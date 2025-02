Redes implícitas de bondad que combaten los efectos de las mafias

Relatividades Perspectivas

Argentina, Chile y otras ubicaciones: personas bondadosas accionan para solucionar los incendios que afectan la naturaleza (vegetacion y animales). Benditos sean debido a su bondad y debido a su intelecto: piensan y accionan por si mismos, en lugar de suplicar que los arrieros políticos solucionen sabiendo que no solucionaran, porque no les interesa mas que robar o procurar lograr intereses propios, y porque seguramente ellos causan esas y otras situaciones de caos para distraer mediante caos para poder robar y accionar sin ética, sin ser molestados.

Pero las personas bondadosas – logicas – asertivas, cada vez son mas numerosas y el bienestar prevalece a pesar de las dificultades y perdidas. Han ayudado a animales y a plantas, en varias ocasiones o situaciones en lugar de suplicar a los arrieros políticos para que resuelvan propiciándoles sumisión – arreos por accionar (no por voluntad o bondad real, sino para obtener fama, votos y sumisión por parte de las manadas amaestradas mediante el sistema educativo que insta a repetir en lugar de pensar: las manadas sucumben ante la creencia de que deben ser dependientes hacia los arrieros y que estos son los únicos capaces de lograr soluciones y bienestar).

Pero la bondad – lógica – asertividad jamas será opacada por los arrieros oportunistas que acuden para fingir interés en las soluciones. Los arrieros pretenderan influir en las manadas de monos razurados, vestidos y amaestrados para ser sumisos – arreados para situarse ante ellos como personajes idolatrables a quienes alabar, rendir culto y postrase ante ellos.

Tristemente, a pesar de que han sido entidades bondadosas las que han accionado drásticamente para lograr proteger y solucionar, aun existen seres poco pensantes que alaban a los arrieros que adulan mediante acciones carentes de voluntad real – dirigidas a mantener amaestradas y sumisas a las manadas que fueron adoctrinadas para creer que deben «elegir» a los arrieros (entre opciones impuestas por elites económicas que realmente controlan al mundo) para «lograr orden y estructuras sistémicas (Arreos)».

«Hay quee botar por esos arrieros porquee ellos apoyaron en relación a esos temas» cuando podrian lograr organizaciones y coordinaciones entre personas bondadosas – logicas – asertivas para lograr soluciones y bienestar. El amaestramiento mediante el sistema educativo los ha adoctrinado para creer que no son capaces de idear estrategias y realizar acciones (obtenían calificaciones altas por repetir lo que les era dicho, obtenían baja calificación si cuestionaban o analizaban y proyectaban otras conclusiones y ante situaciones practicas, no logran pensar en estrategias y acciones según contextos o factores y circunstancias).

He mencionado a «batallón de amor», entidades animalistas, entidades ecologistas, entre otras. Pero la bondad – lógica – asertividad se ha expandido hacia otras personas que no poseen entidades ni sistemas oficialmente, pero aun asi accionan para lograr soluciones y bondad. Coordinaciones o redes implicitas compuestas de seres individuales con mismas finalidades. No oficializan colaboraciones en conjunto, pero se inspiran mutuamente mediante sus intenciones y acciones.

Parece ser que como afirman los seres espirituales: los procesos de bondad – logica – asertividad y crecimiento esencial son individuales y no colectivos. Muchos hemos considerado la implementación de sistemas distintos con la finalidad de solucionar las situaciones y lograr auge y bienestar, pero parece que mientras intentbamos lograr auge y bienestar mediante sistemas distintos, muchos ya implementaban sistemas seculares según necesidades emergentes. Lo cómico es que muchos ni siquiera notan que si poseen capacidad para pensar y accionar por si mismos: siempre afirman que no es posible hasta que las necesidades les proporcionan estimulación emocional que los alienta a pensar y accionar por si mismos. Ejemplos: rescatistas en incendios, rescatistas de animales, apoyadores en sucesos trágicos, boicots hacia empresas estadounidenses por parte de mexicanos (como en todo asunto, al igual que toda la gente, habrían puesto excusas de imposibilidad si se les hubiera planteado esa acción o cualquier otra acción. La gente parece excusar planteamientos intelectuales hasta que un estimulo emocional los impulsa a lograr inconcientemente).

En fin: deseaba proyectar admiracion y agradecimiento hacia personas bondadosas – logicas – asertivas que piensan y accionan para lograr bienestar y soluciones. Y deseaba proyectar mi alegría al saber que muchos ya no sucumben ante la trampa mediante amaestramiento para sumisión – arreo. Un mundo mejor debido a personas pensantes y activas, en lugar de manadas amaestradas para repetir, acatar y suplicar o alabar a aduladores ha iniciado.

Libre emisión del pensamiento.

