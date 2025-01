La amenaza y las acciones

Desde México

El mensaje resultó exitoso tras la contienda entre Trump y el presidente Petro de Colombia. El segundo, al negar la llegada de una deportacion masiva de nacionales, sufrió la aplicación de aranceles del 25 % a los productos colombianos que se ingresen en los Estados Unidos de Norteamérica y también la amenaza de la suspensión de todas las visas para internamiento en América emitidas para colombianos. Esas acciones terminaron por doblegar la posición del gobierno colombiano y aun más, sirvió para mostrar que la amenaza de los aranceles estratosféricos es una realidad y primera carta de la baraja de negociación de Donald Trump que ahora conoce bien el encargo. Su retorno a la Casa Blanca en el vecino país está llena de acciones pensadas desde el rencor y revanchismo que en cualquier otro propósito. Es evidente que la profunda crisis social y también económica en EUA exige acciones contundentes de las que hasta hoy no se tiene claridad. La recontrucción de tejidos sociales cuenta con muchos ejemplos pero sin modelos universales, porque cada sociedad encierra en si mismo las diferencias suficientes para cualquier aplicación que ambicione igualarnos sin antes identificarnos.

Mientras tanto en México, los arrebatos de Trump siguen haciendo eco en una serie de noticias que buscan reafirmar el compromiso con los objetivos del mandatario americano. La presidenta Sheinbaum continua reiterando los éxitos en el combate contra el tráfico de drogras y el manejo de migrantes deportados. Incluso en dias pasados el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un programa para la regularización fiscal a los deportados de Estados Unidos a nuestro país. Mientras tanto Petro cerraba el paso a los deportados y sufría el embate de un gobierno americano sediento de convertir sus amenazas en acciones ante un público americano que aplaude las decisiones firmes y contundentes, con independencia de su resultado u objetivo.

Aunque es bien sabido que la resignación es mas dulce que la desilución, el ánimo humano siempre busca más, seguramente la migración no podra ser contenida es muy fuerte el beneficio que ofrece y el ánimo que la mantiene. Estados Unidos no quiere cerrar la frontera, eso se sabe, pero debe atender una sociedad que enfrenta, por la automatización, el desempleo. Algo bien sabido es que EUA no podrá recuperar su grandeza global, sin un continente que sea un bloque activo en la consecución de sus ideales. Los tiempos exigen la colaboración en medio de un mundo cuya integración ha traido malestares.

La ausencia de disciplina ha permitido un crecimiento inestable en el mercado laboral, en la demanda económica y en muchas otras actividades, bien afirmó Mario Benedetti; “La vida sin normas pierde sus formas. La falta de límites en un contexto ambicioso, en el que buscamos más y más ha hecho que las nuevas drogas sintéticas como el fentanilo arrebate la vida de más americanos que cualquier guerra posterior a la Segunda Guerra Mundial. En nuestro país la crisis de drogadicción ni siquiera se encuentra en la mesa ante la profunda crisis de seguridad que atravesamos. Nuestra guerra también requiere un enfoque global. Por lo pronto, los gobiernos han visto con Colombia y su experiencia lo que la paremiología, ciencia que estudia los refranes, nos enseñó; “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...