¿El último clavo en el ataúd de los sistemas obsoletos?

Relatividades Perspectivas

Los arrieros políticos efectivamente, adulan, fingen preocuparse por los animales, por la bondad, por el bienestar ante el auge de la conciencia entre las personas.

Los arrieros proponen unificaciones sistémicas (la tecnología y comunicación elimina la necesidad de potreros – corrales políticos para arrear eficientemente a las manadas).

El antiguo centro de control de las elites económicas opta por invertir 500,000 millones de dólares para unificar inteligencias artificiales para lograr una mega inteligencia artificial. ¿Para qué, consideran que la requieren? ¿Para competir con las inteligencias artificiales en oriente? ¿pero, con que finalidad?

El antiguo centro de control de las elites promueve deportaciones masivas. Corrales – potreros políticos relacionados, contraatacan. Conclusión: nadie entre los arrieros, quiere a esas personas y «personas».

La batalla no será solamente entre manadas de «personas», pues ya muchas evolucionaron en personas (piensan, accionan y no son sumisas y amaestradas para acatar y obedecer). La robótica parece avanzar sospechosamente de manera fugaz.

En artículos anteriores, mencione que las batallas serian entre arrieros y manadas de «personas» y personas pensantes. Mencione también que la cantidad de personas aumentaba exponencialmente y, por lo tanto, los arrieros y sus sistemas de arreos (política masiva, autoritaria e impositiva) estaban ya, condenados a la derrota.

Las deportaciones desestabilizarían a muchos corrales – potreros políticos, mientras que las inteligencias artificiales y la robótica se presentarían como soluciones o salvadores alabados por «personas» que esperarían que al mostrar obediencia y sumisión ante ellos, ellos les otorgarían beneficios como los que poseían en el centro de control antiguo. Y las inteligencias artificiales y robótica apoyarían y protegerían a esas «personas».

La economía y el comercio convertirán a las inteligencias artificiales y robótica, en «herramientas» indispensables en la era de la comunicación y tecnología. «Aquel que tenga entendimiento, cuente el numero de la bestia», «Y que nadie pudiese comprar o vender, sino aquel que tuviera la marca de la bestia».

Las «personas» atacaran a las personas, junto con los arrieros y las inteligencias artificiales y robótica mediante la cúspide de la decadencia en el mundo: los «derechos humanos» protegerán, como siempre, a seres malignos o decadentes, y condenarán a seres que se defiendan de ellos. Y como olvidar a la esencia misma de la decadencia: Las cosas que proyectan dominación y control desde el Vaticano, Como siempre: abogaran por los seres decadentes o malignos, y abogaran por sumisión y pasividad entre los seres benignos y lógicos.

Noticia de que Trump propone lo que propuso el falso «representante de Dios en la tierra» – arriero religioso de «personas»: Unificación de religiones. Los dos arreos más dominantes, aumentan nivel. «Y he aquí, una segunda bestia, con apariencia de cordero pero que hablaba como dragón. Y ejercía todo el poder de la primera bestia, en presencia de ella.» (Arrieros políticos arrean a «personas» poco pensantes mediante sistemas de política masiva, autoritaria e impositiva y sistemas educativos que instan a acatar y repetir en lugar de pensar, mientras que arrieros religiosos arrean a «personas» poco pensantes, mediante creencias en lo tangible, en lugar de promover espiritualidad y conciencia mediante bondad – asertividad – lógica (Dios)).

La primera bestia (sistemas políticos basados en poderes (leopardo de 4 cabezas), desigualdades que ellos mismos procuran (oso que se alzaba más de un costado y que tenía pez en boca), aduladores – arrieros políticos peones de elites económicas (león alado con corazón de hombre), y la bestia aterradora con garras y mandíbulas de metal (guerra, para la cual, el antiguo centro de control de las elites posee grandes recursos como armamento y comercio de este)) y la bestia con apariencia de cordero pero que hablaba como dragón, se unen.

Quienes no estén inscritos en el libro de la vida o no posean el sello de los 144,000 de las 12 tribus, adoraran a las bestias. Las señales del proyecto bluebeam los hará creer en todo lo que ellas estipulen. «Y se le permitió hacer grandes señales. Y los moradores de la tierra adoraran a la bestia, diciendo: «quien, como la bestia, y quien podrá contra ella?». El impostor que engaveta a los moradores de la tierra, haciéndose pasar por Dios, será su guia y maestro.

En fin: cómicamente, el sepulcro de los sistemas obsoletos y decadentes de dominación y control – arreos, no está siendo completado por las personas pensantes (en artículos anteriores, mencione que seres los pensantes se alzarían en contra) aun, sino por los arrieros mismos, que propician aún más, el alzamiento de quienes rechazaran a las herramientas para dominación y control y planificaran cambios estratégicos para no ser derrotados o controlados – dominados por ellas.

Y ya, a todos nos cuesta lograr algo, bajo los sistemas decadentes de dominación y control. Algunos tomaran nuevas modalidades y estrategias para subsistencia sacrificando comodidades. Otros no lograran pensar en alternativas a lo conocido y continuaran con la mentalidad de tomar el poder – arrebatar el poder a quienes controlan y dominan accionando a través de los sistemas que los arrieros diseñaron, controlan y manipulan según sus intereses propios.

Algunos sucumbirán ante adulaciones por parte de arrieros que parecen optar por promover bondad y bienestar. Ellos serán perdidas dolorosas. «Maldito el hombre que cree en otro hombre», «los que fueron inscritos en el libro de la vida, serán llevados a la nueva Jerusalén», «Y serán lanzados al lago de fuego y azufre, donde se encuentran, la bestia y el falso profeta.».

Leer redacciones: ¿Para qué sirve una organización teológica?, «El manual socio – político llamado «Biblia»» y la saga de la teoría de balance conceptual.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...