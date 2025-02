Pensamiento y Poemas

Preludios opinionistas

PENSAMIENTO 1

La Cultura De Las Artes (Poesía, Relatos, Minicuentos, Novelas, Ensayos, Música, Pintura, y etc.) no es para buscarse uno mismo, es para encontrar caminos dentro de la sociedad y el ser, y que se mejore, no es para empeorar o destruir, es para construir. No es vanidad de vanidades, son realidades imaginadas o meramente realidades. Si determinada Arte ahora no te gusta, puede decirte a posteriori un montón de cosas en unos años después.

POEMAS

DIFICIL ARTE DE LA SUTILEZA

La sutileza se refiere,

a huecas sutilezas,

a filosofías que engañan

a las personas,

como desiguales; no puede

aunque la bala salió disparada

sin rumbo, sin intercepción,

ahí está, ahí está,

mientras la vida en la ciudad

sigue su psicorumbo

como flecha mordaz

en contraste de lo impredecible,

de repente y sin razón

la rueda gira lentamente,

se puede referir a la persona

que transmite la respuesta,

o a la propia respuesta,

algo será. Ojo.

ESTE DIARIO COTIDIANO

Aguarda, detén la mente

un instante.

Quizá tenga

la razón en estás

aguas agitadas

que poco a poco

palidecen de angustia

en la repetición

anunciada en el

Ñor y Señora,

camino que a diario

“cultiva”. Entonces…

estos globos letrísticos

convertidos en un

ademán son por el Inicio,

Génesis y, recorrer por

nuestra amistad.!!!

Tener una nueva

amistad, es una

victoria más, el trofeo

no interesa, si la satisfacción

de ser ¡amigos!

Les dejo un pensamiento

a ustedes amigos (as)

que dice así:

¡LA AMISTAD ES EL

MEJOR REGALO

DE TODOS LOS TIEMPOS! ¡LA PALABRA ESCRITA

HABLA Y PIENSA

Y DEJA RESULTADOS

QUE DISCURRIR!

Todo eso se resume

en dos palabras:

“Esperanza y comprensión»

de eso se compone

este mundo, diario cotidiano,

incluyendo en este

bolsón es difícil

ser amigo de ciertos, a lo

sumo llegan a conocidos,

quizá con el recorrer

del tiempo se logre

una leal amistad

esa es la pretensión.

¡Siempre aguarde

o aguarda¡

DEJAR ESTELAS SIN PEDIR APLAUSOS

Siempre existirá

un horizonte para

ser una persona agradable,

no solamente por fuera,

en cada gesto,

en cada palabra,

en cada acción de buena fe,

que inspire paz,

que escuche

y que comparta

a cambio de nada,

afortunadamente en ello

radica la verdadera belleza

y en como haces

sentir a los demás.

Y, en dejar huellas

sin solicitar o pedir

aplausos, y ser luz

sin necesidad

de ser más refulgente

que los demás

Al final del surco,

ser una persona

bonita, es ser alguien

que muchos tienen

la suerte de tenerte cerca.

TENGO UN POEMA

A mí hermano Amando Quinto Núñez (Q.E.P.D)

La carrera aún no ha terminado,

ve, la vida tiene respuesta,

eres un riesgo muy grande,

¿qué vas hacer?

bendito el que hace la paz,

hay que limpiar a la escoria.

El odio te convierte

en una roca. La venganza

no es familia de la paz,

no te acerque por favor,

estás muriendo,

la lluvia desde los Cielos

te curará de todo,

paz para los ciegos,

y leprosos de venganza

ayúdenles, es el dolor

de la perdición, denle

agua para que enjuaguen

su maldad, hasta ahí

llegó su bondad,

la maldad huyó

ha vivido demasiado,

ya no hay miedo,

la sombra de la tormenta y,

que extraña está la oscuridad,

relámpagos, perdonalos,

tu voz les quitará la espada.



