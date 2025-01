Trump: La Reconquista del Patio Trasero

Barataria

Uno de los proyectos más ambiciosos del recién estrenado Presidente Trump es querer recuperar el control estadounidense del Canal de Panamá. Aunque parezca una idea descabellada, en realidad no lo es dado los antecedentes del canal panameño y la fuerte influencia de China Popular en Centroamérica. En efecto, en la ultima década China se ha acercado peligrosamente a la frontera sur estadounidense bajo una serie de compras y recompras de voluntades que ha realizado en los gobiernos de los diferentes países centroamericanos. La formula la ha repetido una y otra vez, China Popular plantea a los países centroamericanos grandes obras de infraestructura, facilidades de comercio y la apertura a su gran mercado, lo cual se ha traducido en la pérdida de apoyo diplomático a Taiwan.

Así China Popular le ha ofrecido el oro y el moro a estos países necesitados de obras fastuosas que permitan pan y circo con el cual los políticos puedan mantenerse en el poder. El primer país. Costa Rica, bajo el segundo periodo de Arias fue el primero en quitar el apoyo a Taiwán a cambio de irse a la China Popular, como consecuencia de esto, el gobierno chino le construyó un estadio de futbol modernísimo junto a otros acuerdos. Luego fue Nicaragua con Daniel Ortega al frente que se decantó con la idea de buscar apoyo en China Popular para mantenerse en el poder. Luego le han seguido El Salvador, que ya le prometieron también su estadio de futbol moderno y obras de infraestructura bajo el gobierno de Bukele y, finalmente luego de no surtir el “chantaje hondureño” a Taiwan, puesto que no solo querían obras de infraestructura, sino que el gobierno Xiomara Castro quería que literalmente Taiwan le prestara a Honduras el equivalente de un tercio de su deuda externa a cambio de mantenerle el apoyo diplomático y, al no lograrlo giro hacia china popular. Sin duda uno de los países más estratégicos en establecer relaciones diplomáticas con China Popular fue Panamá, lo es en primer término porque este país tiene el control del Canal de Panamá, que es la ruta marítima más importante del comercio mundial, debido a que es paso obligado de los buques que vienen de Asia con destino a la costa este de Los Estados Unidos y, además de eso, presenta un importante nexo con la influencia hacia Suramérica.

En realidad, nadie se puede explicar cómo, Estados Unidos bajo los gobiernos de Obama y Biden, hayan dejado que una de las potencias mundiales contrarias a sus intereses como China Popular se haya colado poco a poco en Centroamérica. Sin embargo, estos gobiernos demócratas no miraban el peligro que significó la creciente influencia de China Popular en el Istmo Centroamericano y que ahora parece irreversible ya que solo Belice y Guatemala continúan siendo amigos de Taiwán manteniendo, hasta ahora, sus relaciones diplomáticas. Originalmente se consideró que Latinoamérica era el patio trasero de Estados Unidos, luego de la independencia de España, el gobierno norteamericano se encargó no solo de mantener su influencia en estos países sino “alejar” de allí a las potencias europeas y cualquier otra potencia extranjera.

Sin embargo, al pasar los años muchos de estos países aprendieron una lección clara: Para alejarse de Estados Unidos hay que “venderle el alma” a otras potencias contrarias. Así, los países suramericanos empezaron a ampliar sus horizontes uniendo lazos con Rusia, Irán, China, principalmente, potencias contrarias a Estados Unidos. Así, se empezaron a establecer las “dictaduras democráticas” al estilo de Ortega, Chavez y Maduro, Correa, Evo Morales para decir algunos, en tanto Barak Obama miraba hacia el otro lado y luego Biden completó la tarea. El patio trasero estadounidense se fue reduciendo hasta Centroamérica, y sin cambios en la política exterior, China fue plantando sus campamentos hasta llega a estar a solo dos fronteras de Estados Unidos. Contrario a la influencia China en America, ni siquiera se puede pensar en la insinuación de Taiwan sobre independencia, para que el ejercito chino inicie ejercicios militares en el mar contiguo y demostrar su poderío militar.

Con la llegada del señor Trump a la presidencia de Estados Unidos, la reconquista del Canal de Panamá, es algo que no solo se antoja difícil puesto que ya tiene advertencias de la China Popular sobre los efectos de esa declaración. Lo que supone que ahora mismo el Canal de Panamá se encuentra bajo control del gobierno panameño, aunque de facto, parece ser que China Popular tiene una creciente influencia sobre el mismo. Sin duda, el patio trasero estadounidense ya no es el mismo de hace años, la falta de interés de Estados Unidos en mejorar no solo las relaciones con los países centroamericanos y la falta de inversión en los mismos ha provocado el giro de Centroamérica hacia el gigante asiático.

Después del abandono del partido demócrata de Centroamérica, habría que ver si el gobierno de Trump es capaz de lograr al menos fortalecer las relaciones diplomáticas especialmente en los aspectos comerciales y de cooperación ya que de lo contrario podríamos ver a otras potencias siguiendo el ejemplo de China. La idea de Trump, como indique al principio, no es descabellada, no es la idea de un loco fanático que llego al poder en Estados Unidos pensando que puede hacer lo que quiera, en realidad el control del Canal le dará a Estados Unidos la oportunidad de implantar un nuevo orden comercial a nivel global que no podría darse sin completar todos los puntos de conexión, aranceles y transporte marítimo especialmente al controlar ese punto estratégico por el que pasa gran parte del comercio mundial.

