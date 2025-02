Bjørn Jansen: Un poeta, un hombre y su voz contra la corriente

Bjørn Jansen es un destacado poeta de Trondheim, Noruega. Su voz y puesta en escena también lo ha convertido en uno de los mejores narradores de la región nórdica, razón por la cual alcanzó recientementeel tercer lugar en el Campeonato Nacional Noruego de Poesía Slam, una competición en la cual no solo prevalece la poesía escrita, sino la interpretación, la energía y la conexión con el público.

Pero, no solo en este tipo de competición Jansen puede conectar con la audiencia, sino también en el día a día, o en un fortuito encuentro con cualquier otra alma que haya atravesado momentos de dolor.

En efecto, Bjørn Jansen perdió a su primera esposa y erigió la palabra como un medio de salvación. Así, los lectores también encuentran consuelo en la poesía de Jansen.

Søvnen

Hun brant seg ut

mellom henda

på en gammel

pusher.

I de lange mil

til paradisene

søv soster morfin.

Sueño

Ella colapsó

entre las manos en un viejo

traficante.

En los largos kilómetros

hacia los paraísos

hermana morfina estaba durmiendo.

La poesía de Bjørn Jansen no es solo un medio de expresión artística, sino una forma de resistencia en la cual sus lectores también descubren un puente hacia la redención.

En palabras de Jansen: “El mundo es un lugar solitario”, y él lo ha comprobado a través de su experiencia como trabajador social y en el área de psiquiatría, una labor que le permitió conectar con jóvenes que procuraban superar los problemas de adicción.

Una voz para los débiles

La voz de Jansen es muy importante no solo para los habitantes locales de su natal ciudad, sino también para quienes no tiene la oportunidad de ser escuchados, pues, Jansen ha sido un hombre crítico ante las injusticias y los problemas sociales, poniéndose siempre del lado de los débiles; incluso, podría decirse que en sus versos retrata temas que de cierto modo desafían las estructuras sociales establecidas.

Jansen comenzó a escribir cuando tenía 19 años y a los 23 años publicó su primer libro. No obstante, expresa: “desde siempre me ha gustado escribir, especialmente poesía”.

Durante toda su carrera, Jansen ha convertido sus versos en un muro de defensa para quienes no tienen poder, son oprimidos o carecen de representación en la sociedad, por lo que su poesía refleja la gran sensibilidad política y humana.

La voz rebelde de Bjørn Jansen muestra su compromiso social, valiéndose de un estilo poético en el que recurre a la esperanza, la ironía y el humor para expresar sus ideas.

Noen har snakka sammen es una compilación de antiguos y nuevos poemas por los que Jansen es reconocido en su localidad y que ha recitado en varios escenarios noruegos, no obstante, esta colección también alberga el tesoro de ciertos poemas que son inéditos.

Poemario de Bjørn Jansen, Noen har snakka sammen

Diktene lo av alle metaforer, syntakser,

fulle anmeldere, ginebitere og

Fusentaster.

Los poemas se rieron de todas las metáforas, sintaxis,

críticos borrachos, chismosos y

charlatanes.

Todos los libros de Bjørn Jansen han sido publicados por él mismo en una editorial independiente y su próximo libro será publicado en agosto de este año 2025.

(Fragmento tomado del poema Anti – Día)

Anti – Dag

Netter

er mørket i sjela di,

lik en fugl som aldri finner

veien hjem

men som er dømt til å

være underveis.

Anti – Día

Las noches

son la oscuridad de tu alma,

como un pájaro que nunca encuentra

el camino al hogar,

pero que está condenado a

ser a lo largo del camino.

Agradecimientos especiales para Olav Løkken, quien me ayudó con la traducción de los poemas de BjørnJansen del noruego al inglés (Norwegian to English), incluyendo el significado de ciertas frases del slang noruego, así como las posibles interpretaciones, lo cual me permitió comprenderlos mejor en español y hacer esta pequeña y arriesgada traducción para los lectores de habla hispana y así poder mostrarles esta gema oculta en Trondheim.

