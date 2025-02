¿Cuántos muertos más?

Barataria

Con estupor, con tristeza y desesperación la noticia llegó a los hogares de muchos guatemaltecos que despertaron en horas de la mañana de aquel fatídico lunes 10 de Febrero 2025 para conocer que, nuevamente como es casi costumbre nacional, otro autobús del transporte extraurbano se había accidentado despeñándose en un barranco situado en la Calzada La Paz. El saldo de muertos es de 54 Personas incluyendo niños. El piloto, que no cumplía los requisitos necesarios para manejar ese tipo de vehículo se encontraba entre los fallecidos. Como un hecho especial, la aseguradora, pese a que podría indicar no pagar el seguro colectivo porque una de las cláusulas del seguro indicaba que el conductor debía cumplir ciertos requerimientos, no quiso jugar a la mala y decidió que se pagaría el seguro, por supuesto esto no es lo que va a volver los muertos a la vida, pero es lo que, con etica propia la aseguradora hará.

No es el primer accidente de tránsito de este nivel, basta ir a la hemeroteca, ver periódicos de cada año y encontrar que hay casos de casos, siguen, siguen y siguen sin que exista ninguna autoridad responsable que evite este tipo de acciones. ¿Qué es lo que pasa en Guatemala que el tránsito no solo es tortuoso en muchas ciudades, sino que también es una de las principales causas de muerte en el país? Cada año mueren entre 3,000 y 4,000 personas por hechos de tránsito y estos hechos de tránsito superan los 10,000. Lo que denota es que no hay ningún control de tránsito, ni existe autoridad de tránsito que controle a pilotos abusivos, temerarios, borrachos que acechan cada día las calles y carreteras del país. Seguramente, este último hecho se explicará por medio de los “doctos” como un “fallo mecánico” y dirán sin investigar ni un ápice que todo se debió en “fallo en el sistema de frenos” y pasará a formar parte de las estadísticas y quedará como un registro en las redes y la hemeroteca y esperar hasta otro hecho para volver a recalar en las mismas advertencias.

¿Es que no existe autoridad de tránsito en el país? En realidad, existe, pero literalmente no hace nada y la culpabilidad de esto es compartida entre Gobierno Central, específicamente el Ministerio de Gobernación y las Municipalidades. Desde hace años la gestión de Alvaro Arzú procedió a solicitar al Ministerio de Gobernación el traslado de competencias en materia del control del tránsito dentro del municipio de Guatemala, esto se hizo de conformidad con la ley, con la obligación que tendría las Policía Municipal de Transito que esta bajo el control de EMETRA de que se dedicaría a hacer cumplir con la Ley de Tránsito. Esto se replicó en muchos municipios que accedieron a solicitar el traslado de competencias del Ministerio de Gobernacion a las Municipalidades para poder regular el tránsito en sus respectivas jurisdicciones. En las carreteras nacionales, el encargado de control de tránsito esta o debería estar a cargo de la Policía Nacional Civil, sin embargo ¿Alguien ha visto alguna vez un policía de tránsito de la PNC? En realidad brillan por su ausencia, no existen.

Poco a poco las Municipalidades han visto que tener una policía de tránsito no es rentable en términos de hacer cumplir la ley, sino que se han dedicado a poner polícias de trántiso con una camarita escondidos para estar tomando fotos a quienes van a distintas velocidades y luego cargar las multas a dichos vehículos. Otra practica insana, pero que le resulta de muchos ingresos a las municipalidades es poner de “cobradores de multas” a los Policías de Tránsito y así ponen retenes en diferentes puntos para “cobrar” sí o sí las multas con la amenaza de que si no se pagan “se llevan el carro”, cometiendo literalmente el delito de coacción. No existe policía de tránsito que controle a los cafres del volante que recorren calles y avenidas de las principales ciudades del país, en realidad la policía de tránsito llámese EMETRA, EMIXTRA o PMT de cualquier municipio, tienen el mismo plan: Son cobradores municipales de multas impuestas falsamente en muchos casos y fuera de eso no existen mas que en un cruce de calles que sustituyen a los semáforos como si no fuera mucho mas fácil dejar que los semáforos funciones como deben ser porque para eso están.

Cuando todos dicen que el Gobierno Central no tiene culpa en este caso y no tiene vela en estos entierros, aparece el régimen legal dándole un manotazo a todo el mundo, porque precisamente es el Gobierno Central quien delegó las competencias a las Municipalidades para NO HACER NADA MAS QUE IMPONER MULTAS FICTICIAS Y PONER COBRADORES MUNICIPALES A COACCIONAR A LOS AUTOMOVILISTAS CON PAGAR ESTAS MULTAS. Asi, las cosas si el señor Bernardo Arévalo quiere marcar la diferencia, cosa que seguramente no hará como no ha hecho nada más que ser igual o peor que su antecesor, debería fijar un plazo a las municipalidades para que sus respectivas Policias Municipales se dediquen a cuidar que se cumpla la ley de transito, a perseguir a tanto cafre del volante existe y a multar y exigir el pago de las multas a los transportistas urbanos y extraurbanos que acumulan miles de multas que no pagan, pero por obra de la casualidad allí la SAT tampoco evita que cada año paguen la calcomanía, la Dirección de Transportes les otorgue la Tarjeta de Operación y continúen matando a cuanto pasajero les viene en gana, porque si hay impunidad esta esta en el sector del transporte extraurbano y en las Policías Municipales de Transito cuyo destino de las multas todos ignoramos pero que las cobran las cobran.

El Presidente de la República no ha entendido que no está para hacer show o política barata, ir a felicitar a un cuerpo de bomberos por haber atenido la emergencia es una vergüenza porque él debe saber que esta para dar soluciones y felicitar a quienes, por cierto hicieron una labor encomiable es bueno, pero la población pide acciones serias y en tanto muerto por hechos de tránsito que a diario enluta a más de algún hogar guatemalteco sea por atropellamientos realizados por gentes que compraron la licencia y no saben manejar aún, por muertos en hechos de tránsito por las altas velocidades en que van los autobuses extraurbanos a veces hasta contra la vía con total impunidad o como el transporte pesado se adueña de las calles incluso hasta sacando vídeos en la redes sociales indicando que van drogados y qué. Ante todos estos hechos, el señor Arévalo ya debería de haber empezado a revocar la delegación de funciones de tránsito a las municipalidades empezando por la municipalidad de Guatemala, cuya Policía Municipal de Tránsito no pasa de ser un grupo de cobradores de multas, porque fuera de eso estos agentes no hacen nada por controlar el tránsito. Piensan que dejar unas cámaras por allí, por arte de magia va a hacer que las personas dejen de manejar a altas velocidades, esto no es así.

Así las cosas, en tanto el Gobierno Central y los Alcaldes no tomen en serio que la gente muere a diario por su irresponsabilidad en controlar el tránsito en el país, luego de estos mas de cincuenta muertos, dentro de unos meses volveremos a hablar de lo mismo porque esta plaga no se acaba hasta que se tome en serio que muchos inocentes mueren por la irresponsabilidad gubernamental y municipal.

