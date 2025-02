Batallar o caminar, gritar, cantar y llorar

Relatividades Perspectivas

Hace tiempo redacte que las manifestaciones no lograban algo, pues a los arrieros políticos y económicos no les importan las súplicas por parte de las manadas amaestradas para ser arreadas – sumisas hacia ellos. No les importa que quienes son sumisos y financian sus intereses mediante impuestos supliquen, al mismo tiempo que continúan siendo sumisos, acatando y obedeciendo creyendo que la única manera para solucionar algo, es por medio del sistema creado, controlado y manipulado por los arrieros para arrear más eficientemente a las manadas en las eras anteriores a las eras de información y tecnología y continúan financiando intereses de arrieros mediante impuestos.

Patagonia, Argentina, Chile: una vez más, queman áreas naturales para comprarlas a precios bajos. Los rescatistas y accionistas son dignos de respeto. Pero ¿qué sucede con las soluciones técnicas a largo plazo? Se limitan, como siempre, a convencerse de que, caminando, gritando, cantando y lloriqueando solucionaran todo. Se convencen otra vez de que aquellos que demuestran poco o nulo interés por lo que destruyen y por el mundo en general repentinamente tendrán una iluminación o epifanía que los tornara en bondadosos y empáticos para tomar conciencia acerca de las súplicas por parte de las manadas amaestradas y arreadas – sumisas, porque están caminando, gritando, cantando y suplicando mientras continúan sumisas, acatando, obedeciendo, financiando intereses de arrieros mediante impuestos, y más.

La Patagonia parece estar condenada, como lo estuvieron ya varias áreas a ser destruidas y estar a voluntad de seres malignos y a no tener esperanza porque la única acción que es realizada (una y otra vez, aunque no demuestre solucionar realmente) es caminar, gritar, cantar y suplicar.

En redacciones antiguas mencione que muchos seres emocionales más que intelectuales, pensarían y accionarían realmente ante estímulos emocionales drásticos. Tristemente, tal vez haga falta que así sea: que los quemen a ellos o a sus bienes, o que les impongan dominación – control drásticos para que finalmente piensen y accionen en lugar de continuar amaestrados para ser arreados y sumisos hacia los arrieros y sistemas creados, controlados y manipulados por ellos.

Y no podían faltar los que una vez más, se forman la ilusión de esperanza de que algún día aparecerán potenciales arrieros bondadosos quienes «destruirían la decadencia en el sistema CREADO, CONTROLADO Y MANIPULADO POR ELITES».

El sistema educativo realizo muy efectivamente su función: adoctrinar para la creencia de no poder lograr algo y que los únicos que podrían lograr soluciones y bienestar son los arrieros en el sistema decadente quienes surgen de entre las manadas (incluso siendo inferiores en cuanto a lógica y asertividad, preparación, habilidades, capacidades, etc.) mediante «elecciones» entre opciones impuestas entre las que las manadas amaestradas, «eligen» a la opción que parece ser la menos mala que siempre resulta igual o peor, puesto que el sistema fue creado, es controlado y manipulado por las elites económicas que siempre tendrán el control mientras las manadas sostengan todo mediante sumisión e impuestos y siempre doblegaran a quienes pretendan integrarse al sistema para realizar buenas acciones o para solucionar la decadencia y transformarla en bondad.

Y existen aún, muchas cosas que parecen no tener más misión intelectual en la existencia, que alabar, idolatrar a los arrieros y postrarse ante ellos (se percibió recientemente en el caso «USA vrs. otros corrales – potreros»). Esas cosas parecen poder únicamente suplicar, lloriquear cuando sus arrieros no proyectan lo que ellos desean, y alabar, idolatrar y postrarse cuando si proyectan lo que ellos desean.

En serio: ¿no se sienten como bestias en una granja, dependientes y / o sumisos hacia la voluntad de los granjeros? (Pido perdón a los animales por compararlos con estas cosas: los animales si caen en sumisión y dependencias, pero jamás creen que las soluciones se logran suplicando y alabando a los arrieros porque «solamente ellos pueden solucionar porque eso les dijeron (les dijeron que así es el mundo, y por lo tanto, no ven más allá de los sistemas impuestos para arrearlos según voluntad e intereses de los arrieros)»). Los animales, auún con su nivel intelectual inferior al de los humanos y al de las cosas con estructura física – apariencia humana piensan y accionan, y en muchas ocasiones no logran soluciones o bienestar, pero continúan pensando y accionando para al menos lograr cierto nivel de bienestar por sí mismos.

Los granjeros – arrieros se ven obligados a sofocar intentos de logros por parte de animales, que no se adecuen a sus intereses. Lo mismo sucede con personas, mientras «personas» se limitan a suplicar, a creer que la única vía o medio para lograr algo, es el sistema impuesto por arrieros, y alabar, idolatrar y postrarse ante ellos, sabiendo que a ellos solamente les interesan asuntos propios financiados con impuestos y sumisión de las manadas, buscando migajas de bienestar.

El sistema «educativo» realiza muy efectiva – mente su función de amaestrar mediante instancia a acatar, obedecer y repetir, en lugar de pensar, concluir lógicamente con base en perspectiva de todos los factores, tener iniciativa y situar lo lógico – asertivo – bondadoso ante lo que carece de bondad – lógica – asertividad.

Libre emisión del pensamiento.

