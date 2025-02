Caminos de Confianza: De la Carne a la Fe

Zoon Politikón

En Jeremías 17, versículos 5 al 8, se expresa: “Esto dice el Señor: ‘Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón’”. Este pasaje invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de nuestra confianza y hacia dónde dirigimos nuestras esperanzas y anhelos. Es esencial desentrañar este mensaje, ya que su interpretación puede impactar significativamente nuestras vidas espirituales y nuestras relaciones interpersonales.

Cuando se menciona “Maldito el hombre que confía en el hombre”, no se está sugiriendo que debemos desconfiar de todos. No se trata de fomentar una actitud de desconfianza hacia cada ser humano. Más bien, este versículo se refiere a la idea de que maldito es aquel que coloca su confianza final en el ser humano, quien establece su valor y propósito existencial en lo que otros pueden ofrecer.

Maldito es quien dice: “mi alegría final, mi sentido de propósito vendrá del ser humano, de mi familia, de mis amistades, de mis compañeros de trabajo, etc”. Es posible que algunos argumenten que existen personas valiosas en su entorno, pero el corazón, ese principio rector más profundo de nuestra existencia, es lo que realmente importa. Cuando se preguntan: ¿Qué clase de persona quiero ser, qué clase de persona soy?, están indagando en lo más profundo de su ser.

A este nivel, no deben depositar su confianza en los seres humanos, ya que el corazón le pertenece únicamente a Dios. “Sólo en Dios descansa mi alma”. Este recordatorio es importante, pues nos señala que, aunque los seres humanos, incluso los más virtuosos, tengan defectos y debilidades, esto no satisface el anhelo más profundo de nuestro corazón. Por lo tanto, no deben confiar en ellos en este sentido. Jeremías continúa: “Maldito el hombre que busca su apoyo en la carne”. Este término se refiere a todo lo que nos rodea en el mundo sensible: el ámbito de la experiencia ordinaria, que incluye la naturaleza, los negocios y la tecnología.

El mundo de nuestra experiencia cotidiana es, por tanto, el mundo de la carne. La Biblia no se opone a la carne; no es un texto platónico que condensa lo material. Pueden encontrar en ciertas tradiciones espirituales la afirmación de que “el espíritu es bueno y la materia es mala; aléjense de la carne”, pero cuando la Biblia utiliza este término, no se refiere a eso. Se trata de no depositar su confianza, su corazón y su alma más profunda en las cosas de la experiencia ordinaria. Estas pueden ser valiosas, pero no son perfectamente buenas. Tienen valor, pero también desvalor. La naturaleza, la política y la tecnología son, en última instancia, efímeras y finalmente insustanciales.

“Sólo en Dios descansa mi alma”. Mi corazón está ordenado al Señor. No confien en las cosas pasajeras del mundo, ya que inevitablemente se desilusionarán. Escuchen de nuevo: “Maldito el que aparta del Señor su corazón”. Esta es una enseñanza fundamental de la antropología y espiritualidad bíblica. El corazón, como el centro y fundamento más profundo de mi vida, requiere que me pregunte: ¿hacia dónde lo dirijo? ¿Lo dirijo hacia el Señor o hacia algo distinto de Dios? San Agustín lo expresa de manera concisa: “Dejas de amar al creador y te diriges a las criaturas”. El amor que debe pertenecer únicamente a Dios se dirige, en cambio, a algo distinto de Él, lo cual, espiritualmente hablando, conduce al desastre. Todos nosotros, siendo pecadores, nos conocemos con esta realidad. Confiar en seres humanos, buscar fortaleza en la carne o apartar nuestros corazones del Señor son, en efecto, los problemas a los que nos enfrentamos.

El que actúa de esta manera “será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e habitable”. Muchos de nosotros, a pesar de ser pecadores, podríamos parecer muy exitosos a los ojos del mundo. Podríamos afirmar: “He encontrado el éxito que estaba buscando”. Sin embargo, a nivel del corazón, sabemos que nuestra vida se siente apagada y llevada por el viento.

Jeremías continúa: “Bendito el hombre que confía en el Señor”, aquí está el término nuevamente, “deposita su confianza final en el Señor”, “y en Él pone su esperanza”. Este concepto de esperanza es fundamental, ya que nos invita a reflexionar sobre nuestra orientación hacia lo divino. La esperanza, en última instancia, le pertenece solo al Señor. A menudo, buscamos nuestra esperanza en logros materiales o en la validación de los demás, pero es esencial recordar que la verdadera esperanza se encuentra en una relación genuina con Dios.

Cambiando la metáfora, se expresa: “…será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces; cuando llegue el calor, no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes; en año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos”. La persona cuyo corazón pertenece al Señor —a través de la oración, de seguir la ley del Señor, de atender Su voz y de realizar obras de misericordia— es como un árbol cuyas raíces son profundas, donde siempre encuentran el agua y el sustento que necesitan. Así, cuando llega la sequía —y todos sabemos lo que eso implica— en los momentos en que he perdido el rumbo y no estoy obteniendo lo que deseo, si no estoy confiando en el Señor, me convierto en el cardo, en la tierra salobre e inhabitable.

Pero, si estoy cimentado y mis raíces se han hundido profundamente hasta esa agua —que Jesús la denominó el agua que brotará hasta la Vida eterna— si encuentro ese lugar, entonces, aunque llegue la sequía… Y nos tocará a todos, guste o no, nos llegará a todos la sequía.

Con Jeremías en mente, nos encontramos en Lucas, capítulo 6, la versión del Sermón de la Montaña. Sin embargo, este no se pronuncia en una montaña, sino en la llanura. Se le conoce como el Sermón del Llano, y esta es su versión de las Bienaventuranzas. Consideren esto ahora a la luz de la imagen presentada por Jeremías. “Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: ‘Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del hombre. Alegrense ese día y salten de gozo’”.

Esto puede sonar como un plan totalmente antiintuitivo. Pero consideramos los términos que hemos estado discutiendo. ¿Quiénes son los pobres a los que Jesús llama dichosos? Aquellos que no han depositado sus corazones en la riqueza. ¿Quiénes son aquellos que tienen hambre y que Jesús dice que serán saciados? Aquellos que no depositan sus corazones en la satisfacción de deseos sensuales. “Me hará feliz satisfacer todos los anhelos de mi cuerpo”. No, no. Dichosos los que ahora tienen hambre.

La enseñanza es clara: debemos ser como el árbol plantado junto al agua, cuyas raíces se hunden en la fuente de vida eterna. Este es el tipo de vida que no se ve afectado por las sequías que inevitablemente llegan a todos. Cuando nuestras raíces están en lo divino, podemos enfrentar las adversidades con fortaleza y esperanza, sabiendo que Dios es nuestra provisión y sustento. Dichosos ustedes si sus corazones están ordenados hacia el Señor.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...