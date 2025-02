La estrategia mediante bondad-asertividad-lógica

Relatividades Perspectivas

«Y el dragón, la serpiente antigua que se llamaba «Diablo» y «Satanás», engañara a los moradores de la tierra», «el diablo tiene la habilidad de mostrarse como un ángel de luz».

USA promete combatir el tráfico de armas hacia México. México promete combatir el tráfico de drogas hacia USA. Las empresas en USA buscaban vías para solucionar sus pérdidas, mientras que los mexicanos buscaban alternativas para exportaciones de productos éticos y de drogas (al perder al consumidor más prominente).

USA (parte de su población), ahora combate a narcotraficantes y delincuentes ya no a inmigrantes en general. México, ahora combate a esos mismos delincuentes y narco – traficantes.

Si alguien me pregunta (ya sé que no, es solamente un recurso para este artículo), ambos planificaron toda esta payasada para identificar – seleccionar a los grupos: los aranceles son respetados por manadas sumisas, y no son respetados por no – sumisos (entre ellos también, delincuentes y narcotraficantes y más escorias). Erradicarán a delincuentes, narcotraficantes y escorias y también a quienes no sean sumisos – arreados: ya es sabido que en México existen muchos grupos y organizaciones rebeldes hacia los sistemas de política masiva, autoritaria e impositiva (sistemas de arreos). Estos grupos y organizaciones, junto con los inmigrantes ilegales en USA, serán combatidos para luego imponer medidas hacia todo aquel que pretenda no acatar y obedecer.

Siempre se ha sabido que la DEA y otras entidades, no combaten el tráfico de drogas, sino que combaten a traficantes para luego ellos traficar las drogas. El gobierno de México ha sido acusado en innumerables ocasiones de ser aliado de entidades criminales. USA, el gran vendedor de armamento a nivel mundial fue contra los traficantes ilegales de armas. México, el gran aliado sistémico de delincuentes, fue contra sus aliados para ser el único ente beneficiado.

USA definirá a quienes no obedezcan y repitan como no deseados (les quitaran documentaciones, etc.), mientras que México quitara armas y más a quienes no acaten y obedezcan en su territorio.

Las excusas más obvias servirán para extra polarización en distintas temáticas: «Este no está de acuerdo con esto lo acusaremos de instar acciones en contra de lo que nosotros (arrieros políticos y económicos) imponemos».

Afortunadamente: existen muchas personas pensantes, ya: «si nos imponen aranceles consumiremos lo nuestro y emprenderemos nuevos proyectos acá». Tan solo esperemos que apliquen esa determinación, mentalidad y perseverancia hacia las nuevas medidas para dominación – control que los arrieros políticos y quienes controlan al mundo (elites económicas) impongan.

Lo cómico es que muchos comprenden que solamente utilizaron «guerra entre arrieros» para justificar la guerra contra desobedientes: culparon a los arrieros de cada corral – potrero político, de ser enemigos de los afectados por medidas recientes. Pronto será de conocimiento, que no es solamente asunto entre arrieros y sistemas de arreos, sino preparaciones para lograr la dominación – control de todos ya sea que accionen mal o bien.

Pronto: aplicaran ese mismo nivel de control – dominación drástica en todo aquel que no obedezca o que demuestre contrariedades. Los traficantes y delincuentes carentes de dinero – poder y armamento, serán exterminados fácilmente. Luego aquellos a quienes se les arrebate otros tipos de recursos y posibilidades.

Y como siempre dije: es curioso cómo, los grupos de arreos emocionales («Izquierda» y «derecha») que cada uno define en manera distinta según sus contextos al final logran los mismos objetivos: Milei en Argentina, Trump en USA, Sheinbaum en México, Noboa en Ecuador y los demás arrieros políticos que obedecen a los arrieros económicos, siempre buscan aumentar nivel de dominación – control – sometimiento. Es curioso como todos parecen siempre, sutilmente pero certeramente, adoptar tácticas del dragón. La bestia, el dragón y el falso profeta (las cosas que residen en el Vaticano y en otras localidades religiosas).

La dominación drástica e inescrupulosa que mencione en redacciones hace 2 años y más están cada vez más cerca. Y es curioso que Biden haya pretendido prohibir Tik Tok en USA, mientras que Meta decía que permitiría libertades de expresión: la gente no cayó en esa trampa obvia a beneficio de Meta pero si cayo en la trampa real: migraron hacia Red note, donde chinos les mostraron maravillas acerca de China. «Y se maravillarán los moradores de la tierra (ante las señales por parte de la bestia» y dirán: ¿quién como la bestia, y quien podrá luchar contra ella?)». Muchos fueron los que alabaron a China y la situaron como víctima de acusaciones de dominación. La situaron como el ejemplo a seguir, e incluso pretendían migrar hacia China.

El dragón es la guia para la bestia y los reyes de la tierra otorgaran su poder a la bestia. Lo mundano sucumbirá ante la espiritualidad del dragón. Lo bondadoso – asertivo – lógico vencerá a esa espiritualidad decadente.

La(s) inteligencia(s) artificial(es) serán la herramienta para la ejecución y logro de la dominación: quienes controlan lo que percibe todo, alecciona todo y controla – modera todo, serán omnipresentes y omnipotentes, además de omniscientes.

Esperemos que nadie caiga en esta trampa de la selección y limpieza justificadas por ser asertivas para bondad y lógica. Esperemos que no cedan mentes y acciones.

Libre emisión del pensamiento.

