Golpe Contundente al Crimen Organizado en América Latina

El 20 de enero el presidente de los EE. UU. Donald Trump firmó un decreto que puso en marcha un proceso para designar como organizaciones terroristas globales a seis carteles mexicanos entre los que se encuentran: El cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el cartel del Golfo, el cartel Unidos, el cartel Del Noreste, cartel La nueva Familia Michoacana, el cartel venezolano Tren De Aragua y la Mara Salvatrucha, a los carteles de la droga mexicanos, los acusa de producir fentanilo un opioide sintético que está causando estragos en los EEUU, sin lugar a dudas la designación de terroristas es un golpe contundente en contra del crimen organizado en América Latina. Emol.com

El documento, firmado por el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio, estima que estas organizaciones amenazan «la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos», para la Casa Blanca los carteles controlan «a través de una campaña de asesinatos, terror, violaciones y fuerza bruta, casi todo el tráfico ilegal a través de la frontera sur de Estados Unidos», según el decreto firmado por Trump el 20 de enero, el día de su investidura.

La designación de organización terrorista amplía la capacidad del gobierno para combatir a estos grupos a través de todas las agencias y de imponer sanciones a sus miembros, paraAmérica Latina tiene varias implicaciones a nivel legal, político, económico y en materia de seguridad:

1.- Mayor intervención del gobierno de los EE UU. A. A través de acciones de inteligencia, militar y de seguridad, los EEUU, podrían justificar intervenciones directas en otros países, incluyendo operaciones militares encubiertas o ataques con drones contra lideres del crimen organizado; B. Ampliación de la jurisdicción facilitaría el uso de leyes antiterroristas para enjuiciar a miembros de carteles y pandillas en los EEUU, incluso si los delitos fueron cometidos en América Latina; C. Extradiciones Express, los gobiernos de Latinoamérica enfrentaran grandes presiones para extraditar a lideres de estas organizaciones rápidamente.

2.- Sanciones Económicas Financieras. A. Congelamiento de Activos, EE. UU. y países aliados podrían bloquear cuentas bancarias y bienes relacionados con estas organizaciones; B. Se afectará imponiendo sanciones a cualquier Entidad, Empresa o Gobierno, que colabore con estas organizaciones criminales, lo que complicaría las relaciones comerciales y bancarias en la región; C. Se trabajará para que a estas organizaciones criminales se les dificulte el Lavado del Dinero, las transacciones de los carteles van a ser muy vigiladas y bloqueadas.

3.- Impacto en la Política de América Latina, A. Habrá presión para endurecer las políticas de seguridad, de igual forma los gobiernos se verán obligados a adoptar estrategias más agresivas para el combate del crimen organizado, incluyendo la utilización de militares; B.- Podría darse una reacción por parte de las Organizaciones Criminales, al ser tratados como terroristas, los que podrían responder con mayores niveles de violencia, ataques a infraestructura o incluso actos criminales en contra objetivos estadunidenses en la región. C.- Se generará mayor tensión con los gobiernos que no cooperen, EE. UU. podría sancionar de múltiples maneras a aquellos gobiernos que no colaboren en la lucha en contra de estas organizaciones criminales.

En términos generales la designación de estas organizaciones criminales como terroristas, cambian de manera drástica la estrategia de Seguridad Nacional en América Latina, aumentado la presión sobre los carteles y pandillas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, al mismo tiempo se generarán al interno riesgos de escalada en la violencia, por lo que hay que estar preparados para enfrentar y contener a estas organizaciones criminales.

