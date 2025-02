Cielo de Algodón: Un Vuelo Divino

Zoon Politikón

Esta es la historia de las cosas que parecen imposibles, aquellas que solo pueden ocurrir gracias a la intervención divina. Era un jueves 20 de enero del año 2000; ese día me levanté antes del amanecer, como lo hacía cada jornada, pues la rutina y las responsabilidades del trabajo exigían que me alzara en la penumbra, logrando, a cambio, un sueño que se escurriera entre mis dedos.

La comitiva se reunió en el punto de encuentro y tomamos rumbo a la Fuerza Aérea, donde abordamos un helicóptero UH-1H, el más fabricado y utilizado por las Fuerzas Armadas del mundo, conocido popularmente como «Huey». Era un grupo de aproximadamente diez hombres, entre los que se encontraba el jefe, Juan de Dios, además, el capitán de nave, “Maco”, y su experimentada tripulación. Despegamos con dirección a las Verapaces, un destino que prometía aventuras y desafíos.

El amanecer se desplegó ante nosotros como un lienzo vibrante; el sol despuntaba en el horizonte, tiñendo las montañas verdes con matices dorados. La calma en el aire era palpable, mezclándose con el suave murmullo del viento que acariciaba la superficie del helicóptero. Las condiciones geográficas eran singulares; la vegetación exuberante se entrelazaba con el aroma fresco de la tierra húmeda, mientras el cielo, despejado y azul, ofrecía un espectáculo de paz en las alturas.

Llegamos a la ciudad de Cobán, donde comenzó la jornada de trabajo, el clima fresco contrastando con la energía que palpaba en el ambiente. Aproximadamente a las 10:30 horas, levantamos vuelo nuevamente, esta vez con rumbo a Playa Grande, un lugar donde el calor y la humedad de la selva tropical se sentían como un abrazo envolvente. El sol brillaba intensamente, y la brisa era un soplo de vida entre los árboles, creando un entorno unico y lleno de color. Allí, disfrutamos de un almuerzo rápido, y a las 14:00 horas, despegamos de nuevo, esta vez con dirección a Xela, Quetzaltenango; el paisaje cambió, mostrando montañas majestuosas y un clima fresco que invitaba a la reflexión.

Las reuniones de trabajo se alargaron más de lo esperado. El piloto, atento a las condiciones del cielo, informó que el tiempo se cerraba. Considerando que aún faltaba pasar por Retalhuleu a reabastecer combustible y luego continuar hacia Mazatenango, era vital despegar lo antes posible. Sin embargo, la agenda se extendía, y a las 17:00 horas, finalmente despegamos hacia nuestro siguiente destino, la ansiedad comenzando a palpitar en el aire.

A partir de aquí, la narrativa se tornó dramática y vívida. Al poco tiempo de despegar, el cielo se transformó en un gran colchón de algodón; la vista era sobrecogedora, un espectáculo celestial que se combinaba con los últimos rayos del sol, que marcaban el final de aquel día. La calma que envolvía la aeronave era casi palpable, pero el ambiente comenzaba a cambiar.

El vuelo tomó un giro inesperado. El piloto, en un intento por descender, hacía maniobras extrañas, elevándose nuevamente en un vaivén inquietante. “Maco, ¿qué estás haciendo?”, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. “Estoy buscando un agujero para descender, pero no encuentro uno”, respondió con seriedad. “Detrás de una nube siempre hay un cerro”. Así continuamos, suspendidos en el aire, sobre un manto de algodón que se oscurecía gradualmente a nuestro alrededor. La noche llegó, y aunque todo parecía tranquilo, un sentimiento de preocupación comenzó a apoderarse de la tripulación.

A medida que nos adentrábamos en la oscuridad, el helicóptero se convertía en un objeto errante en un mar de sombras. Las luces del tablero parpadeaban como estrellas moribundas, y la incertidumbre se apoderaba de nuestros corazones. A las 19:30 horas, el tablero comenzó a titilar, un aviso que resonaba como un eco en el silencio. “Maco, ¿qué está pasando?”, pregunté, el sudor frío deslizándose por mi frente. Con una voz entrecortada, el piloto respondió: “Nos caemos”. Un silencio sepulcral siguió a sus palabras. “¿Cómo así…?”, inquirí, sintiendo que el mundo se desvanecía a mi alrededor. “Nos matamos…” La realidad se detuvo en ese instante; era un momento de parálisis, donde nadie espera escuchar que la muerte se aproxima.

Llegó la calma, pero no la paz. La razón tomó el control, y en un acto instintivo, saqué mi teléfono celular. Este fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, pues requería una serenidad que sentía lejana. Llamé a mi esposa. “Hola, mi amor, ¿cómo estás? Te llamo solo para decirte que te amo con todo mi corazón, y quiero que siempre les hables a nuestros hijos de lo mucho que los amo…” A lo que ella, con una voz temerosa, respondió: “Gracias, Negro, ¿y por qué me dices eso…?” “Solo te lo quería decir, pero te cuento después”, murmuré, despidiéndome con ternura antes de colgar, sintiendo que el tiempo se desvanecía.

En la nave, la calma se había transformado en movimientos inquietantes, gestos y miradas que revelaban la gravedad del momento. En esos instantes, la vida se presentaba como una película, donde los recuerdos de la niñez emergían con fuerza: la imagen de mi madre, Olguita, sonriendo; mis hermanos, jugando en el campo; y aquellos amigos que se convirtieron en hermanos, como Amílcar, el Político. Cada instante significativo de mi existencia se desfilaba ante mis ojos, rápido pero profundo, trayendo consigo una mezcla de alegrías y tristezas que provocaban un torbellino de emociones. Todo esto me llevó a la cruda realidad: en unos instantes, podría morir. Era como ser juzgado por los actos de una vida entera, condenado de manera sumaria a enfrentar el final. Era inevitable; la muerte se acercaba.

La oscuridad se adueñó del entorno, solo interrumpida por las luces del tablero que parpadeaban sin control. De repente, comenzamos a descender, pero de manera violenta y rápida. El fin se acercaba; la agitación en la nave alcanzó un clímax. Caímos, pero no había vislumbres de la tierra; todo era un abismo negro, y un silencio sepulcral reinaba. No había nada que hacer.

De manera insólita, el piloto “Maco” realizó una maniobra inesperada. La verdad es que no sé qué hizo, pero aterrizamos. Estábamos en tierra, vivos, la nave intacta, y nosotros, enteros. Reíamos, gritábamos, llorábamos; un torrente de emociones nos inundó al darnos cuenta de que habíamos sobrevivido.

¿Qué sucedió? La verdad, no lo sé. Muchos años después, conversamos con Maco, quien me preguntó: “¿Te recuerdas del incidente que vivimos hace años?” “Sí, claro, ¿cómo podría olvidarlo?”, respondí. “Quiero contarte que ese día hubo intervención divina”, dijo. En la iglesia, una persona se le acercó y le preguntó si había volado en un helicóptero, a lo que respondió afirmativamente. “Te vi volando en un helicóptero verde, como los del ejército; no podría olvidar tu cara, tenía una expresión de tensión y preocupación. La nave caía al suelo… En ese instante, Dios extendió su mano, tomó el aparato y lo posó sobre la tierra”.

Para muchos, esto puede parecer una fantasía. Sin embargo, la realidad es que ese día falló la turbina de la aeronave. Era de noche, con una oscuridad total; no se podía ver la tierra. Pero, rompiendo todas las reglas naturales, físicas y mecánicas, caímos en condiciones adversas y sobrevivimos.

Personalmente, quiero creer que Dios nos brindó una oportunidad más de vivir, y por ello, cada mañana lo alabo y le agradezco por un día más.

