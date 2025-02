Ni con el dinero del capitalismo logra imponerse la izquierda

Quod Pertinet

En las poco menos de tres semanas desde que asumió su segundo mandato el Señor Presidente Donald J. Trump, lo que se está descubriendo y haciendo público acerca del nivel de corrupción, de perversidad, de traición, y de criminalidad con el que la izquierda norteamericana venía malversando trillones de dólares de sus conciudadanos es tan aterrador como motivante.

Como autoproclamado defensor y promotor de las libertades y de los derechos humanos de la gente de bien (ni criminales ni cómplices de criminales) quien jamás renunciará a que sean la LEY, la VERDAD, y la JUSTICIA las que prevalezcan, lo que está saliendo a la luz pública con respecto a la criminal destinación que le ha dado la izquierda norteamericana a los trillonarios recursos que hasta hace poco entregaba USAID (UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT) a declarados enemigos de los Estados Unidos de Norteamérica y del modelo social y económico occidental, me genera también muchísima satisfacción y orgullo.

Ahora que todos esos prostituidos y arrastrados políticos, jueces, magistrados, fiscales, operadores de justicia, “intelectuales”, “académicos”, colectivos de abogados, miembros de la farándula, partidos políticos, “líderes sociales”, asociaciones, fundaciones, instituciones, empresas, y personas de izquierda en los Estados Unidos y en todo el planeta se quedaron sin esos trillones de dólares producto del capitalismo que tanto atacan, pero del que gustosamente parasitan para darse una calidad de vida y fabricarse un “buen nombre” que por mérito propio jamás tendrían, ya veremos cómo les va en adelante consiguiendo trabajo o algún tipo de financiación para seguir promoviendo y defendiendo esa criminal, degenerada y destructiva agenda de izquierda.

Aunque aterra ver los chorros de dólares con los que se ha comprado a millones de personas y de instituciones para promover, establecer e imponer las perversas, degeneradas y criminales iniciativas de la izquierda absolutamente contrarias a los valores y a los intereses del modelo social y económico occidental, motiva, satisface y llena de orgullo saber que esa multimillonaria aplanadora a la que sin saberlo nos hemos enfrentando desde hace décadas, finalmente no pudo contra quienes tenemos convicciones, principios y compromisos firmes a los que jamás renunciaremos ni estarán jamás para la venta. Infinita satisfacción, orgullo y motivación personal resulta de constatar que no obstante y esa prostituida gentuza de izquierda haber tenido a su disposición por décadas trillones de dólares para promover, defender e implementar su criminal “modelo”, no pudieron contra quienes invirtiendo nuestros propios centavos y con una riqueza interior que no tiene precio ni jamás ha estado en venta, les hemos enfrentado y no podemos evitar creer que ayudamos a que ahora se les esté propinando el más fuerte de los golpes a su financiación.

Por la información que hasta ahora se ha hecho pública en lo que al cuarto poder respecta, es decir, en lo que tiene que ver con la industria de la información y de la comunicación, la ahora cesada nómina de la perversa, degenerada, corrupta y aberrada USAID estuvo integrada por al menos seis mil (6,000) “periodistas” y por aproximadamente setecientas (700) cadenas de “noticias” de todo el planeta. En esta lista están incluidos supuestos gigantes de la información y otrora respetados medios de comunicación masiva como la BBC y el New York Times, así como la antes prestigiosa agencia de noticias The Associated Press. Aunque vergüenza debían estar sintiendo ahora esas pelanduscas de las comunicaciones por haber sido expuestos, la verdad es que quienes le venden su alma a los políticos de la criminal, corrupta y empobrecedora izquierda no les avergüenza nada; Lo que les debe estar aterrando es haber sido descubiertos y expuestos como la basura mentirosa y prostituida que siempre han sido, les debe estar horrorizando haber sido arrastrados del closet del tramposo, acomplejado y miserable izquierdismo en el que se ocultaban mientras posaban de imparciales, de serios, de creíbles, y de confiables.

Hasta la semana pasada me intrigaba saber cómo carajos hacían esos medios de comunicación y esos tales “periodistas” para seguir transmitiendo y difundiendo unos relatos carentes de objetividad, sin rigor profesional alguno, sin pluralidad alguna, sin debate entre partes enfrentadas, iguales en amañado y falso contenido entre sí, y con un evidente y unificado sesgo de izquierda que seguramente les tenía sin audiencia alguna… Ahora lo entiendo: Lo podían hacer porque estaban siendo financiados, de manera tramposa, soterrada, abusiva, clandestina y traicionera por políticos de la izquierda norteamericana, con recursos de USAID generados por el modelo capitalista de tanto éxito gracias al trabajo de los ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Como siempre, la izquierda apostándole al narcisismo, a las debilidades, a los complejos y a la inmoralidad de la gente que sabía se les vendería, y acertando…

Hasta la semana pasada me intrigaba saber cómo carajos hacían todas esas tales “organizaciones sociales”, “colectivos” y demás basura de izquierda en Guatemala y en Colombia, especialmente aquellas que han instrumentalizado a minorías étnicas sin sabiduría ancestral alguna probada ni de valor, ni con arraigo territorial alguno en nuestras naciones, para empujar con tanta fuerza macabras y violentas maniobras tendientes a promover la “leyenda negra” contra nuestra orgullosa ascendencia Española, para desintegrar nuestras naciones desde lo territorial, para empoderar al narcotráfico, a narcotraficantes y a la criminalidad en sus supuestos “territorios ancestrales”, y para mantener a todos esos mansos e ignorantes indígenas sumidos en la más profunda de las miserias humanas y material… Ahora lo entiendo: Lo podían hacer porque estaban siendo financiados, de manera tramposa, soterrada, abusiva, clandestina y traicionera por políticos de la izquierda norteamericana, con recursos de USAID generados por el modelo capitalista de tanto éxito gracias al trabajo de los ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Como siempre, la izquierda apostándole a la imbecilidad, a la ruindad, a la miseria y a la falta de conciencia ciudadana de la gente que sabía tenía precio, y acertando…

Hasta la semana pasada me intrigaba saber cómo carajos era posible que la mayoría de los artistas, “intelectuales” y demás personas dedicadas a las artes, tanto los insignificantes de nuestras naciones como los monstruos internacionales fabricados por Hollywood, apoyaran y promovieran toda la pervertida, degenerada, empobrecedora, corrupta y criminal agenda de la izquierda… Ahora lo entiendo: George Clooney, Taylor Swift, Beyoncé, Rihana, Angelina Jolie, Ben Stiller, Jean-Claude Van Damme, Sean Penn, Orlando Bloom y hasta la misma Oprah Winfrey, entre otras perversas figuras internacionales, recibían millones de dólares como pagos por influenciar a sus millones de seguidores posando de simpatizantes de las causas de la izquierda. Como siempre, la izquierda apostándole a la bajeza, a la ligereza, a la estupidez, y a la irresponsabilidad de la gente que se les prostituiría, y acertando…

Considero que entre las muchas bajezas y miserias de la izquierda que se evidencian a raíz de lo que se está descubriendo y haciendo público con respecto a los criminales directivos de USAID y a los receptores de esos trillonarios recursos, es su absoluto y total desprecio por la dignidad. Creo que lo más bello de todo esto que está quedando en evidencia a raíz de las muy necesarias y contundentes intervención y purga que el gobierno Trump le está haciendo a la nefasta USAID, es que la izquierda, un probadamente fracasado, destructivo, corrupto, inviable, criminal y delirante anhelo fratricida de una trastornada minoría, no ha podido imponerse ni siquiera malversando y robando trillones de dólares producto del siempre próspero, y en constante desarrollo y mejoría, modelo capitalista occidental implementado por Repúblicas Constitucionalistas como los Estados Unidos de Norteamérica.

¿Qué dignidad puede haber en tener que robar y malversar los recursos del declarado enemigo para tratar de promover sus enfermizos y criminales propósitos? ¿Qué dignidad puede quedar después de ser descubierto en semejante vergüenza? Ninguna, justamente la misma que tiene la izquierda, porque ellos de dignidad y de vergüenza cero. En cambio, quienes jamás renunciaremos a que sean la LEY, la VERDAD, y la JUSTICIA las que prevalezcan, además de saber lo que es tener dignidad, la tenemos y por eso jamás hemos estado a la venta, para nadie ni por nada.

Libre emisión del pensamiento.

