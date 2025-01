Aprendamos a vivir sin calendario

Petardo

Antiguamente no les importaba la edad por calendario. Luchaban por sobrevivir, la naturaleza que les proporciono su alimentación, su refugio fue los arboles y las cuevas. En la actualidad hay jóvenes que se sienten de la tercera edad y por lo contrario de la tercera edad que se sienten jóvenes.

Actualmente surge la nutricosmética es un tratamiento de cuidado personal que combina la alimentación y los productos cosméticos. Consiste en tomar complementos alimenticios que contienen ingredientes naturales para mejorar la salud y apariencia de la piel, el cabello y las uñas. La nutricosmética es un tratamiento de cuidado personal basado en ingredientes naturales que combina alimentación y productos cosméticos donde los principios activos ayudan a realzar la belleza natural de nuestro cabello y nuestra piel.

Los nutricosméticos ayudan a combatir la oxidación celular, como mejorar el aspecto y la flacidez de la piel, atenuando arrugas y líneas de expresión, reducir manchas de la piel, combatir el acné, prevenir la caída del cabello o acelerar el proceso de bronceado. Un compuesto nutracéutico se puede definir como un suplemento dietético, presentado en una matriz no alimenticia (píldoras, cápsulas, polvo, etc.), de una sustancia natural bioactiva concentrada, presente usualmente en los alimentos y que, tomada en dosis superior a la existente en esos alimentos. Un nutracéutico no es un alimento propiamente dicho, sino un producto que contiene algunos componentes del alimento funcional, más o menos aislados.

Un alimento funcional presenta un efecto beneficioso como disminuir el colesterol, pero pequeño y a largo plazo (p. ej., un fruto seco o una leche rica en omega-3). La introducción formal del término nutracéutico fue planteada por el Doctor Stephen DeFelice en 1989, y consta simplemente de la fusión de dos elementos básicos: un componente nutricional y otro farmacéutico.

Los nutricosméticos son productos e ingredientes que actúan como suplementos nutricionales para cuidar la piel, las uñas y el cabello y su belleza natural. Actúan desde el interior para promover la belleza desde dentro. La nutricosmética es la última tendencia en la industria de la belleza. Esta tendencia ganó rápidamente muchos seguidores porque encaja con la cultura moderna: hoy en día, los consumidores son muy cuidadosos con los alimentos que introducen en su cuerpo, y también existe una creciente demanda de productos naturales capaces de mejorar la salud y la belleza sin efectos secundarios y una tracción significativa antes de su uso. Sin embargo, muchos productos de nutricosmética se consideran efectivos debido al uso histórico y al boca a boca. Se realiza un análisis exhaustivo del mercado mundial de nutricosmética considerando la forma, las aplicaciones para el usuario final y se informan algunos componentes del producto como colágeno, péptidos, proteínas, vitaminas, carotenos, minerales y ácidos grasos.

La nutricosmética son suplementos alimenticios que se ingieren por vía oral para promover la belleza. Se les conoce también como «píldoras de belleza» o «cosméticos orales». Las aplicaciones de la Biotecnología Cosmética más conocidas son las destinadas al cuidado de la piel. Esta rama de la biotecnología busca fundamentalmente contrarrestar los efectos de la contaminación en el cuerpo humano, así como falta de hidratación y protección solar, y de contrarrestar los signos de la edad causados por el indebido cuidado de la piel o por productos cosméticos químicos. Otras de las aplicaciones se centran en el cuidado del cabello y de las uñas, extrayendo de productos naturales las vitaminas y nutrientes necesarios para el crecimiento. Aprendamos a vivir sintiéndonos bien.

