“Sea la luz, y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.”

1.3, 4

Fragmento del último libro de Alfonso Abril El espíritu del λόγος –ultimo capítulo– que será presentado este sábado, 8 de febrero, en la librería Sophos, Fontabella, zona 10

¿Cómo creamos algo?

Primero imaginamos la luz. Luego hacemos la luz (yehi or). Y luego vemos que es buena, o que no lo es. Y luego la separamos de lo que no es luz.

Nada de esto tiene sentido si no hay palabra. Si no hay forma de comunicarlo a los demás. Primero se concibe una idea, luego la ejecutamos. Luego trasciende si puede ser comprendida por alguien más.

“Ruah memallelah” significa “un espíritu que habla”. Habla de lo que hace en el mundo: celebrar el esplendor de la vida humana que expande el reino de la razón en el espacio y en el tiempo en lo finito y lo infinito, en lo efímero y lo trascendente. Y ese esplendor se manifiesta en el λόγος, que se convierte en hechos que aislan el tohuwabohu en un tiempo y espacio. Y eso únicamente es posible en el reino de la libertad.

Algunas intuiciones no son obra nuestra: el λόγος es intermediario entre lo divino y lo mortal. Como afirmó Víctor Hugo: “con el diamante no es posible la corrupción.”

El λόγος religioso une lo finito con lo infinito, la razón con la fe, la intuición con la acción, la palabra con la historia, la sangre con el espíritu, los hijos y la tierra con un propósito.

Y sin λόγος, no hay espíritu. Y la sangre se derrama sin propósito.

El λόγος filosófico reemplaza la voluntad como base del orden social, ya que es el λόγος y no la voluntad lo que nos conecta a todos, debido a su naturaleza racional.

El espíritu del λόγος se manifiesta en quienes son valientes, escuchan su intuición y actúan acertadamente para contribuir a su comunidad. Esto se relaciona más con invertir en hijos y tierra, en lugar de obsesionarse con riquezas y poder porque coloca al λόγος en un plano superior a la voluntad, y al derecho en un plano superior a la ley.

Nota del editor:

Alfonso también propuso el capítulo que tituló:

Deja tu tierra

“Deja tu tierra, tu lugar de nacimiento y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré.”

Génesis 12.1

Le dije que me parecía muy desafiante. Que sacude la estructura del pensamiento conservador que hay en uno. Que es muy fuerte. Agregué que sería mejor que lo decidiera él.

Cuando usted tenga el libro quizá le interese leerlo completo. Está invitado a la presentación. Ojalá pueda asistir.

Libre emisión del pensamiento.

