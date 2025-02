¡A izar las velas de las libertades, de la ley, de la verdad y la justicia!

Quod Pertinet

Guatemala y Colombia son un par de poderosas y majestuosas embarcaciones a las que de manera intencional y depravada les han sido arriadas sus coloridas, alegres, grandes y fuertes velas. Por nuestras naciones haber confiado y permitido durante décadas acceso y control de nuestra timonera a intencionalmente destructivos, criminales y siniestros grumetes, fueron arrastradas por estos infames para ser aisladas y encalladas en una artificialmente creada cloaca, en una putrefacta ensenada sin vida, sin brillo y sin alegría señalada en las cartas de navegación como “ensenada izquierda”, y denominada por los saqueadores y por sus cómplices como “puerto de la paz”, “bahía progresismo”, “golfo socialismo” y “rada comunismo”.

Postradas y ancladas en este mísero albañal, nuestras bellas embarcaciones son expuestas de manera permanente y corrosiva por babor (del lado izquierdo), a un tan incesante como fétido torbellino denominado “brisa bolivariana”. El ciclo de esa maloliente ráfaga tiene como barlovento la derruida cuba, se arrastra por el oeste hasta la satanizada nicaragua, y finalmente cambia su pestilente recorrido rumbo al sureste para dejar apestando a la empobrecida colonia cubana de Venezuela. A diferencia de estos tres (3) condenados navíos, ni Guatemala ni Colombia son embarcaciones en condición de naufragio ni de pecio, pero estamos peligrosamente cerca de serlo.

Afortunadamente nos ha llegado el momento esperado, ha llegado la posibilidad por la que a diario pedimos en nuestras oraciones, finalmente se están dando las condiciones para que nuestras embarcaciones puedan abandonar esa apestosa “ensenada izquierda” y regresar a las aguas abiertas: Están soplando nuevamente en el planeta y con mucha fuerza los vientos de la alegría, la brisa de la razón, la galerna del sentido común, la ventisca de la legalidad, las bóreas de la legitimidad, y los céfiros del respeto. Gracias a la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica del Señor Donald J. Trump, quienes llevamos décadas remando de manera solitaria para tratar de sacar de la “rada comunismo” a nuestras naciones, sentimos que el momento es ahora.

Para sacar a nuestras naciones de esa “ensenada izquierda” y que puedan surcar poderosas, radiantes y majestuosas por todas las aguas del planeta, primero debemos librarlas de esa monstruosa ancla y de la cada vez más pesada cadena con millares de eslabones políticos que las lastran, que histórica e intencionalmente las han frenado. Es decir, debemos deshacernos de todos aquellos quienes durante las últimas cuatro (4) décadas, o bien se han asegurado de mantenernos encallados en esa fétida cloaca, o han sido cómplices de los criminales que lo han hecho. Para lograrlo, sugiero empecemos por usar como remos y como botalones emprender acciones judiciales denunciando tanto a los aún impunes criminales quienes durante las últimas cuatro (4) décadas han sembrado muerte y destrucción en nuestras naciones, como a sus cómplices de esta criminalidad que se ha apoderado de nuestras naciones. Por aquello que reza “aunque las palabras conmueven, es el ejemplo el que convence”, quiero enterarles que hablo con la autoridad que me da ya estar procediendo conforme.

El pasado día lunes 27 de Enero, dirigí a seis (6) funcionarios de alto nivel en el nuevo gobierno norteamericano una comunicación que he hecho pública y en la que les pongo al tanto de la comprometida y denunciada ante ellos condición jurídica del usurpador de la presidencia de Colombia Gustavo Francisco Petro Urrego, mejor amigo del presidente de Guatemala Arévalo, y por ahora jefe protector de los despreciables encomenderes de la ONU en la CICIG Iván Velásquez Gómez y Luz Adriana Camargo Garzón. En la referida comunicación informo a estos altos funcionarios del gobierno Trump que invocando la JURISDICCIÓN UNIVERSAL, he requerido al aparato de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica para que investigue, juzgue, condene y encierre a Petro Urrego por, entre otras atrocidades cometidas, los aún impunes secuestros de 3 de sus ciudadanos y el asesinato de uno de ellos. No es un asunto que se limite a pedir al aparato de justicia norteamericano nos ayude a los Colombianos a hacer justicia contra toda esta criminal y corrupta izquierda que se está tomando el continente, sino también de notificarles que están en la obligación de juzgar a un sujeto responsable de cometer no menos de cuatro (4) crímenes federales contra ciudadanos norteamericanos.

Las seis (6) autoridades a quienes dirigí la referida comunicación, y sus respectivas cuentas en X son: El Señor Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica @POTUS, el Señor Vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica @VP, el Señor Secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica @StateDept, el Señor Secretario de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica @SecDef, la Señora Jefe de Gabinete de la Casa Blanca @WhiteHouse, y el acreditado Señor Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia @USEmbassyBogota. En caso de que el lector desee conocer el contenido de esta extensa comunicación, podrá hacerlo visitando mi cuenta en X @FrancoisRCavard.

Entonces hermanos guatemaltecos y hermanos y colombianos, removamos del puente de mando de nuestras bellas naciones a los infames e insaciablemente corruptos grumetes de siempre de manera que podamos, una vez fuera de esa “bahía progresismo” y en mar abierto, proceder a navegar con los nuevos buenos vientos que están soplando. Hagan su parte como comprometidos tripulantes de sus naciones para presentar los recursos legales a lugar, o apoyar de manera generosa y comprometida a quienes lo estamos haciendo, de manera que nuestras Guatemala y Colombia puedan empezar a surcar el globo terráqueo con la potencia y la majestuosidad que les ha sido intencionalmente negada.

Aprovechemos la fuerza de los nuevos y poderosos vientos que están soplando desde la potencia del norte para, como marineros enamorados de esas bellas y vigorosas embarcaciones que son nuestras naciones, izar nuestra imponente vela mayor de las JUSTICIA para fijar el rumbo de nuestras naciones, desplegar nuestra vela génova de la LEY a efectos de poder sacar mayor provecho a estos vientos de legalidad, enarbolar nuestra vistosa y motivo de orgullo vela spinaker que por representar a nuestras contundentes e irrenunciables VERDADES nos ayudarán a aprovechar aún los más flojos de los vientos, y mantener siempre a mano las velas genaker de las LIBERTADES para extenderlas cuando tormentas y corsarios pretendan frenar nuestro avance y desviarnos de nuestro merecido y promisorio rumbo con mentiras, trampas, relatos, criminalidad y corrupción.

¡Vamos a por estos infames de una buena vez por todas, estamos empezando a tener los mejores de los vientos y el mejor de los mares!

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...