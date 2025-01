Poetas del Siglo XIX

Preludios Opinionistas

Rubén Darío, Alfonso Cortés, Azarías H. Pallais, Salomón de la Selva

Rubén Darío, Alfonso Cortés, el sacerdote Azarías H. Pallais, y Salomón de la Selva, tienen su propia sabiduría, a diferencia que uno es más reconocido. Es interesante e importante que los llamados “críticos literarios” hagan una subsunción poética y/o letrística de las obras de estos bastiones para lograr un híbrido literario, a ver si son capaces, incluso muchos lectores, escritores que se las dan de “críticos” que lo hagan.

Estos inmensos poetas, nos legaron cientos de escrituras. Empero, no sólo a Rubén Darío tiene mi Patria Nicaragua, también existieron los poetas mencionados, entre otros. Todos ellos escribieron cientos de cosas, y considero merecen que siempre se les de una reverencia por sus inmensos legados, y a los poetas menores del siglo XX y XXI igual, que de alguna manera dejaron y están dejando algún estela de contenido.

Rubén Darío, quien fue periodista y diplomático nicaragüense, quizá sea el poeta hasta la fecha ha tenido mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX y XXI, lo cuál es igual con los que he mencionado, incluso, En la actualidad, es uno de los escritores más proyectado. Se comprende que Rubén Darío, es el máximo representante de la grandeza literaria, poética del país. Trascendió fronteras ganándose el título de “Padre del Modernismo” Eso no le resta ningún mérito a los poetas Alfonso Cortés, Salomón de la Selva, al sacerdote Azarías H. Pallais, y a los poetas menores actualmente del siglo XX y XXI.

Todos ellos fueron instituidos por sus adelantados sentimientos, imaginaciones, ímpetu, libertad de pensamiento, la tragedia de la vida y muerte en su momento, junto con su intelecto innato, se convirtieron en lo que hoy representa.

Por ejemplo. Rubén Darío, es recordado en toda Nicaragua; en muchas calles, parques, colegios y edificios, así como varios museos y monumentos llevan su nombre y los poetas referidos solamente en algunas. Sus escrituras en el tiempo, se han convertido en parte de una honra perpetua a su vida y obra. Veamos. Darío en su obra “Canto de Esperanza” en una de sus partes conducentes nos ilustra: “La tierra está preñada de dolor tan profundo/que el soñador, imperial meditabundo,/sufre con las angustias del corazón del mundo./ Verdugos de ideales afligieron la tierra,/en un pozo de sombra/la humanidad se encierra con los rubros melosos del odio y de la guerra.// Y, en la obra “A Roosevelt” nos enseña: “Eres los Estados Unidos,/eres el futuro invasor/de la América ingenua que tiene sangre indígena,/que aún reza a Jesucristo y aún hablas en español”. Y así infinidades de cosas en la obra de Darío se encuentran de nunca acabar, enrumbadas en un sentido social crítico, político, filosófico, psicológico aplicado a la vida circundante.

Darío, a Centroamérica también dedicó poemas inspirados en un profundo sentimiento centro americanista, con sentimiento unionistas, en 1889, Diario “La Unión”, que él dirigía, escribió: “Venimos a ser trabajadores por el bien de la patria; venimos, de buena fe, a poner nuestras ideas al servicio de la gran causa nuestra, de la unidad de la América Central”.

Darío, asumió, con plena conciencia, su alta misión de poeta continental, de las angustias, y esperanzas de los pueblos hispanoamericanos. En la obra “A Colon” dice: “¡DESGRACIADO ALMIRANTE! Tu pobre América/tu india virgen y hermosa de sangre cálida, /la perla de tus sueños, es una histérica/de convulsivos nervios y frente pálida”… Efectivamente atacaba al invasor, a la maledicencia de la sociedad, y etcéteras.

Darío. Develó el alma y nervio de la realidad que avizoraba, pisaba defendiendo a los sin voz, ejemplo en la obra «Los motivos del lobo» Cuando Francisco de Asís se va, el lobo entra en las casas de los lugareños, observa lo más oscuro del ser humano captó, sus tropelías, los pecados. Además, el flagelo que fue objeto, incluso, ponía la otra mejilla y sumiso y lo volvían a maltratar. Ello, trastoca su interioridad e hizo sentir la maldad dentro de el y, volver aceptar su condición de lobo, de animal. Allí, se cumple esto: «maldita sociedad que nos desprecia». Francisco de Asís, lo deja y acepta lo que ha dicho. Se va triste, desconsolado. Aún, así, ora por el a Dios, por su alma, por su salvación. Que mejor ejemplo, el redimido o no pretenden andar por buenos senderos, en parte la sociedad los destruye, por su «mala levadura».

En fin, Rubén Darío es el ALMA MATER DE LAS LETRAS DEL AYER, HOY Y DEL FUTURO, al igual que Salomón de la Selva, el sacerdote Azarías H. Pallais, Alfonso Cortés. Exploremos un poema de Alfonso “La gran plegaria” dice así: “El tiempo es hambre y el espacio es frío/orad, orad, que sólo la plegaria/ puede saciar las ansias del vacío.//El sueño es una roca solitaria/en donde el águila del alma anida:/soñad, soñad, entre la vida diaria.// En este escueto poema Alfonso Cortés lo dijo todo.

El vate Salomón de la Selva, en el poema “Vergüenza” dice: Este era zapatero/éste hacía barriles,/y aquél servía de mozo/en un hotel de puerto…//Todos han dicho lo que eran/antes de ser soldados;/¿Y yo?¿Yo que sería/que ya no lo recuerdo?/¿Poeta? ¡No! Decirlo/me daría vergüenza.// Ahora escuchemos este fragmento de este poema “Descanso de una marcha” de Salomón: La tierra dice: ¡No me odies!/Mira, yo soy tu madre.//¿por qué me pisoteas con dureza?/Los tacones herrados de tus zapatos rudos/me marcan ignominiosamente.// Y el poeta, sacerdote Azarías H. Pallais en fragmento de su versistica titulada “Entierro de pobre” arguye: “Entierro de pobre, ya sabes, amigo.//No quiero que vengan los otros, conmigo.//Los otros, aquellos del otro camino,/los que me dijeron: es agua tu vino.//Los que sacudieron mi rama florida.//Para tejer burlas, en charla subida.// Todos ellos, también escribieron prosas, cartas y etcétera, y dejaron una auténtica ¡REVOLUCIÓN LITERARIA!

Por tanto: los poetas Alfonso Cortés, el sacerdote Azarías H. Pallais, Salomón, fomentaron un inmenso ejemplo hacedor, creador, original que definen su letrística de vanguardia en continuación con las estelas que había dejado Rubén Darío. Y, en las ¡artes de las letras! pernocta una revolución, que siempre ha existido, es un motor insistente que cava. Eso suele suceder en todos los países del mundo.

Libre emisión del pensamiento.

