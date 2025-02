Bernardo vrs. Consuelo: La batalla se traslada al CANG

Barataria

No hay nada de que sentirse orgulloso en pertenecer al Ilustre Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, cuando uno se gradúa de Abogado y Notario se obliga a colegiarse para poder ejercer ya que de otra manera incumple con la Ley de Colegiación Obligatoria. Sin embargo, desde hace muchos años, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala dejó de cumplir los fines con los cuales se creó para dar paso a dos actividades alejadas de la visión teleológica del CANG: Por un lado, la incidencia política que tiene le ha convertido en un objetivo de cooptación y por otro lado, muchos apetecen llegar a la Junta Directiva por los “negocios” que allí se hacen con los fondos destinados a la jubilación de los profesionales del derecho depositados en los bancos del sistema, con los viáticos de la unidad académica y con otros “negocios” como plazas administrativas por ejemplo.

Aunque es un secreto a voces, muchos son los colegas que han pasado por los salones de Junta Directiva y se han manchado las manos realizando acciones turbias como compras de edificios que han dejado más de alguna comisión, sustracción de timbres notariales y forenses que se han “perdido” y que luego nadie sabe qué pasó con ello, o bien malos manejos en los fondos que nunca pasó de poner alguna que otra tibia denuncia. Es costumbre, que la Junta Directiva saliente, antes de salir convoca a la Asamblea General para rendir cuentas un día lunes en horas de la mañana para que no asistan muchos agremiados y entonces dan por aprobadas las cuentas de su administración. Así, de mafiosos se han vuelto.

Muchos de los que han presidido últimamente el CANG por lo general han sido designados por los grupos de siempre, en algunos casos los profesores de la USAC son forzados a apoyar a la planilla que decide apoyar el Decano porque si no, ya no les renuevan el contrato, puesto que estos profesores en su mayoría son interinos y semestre tras semestre están esperando que se les renueve el contrato, estos profesores no solamente los forza la Decanatura a votar por quien ellos quieren apoyar, sino que también les fuerzan a contribuir económicamente para las “campañas”. Estas juntas directivas del CANG por lo general tienen como consigna proyectos de apoyo político, muchos de ellos promueven la elección de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad incluso se sabe de un magistrado de dicho Tribunal Constitucional que tuvo a su cargo la Unidad Académica y literalmente estuvo de campaña por todo el país, promoviendo cursillos, con viáticos sufragados por el propio CANG y luego, naturalmente después de un año de campaña terminó electo.

Así las consas, la incidencia política del CANG en las Comisiones de Postulación han llegado a politizar la institución, de lo que menos se habla es del apoyo a los agremiados, de la defensa del gremio como tal y de facilitar el ejercicio de la profesión en la administración pública y en los tribunales. Los agremiados que año con año pagan su colegiatura no reciben ningún beneficio por ella, literalmente nada. Hay colegas que han fallecido y sus deudos, sus familiares nunca han recibido ni siquiera el pago del funeral, porque para que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala le otorgue prestaciones, deberían de haber pagados los timbres notariales de los testimonios especiales que se le entregan al Archivo de Protocolos entonces como el Archivo de Protocolos no les da la constancia, el CANG “se hace el loco” y no entrega el dinero. Esta denuncia no me la han contado, en realidad lo expongo con conocimiento de causa. En realidad no hay mucho que esperar de esta institución, durante la pandemia fue un caso tal que el Colegio ni siquiera pudo apoyar a colegas que cerraron sus oficinas por meses, como los miembros de Junta Directiva por lo general son “chanceros”, tienen sus asesorías, sus contratos de catedráticos en la USAC, no les importa a los profesionales liberales que ejercen diariamente su profesión, el CANG durante la pandemia guardó silencio, se negó a atender a grupos de colegiados que pedían algún tipo de préstamo, no lo hizo, teniendo fondos para hacerlo, se negaron porque los agremiados no les importan.

Por ello, esperar algo bueno de una institución apática no vale la pena. El viernes pasado, los colegiados se dieron cita a lo que es un espectáculo deleznable, en el cual se va a emitir votos para la elección de una Junta Directiva, hay de todo un poco, comida, tragos, edecanes para “convencer” al Colegiado que son la mejor opción, unos panfletos en dónde aparece un plan ridículo que ni siquiera cumplen el 2% por ciento de lo proyectado, pero quienes llegan a la Junta Directiva adquieren el poder para incidir en las comisiones de postulación que, este caso será para el Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral y Magistrado a Corte de Constitucionalidad. Es aquí en donde se ha trasladado el enfrentamiento que tiene el Presidente Bernardo Arévalo y la Fiscal General Consuelo Porras y la batalla se ha trasladado a este escenario en dónde una planilla se ha identificado plenamente afín a los intereses del señor Arévalo por lo que se espera una segunda vuelta muy complicada, especialmente porque esta elección ya tiene visos de ser objeto de instrumentalización de la justicia debido a lo que sucede con la captura de uno de los miembros de la planilla 10, afín a Arévalo.

Desde antes de la toma del poder hasta el día de ayer el enfrentamiento entre Consuelo Porras y Bernardo Arevalo ha llevado a la polarización de la sociedad guatemalteca y cada proceso ha sido objeto de una batalla en la que siempre ha existido un bando ganador y uno perdedor. En la elección de Magistrados a Corte Suprema y Corte de Apelaciones supuso una dura derrota para el señor Arévalo a pesar de que su bancada en el Congreso “negoció” a tontas y locas, cual neófitos; una lista de magistrados que, a la postre se demostró que el actual gobierno no tiene consigo al poder judicial y el proceso que suspendió y canceló al Partido Semilla no se detuvo sino que, al contrario avanzó más.

Ahora, el señor Arévalo apuesta al cambio de la Fiscal General para el próximo año y por ello se ha preparado con una planilla afín a efecto de que, llegado el momento de la designación de quien ocupe el Ministerio Público, sea ya alguno afin al señor Arévalo quien de una lista de cinco aspirantes deberá decidir. En teoría el plan parece ser muy bueno, al menos para los expertos asesores del presidente, pero en la práctica esto será una movida arriesgada, especialmente por dos factores que no se han tomado en cuenta, uno de ellos es que falta la segunda vuelta, que puede significar un giro inesperado para el proyecto de Arevalo de remover a la fiscal e incidir en una magistratura de la CC y en la designación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral que, ahora mismo no esta integrado. Por otro lado, que es mucho mas importante, no han tomado en cuenta que, no teniendo todas consigo en el Poder Judicial, y estando aún la Fiscal General en ejercicio del cargo, de ganar la planilla 10, muy probable que exista una judicialización de esa elección en el Colegio de Abogados que, probablemente vaya a traer consigo la anulación del evento electoral. Este proyecto parece tener más visos de seguir porque hay dos hechos que se han preparado para el efecto: El primero, es que el Abogado Masaya miembro de dicha planilla fue arrestado y guarda prisión debido a un hecho que le vincula directamente con el Partido Oficial y el segundo, resulta de la nota atenta, enviada al CANG por el Juez Orellana en el cual indicaba cortésmente que consideraran la situación de la Planilla 10 puesto que un integrante se encontraba en prisión.

Con esto en mente, no cabe la menor duda que los proyectos presidenciales de remover a la Fiscal General en el próximo 2026, no sucederá y que, con mucha probabilidad, habrá mas judicialización de este proceso electoral en el CANG, además de que la instrumentalización de la justicia, continuará azotando a las institución. Hay un hecho tal, de que la instrumentalización del derecho es el arma favorita para atacar la institucionalidad en todo Estado, así a traves de los procesos judiciales se ha truncado, en muchos países instituciones completas, un ejemplo claro de esto es Perú, en el cual la judicialización ha sido tal que ha tenido hasta 6 presidentes en menos de 4 años. En Guatemala, ya se ha iniciado un proceso de judicialización en contra del Congreso de la República con el antejuicio planteado contra el actual presidente y miembros de la Comisión Permanente, esto a causa de una chapuza, una güizachada que el Presidente del Congreso quizo hacer sin tomar en cuenta que cada paso que daba estaba siendo vigilado por la Vigilante, así las cosas, nada impedirá que el ex director de policía tenga sus días contados en la presidencia del Congreso.

De manera que, nos esperan mas meses en que veamos mucho mas judicialización de procesos e instrumentalización de la justicia, hay que comprender que la misma elección de la actual Fiscal General, fue objeto de una judicialización cuando se pretendió dejarla fuera y al final una resolución de la Corte de Constitucionalidad obligó a los Decanos a votar a favor de ella, obligadamente. Esto, es un ejemplo de lo que se espera, en realidad en Guatemala, quien tenga una influencia superior en el poder judicial y en la Corte de Constitucionalidad tiene el verdadero poder y el verdadero gobierno, porque poco a poco, Guatemala ha caído en un gobierno judicial, un gobierno en el cual la decisión de los jueces es siempre superior a la decisión de los gobernantes o al ejercicio de las instituciones. Lo peor de todo esto, es que a partir del año 2016 cuando se provocó la renuncia de Roxana Baldetti, luego detenida y puesta en prisión y de Otto Pérez Molina defenestrado presidente y que guardó prisión, se instauró precisamente un gobierno judicial en el cual una Corte de Constitucionalidad y un Poder Judicial fue instrumentalizado por muchos que ahora están en el gobierno en contubernio con la CICIG y lo único que lograron es dar la receta perfecta para destruir la institucionalidad del país. En aquellos tiempos vimos como las instituciones eran presionadas, cooptadas y obligadas a actuar de una u otra manera para beneficio de un proyecto político que no trinfó en aquel momento pero que dejo las bases para que ahora, habiendo triunfado se encuentre limitado por la misma receta que ellos mismos prepararon.

No cabe duda que el panorama en Guatemala es tan incierto, porque el mismo presidente de la república, el señor Arevalo depende de resoluciones judiciales para mantenerse en el cargo y su urgencia en defenestrar a la Fiscal General no es un capricho a ciegas sino es su salvoconducto para seguir gobernando porque de lo contrario, es muy probable que sea defenestrado al final de cuentas, cuando queme sus últimos cartuchos que le quedan muy pocos.

Libre emisión del pensamiento.

