El Castello Saint-Angello

Hay ciudades a las que se las reconoce con diferentes nombres. La Ciudad de los Rascacielos es Nueva York. La Ciudad de las Luces es París. La Ciudad de las 1000 Torres es Praga y a Roma se le conoce como la Ciudad Eterna. Y razones no faltan para ello. Si sacamos cuenta, Roma ya está cumpliendo unos 2800 años desde el día de su fundación al enterrar Rómulo los restos de su hermano Remo. También famosa es la frase. “Roma no se construyó en un día”, lo que nos dice de que nada se puede lograr sin que se emplee el tiempo necesario para su realización. Una vez instaurado el imperio con la llegada de Julio Cesar, toda una serie de emperadores, unos peores que otros, fueron gobernando un gran imperio que cada vez se expandía más. Uno de ellos fue Adriano. Su nombre completo era Publio Elio Adriano. Adriano es un emperador que sobresale sobre los demás. No nació en Roma, sino en Itálica, una antigua ciudad romana que se encuentra no lejos de la actual Valencia.

Es muy recordado por su intenso amor pasional con su esclavo Antinoo, el efebo eterno que, en condiciones dudosas, se ahogó en el Nilo. A la muerte de Antinoo, Adriano cayó en una gran depresión, también tuvo trastornos de salud y a los 50 años, viendo su avanzada edad, decidió mandó construir un mausoleo donde se pudieran recoger sus cenizas y las de sus familiares.

Escogió un terreno en la orilla derecha del Tíber. A este mausoleo se llegaba a través de un puente, que él también mandó a construir. El nombre del puente es el de su familia: Pons Aelius, en honor al apellido de su familia. Las cenizas de todos los emperadores de Roma fueron depositadas en este gran mausoleo, imponente mole y eso hasta el cruel Calígula.

Roma fue sometida a invasiones bárbaras que duraron 50 años, razón por la que, cuando se logró restablecer la paz, el emperador Aureliano decidió construir una gran muralla que protegiera la Ciudad Eterna, siendo el Mausoleo Adriano el baluarte principal.

Una vez aceptado el catolicismo como religión de Estado en Roma, y ya en el año 590, se produce una gran epidemia de peste en la ciudad. El Papa Gregorio el Grande decide hacer una gran procesión expiatoria y, al entrar el Papa por el Puente Aelius en dirección hacia el mausoleo, tuvo la visión de un ángel, en el que reconoció al Arcángel Saint-Miguel, envainando su espada. Esto fue considerado por Gregorio el Grande como símbolo del fin de la peste, como realmente sucedió. La cuadriga con la escultura de Adriano que coronaba la parte más alta del mausoleo fue retirada y se mandó a construir una escultura del Arcángel en el momento en que envaina su espada. Es a partir de este momento que la edificación comienza a recibir el nombre de Castello Saint-Angello.

Es así como en el mausoleo de Adriano es convertido en fuerte militar. Durante la Edad Media, convulsa por las rivalidades de ricas familias romanas, pasa por varios propietarios. Fue Alejandro VI, el Papa tan vituperado por Martín Lutero, quién mandó a construir palacetes dignos de los Papas, considerando que en caso de ataque al Vaticano decididamente esta gran estructura arquitectónica serviría de refugio a sus habitantes… él el primero.

La decisión fue sabia, porque desde el Vaticano hasta el Castello se construyó una vía de escape, llamada en italiano Il Passeto (que hemos visto en algunas películas en los últimos años) y que, en más de una ocasión, sirvió como vía de escape de los Papas en momentos de gran peligro. Fue el caso de la odiada invasión de Carlos I de España y V de Alemania en 1527, quien se decía muy católico, y que conquistó Roma. La Guardia Suiza hacía poco había comenzado su misión de proteger al Santo Padre. Mientras los suizos, definitivamente inferiores, se enfrentaban a las tropas del emperador del Sacro Imperio, ofreciendo su vida por la salvación del Papa, este huía por Il Passetto hacia el Castello Saint-Angello. Siete meses duró el saqueo de Roma, infame momento en la vida de este primer rey español.

Es lo que la historia recuerda como El Saco de Roma: pillajes, vandalismo, robos, asesinatos horribles, todo autorizado por Carlos I de España y V de Alemania. A partir de ese momento, los Papas consideraron que era conveniente también tener sus apartamentos, decorados, con el gusto del barroco del momento, para que también sirvieran como residencias papales. Por sus mazmorras pasaron personajes ilustres como Giordano Bruno y Benvenuto Cellini, gran escultor. Con el surgimiento del Reino de Italia, el Castello Saint-Angello sigue siendo utilizado como cárcel, pero los aposentos papales y otras instalaciones fueron habilitadas como museo.

Como he mencionado, desde la orilla izquierda de Roma se llega al Castello Saint-Angello a través del puente Aelius. Sobre dos pilares encontramos las imágenes de San Pedro y San Pablo, que son los patronos de la ciudad de Roma. Más adelante se agregaron otras seis estatuas, ángeles, todas diseñadas por Bellini. Dos de estas estatuas, aquellas que lleva la Cruz de Espina y la que lleva la inscripción de INRI, fueron realizadas personalmente por Bellini, siendo las otras cuatro trabajo de sus aprendices. Todas se encuentran hoy dentro de museos para protegerlas y en su lugar encontramos réplicas.

Más adelante, el compositor Giacomo Puccini utilizó los aposentos papales y el propio techo del Castello Saint-Angello como lo locación para su tercer acto en la muy conocida ópera Tosca, cuando el personaje femenino de la obra, Tosca, se dirigió al gobernador napoleónico de Roma, Scarpia, para clamar por la vida de su amado, el pintor Mario Caravadossi. Allí el gobernador le dijo que se haría una simulación de fusilamiento, que realmente se utilizarían balas de salva. Cruel fue la verdad al acercarse Tosca y ver a su amado realmente ejecutado. Es la famosa escena del suicidio de Tosca, quien se lanza de la parte más alta del Castillo.

Si visita Roma, este es uno de los lugares más importantes e imponentes vinculados con la historia de esta ciudad, la Ciudad Eterna.

