Alma de acero

Después del episodio de los aranceles universales aplicados a todas las importaciones provenientes de México en EUA, el mandatario americano, Donald Trump presenta un nuevo ataque.Ahora es al acero y al aluminio que se exporte a Estados Unidos de América. Este arancel no es novedoso, ya se había impuesto por Trump a todo el mundo exceptuando Canadá y México durante su primer periodo. Las consecuencias fueron graves para los propios productores americanos que enfrentaron un aumento en sus precios y por ende perdieron competitividad en el mercado global. Sin embargo, parece que la lección no fue aprendida y la medida que solo sirve como amenaza nunca como estrategia, nuevamente entra en vigor poniendo en aprietos a los productos americanos que dependen del acero y aluminio como materia prima.

En un mundo competitivo y global, no podemos confundir las situaciones con las condiciones. Una condición puede ser suficiente para un cambio de rumbo en una decisión comercial mundial, la situación y localización de los países parece ser más próxima cuando se habla de decisiones económicas. Aplicar esos aranceles no dará como consecuencia un florecimiento de la industria americana, como el bloqueo mexicano, durante el llamado milagro mexicano, tampoco lo hizo. Cerrarnos a las importaciones de otros países nos aleja e impide adquirir lo mejor de otros.

En 2024, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos superaron los 500,000 millones de dólares, una cifra histórica que parece presentarse como un pastel jugoso ante la mirada del presidente americano. Pero ese resultado no es solo conclusión de una situación nacional sino de varias condiciones que no pueden ser modificadas a un plumazo sin también recibir consecuencias desastrosas.

El presidente Biden también aplicó un arancel al acero y al aluminio importado desde México que no comprobara su origen nacional. Fue una medida urgente para contener la invasión de acero chino cuyo precio se encuentra muy por debajo de los mercados americanos. Ese arancel ocasionó una alta burocracia y también problemas en la cadena de materiales de empresas ancla en las economías tanto de Estados Unidos como de México. Hoy día esas cargas subsisten, la importación de acero está sometida a los requerimientos propios de un material sensible (por mas paradójico que sea con el frio y duro metal).

La presidenta Sheinbaum se ha mostrado cautelosa con las declaraciones y siguiendo el camino de la amenaza de los aranceles universales y el anuncio de postergarlos por un mes confía en la negociación y en la advertencia de ver a México como un aliado comercial y no como un enemigo. Pero este nuevo impacto quizá fue el blanco original de la estrategia. La posición de Mexico ahora es de incredulidad ante la acción, de mesura ante la amenaza del arancel universal y de tolerancia ante la percepción de los otros actores. Hoy Trump está listo para recibir las nuevas ofertas y beneficios de las principales naciones productoras; Canadá en primer lugar, Brasil y México posteriormente. Bien cantó José Alfredo Jimenez: Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo destrozando corazones, podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores, pero éste que estas dejando, aunque quisieras no lo repones. Nací con alma de acero, y aunque deveras te quiero, te dejo que me abandones, nomas no llores si alguien te canta.

