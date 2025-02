La geoeconomía y su efecto actual

Del Escritorio del General

Hacia dónde va el mundo, preguntamos todos, que esperamos del funcionamiento de los estados y de las organizaciones supranacionales que actualmente se supone coordinan la economía mundial, Breton Wood y sus organizaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial parece que ya no son la panacea que pretendieron ser obviamente hace 75 años. Pero la estructuración económica del mundo y la geopolítica del mundo están marcando el destino de la geoeconomía mundial. Considerando que la tecnología y la ciencia están evolucionando de una manera vertiginosa no podemos abstenernos ante esta dinámica que cada día nos sorprende más, es realmente el inicio del enfrentamiento entre la geografía y la geoeconomía, son las barreras establecidas políticamente hoy el destino final o es realmente la geografía y sus frutos lo que están determinando el futuro de nuestra sociedades.

El debate en Alemania sobre el destino de la política y sus próximas elecciones en términos de si volver a un programa de derecha que proteja y que estimule la economía versus un programa que estimula las migraciones y el Estado benefactor, serán estos los grandes interrogantes del debate coincidiendo en el ínterin con temas del medio ambiente temas de la energía nuclear temas referentes a la economía global y el abastecimiento las cadenas de producción globales que se ponen hoy más que nunca en duda.

La agitación mundial con los nuevos liderazgos que se están dando en esta tercera década del siglo XXI nos apuntan a que los principales problemas de nuestra convivencia son obviamente la competencia económica (como siempre), partiendo del tema de la producción estratégica, de los productos estratégicos (el cabon) para consolidar la tecnología moderna y del desafío nuevamente entre la seguridad y la prosperidad, aunado esto a la constante amenaza de las drogas y el terrorismo (islamico) internacional que dividen al mundo y provocan la confrontación entre civilizaciones, esto es el factor fundamental para la toma de decisiones en el campo económico y político, hasta hoy hemos visto decisiones políticas pero el fondo son los quehaceres económicos de cada uno de los estados para mantener su preeminencia en los mercados mundiales no podemos abstenernos a esta realidad, los mercados están siendo vulnerados por todas estas amenazas hoy generalizadas en términos de terrorismo que incluyen a los narcotraficantes las economías venenosas de influencia global y las teologías pretendiendo ser dominantes en un momento tan incierto como el que vivimos.

La geopolítica está volviendo a ver a la geografía y estableciendo viejos parámetros para su convivencia sin embargo, la persecución de las riquezas de la tierra siguen siendo un tema que está en primera línea, máximo en estos momentos en que el desarrollo tecnológico demanda de materiales terrestres de alta gama y que son vitales para continuar con los proyectos de desarrollo científico y tecnológico, sin duda la búsqueda de las materias primas fundamentales para el crecimiento de la tecnología se constituyen una vez más en el foco de conflicto y negociación, auspiciados obviamente en una disputa de las principales potencias económicas existentes.

Las llamadas “ tierras raras”“ se han constituido en los elementos esenciales para el desarrollo de la nanotecnología y de las nuevas teorías tecnológicas de comunicación y de Defensa, las tierras raras constituyen alrededor de 17 materiales terrestres de su producción representa el conspicuo crecimiento de la tecnología actual. Los focos de estas producciones de tierra raras cada vez están siendo más ubicados y determinan la importancia de esas geografías de importancia vital para el crecimiento de la sociedad y del desarrollo tecnológico en el mundo, lo que los convierte en bienes de alta demanda y territorios al igual de grandes pretensiones, que involucran las negociaciones de las potencias económicas y de las potencias tecnológicas que hoy se manifiestan alrededor del mundo. Son sin lugar a duda las nuevas expectativas para la posesión y desarrollo de estos frutos de la tierra, que se involucran en las nuevas etapas de la existencia humana.

El nuevo escenario mundial describe muy llanamente estas circunstancias, la geografía está logrando cambiar la geopolítica y los intereses macro de muchas potencias que están en disputa o en competencia por la supremacía tecnológica, esto nos hace ver cómo en África se despiertan nuevamente las guerras precisamente ya no tanto por los diamantes que siguen siendo de importancia pero también por las tierras raras que vienen a hacer un bastión para el desarrollo y de interés de China, de Rusia y obviamente de Europa y de Estados Unidos, sin lugar a dudas esto nos permite visualizar que la nueva distribución geopolítica ya no va a ser sólo de barreras fronterizas y delimitaciones de estado si no, se va a incluir el tema de la disposición de estos elementos geo estratégicos para el futuro de la tecnología.

Alemania está próxima a sus elecciones parlamentarias y el gran debate central es sobre su potencialidad económica que contrae en buena medida a los designios o propósitos medioambientales y se enfocan más en el tema de la producción tecnológica y obviamente de la explotación de los materiales que son preponderantes para este fin, pero esto no está únicamente en Alemania esa confrontación se está dando en toda Europa en América y en términos generales en el mundo contemporáneo. En esta línea de ideas nos damos cuenta estimados lectores que todos los países del primer mundo están haciendo investigaciones y poniéndole mucha más atención a la búsqueda y negociación de este tipo de materiales que permiten facilitar el desarrollo de la nueva tecnología. Esto viene a considerarse como una plataforma de crecimiento tanto científico como tecnológico para el desarrollo de nuevas tecnologías que van a facilitar el entendimiento humano y la salud humana.

La geopolítica está como siempre volátil y cambiante definiendo esos nuevos objetivos estratégicos vitales para su consistencia y prosperidad, debemos de entender que la explotación de los recursos de la tierra considerados como recursos estratégicos es vital para el crecimiento de nuestros países, sin duda avanzamos en términos cualitativos y cuantitativos en el desarrollo de Las facilidades tecnológicas de apoyo a la humanidad y ante todo a la economía mundial. La extracción de minerales y materias de la tierra han sido fundamentales para el crecimiento de la humanidad y al día de hoy son fundamentales para el crecimiento en su desarrollo de pensamiento y facilidades de vida igual que Alemania están todos los países en la búsqueda y en la determinación de los espacios geográficos para la obtención de los productos de la tierra de la explotación minera que contribuyen al crecimiento del entendimiento y de la ciencia mundial.

La investigación de estos productos es intensa y demuestra que en muchos países hay lo que se conoce como tierras raras, nuestro país Guatemala no es ajeno a esto hay en Guatemala varias fuentes de tierra raras que hoy día están siendo investigadas y quizás ya explotas por lo que debemos de ponerle atención a estos procesos que tristemente se los hemos dado a los políticos y que ellos son los que están beneficiándose de estas riquezas naturales del pueblo guatemalteco.

La economía mundial subyace bajo los recursos naturales porque estos permiten el desarrollo de nuevas tecnologías de nuevas investigaciones y de nuevos productos que son de interés mundial y un humano en tal sentido debemos de estar conscientes tal como lo está haciendo El Salvador nuestra República hermana en torno a la rehabilitación de toda la explotación minera en su país porque se están dando cuenta que son los elementos esenciales para el crecimiento económico de nuestra sociedades. No debemos en ningún momento de incluirnos en una negativa de términos ecológicos u otros que están siendo permisivos para el propio desarrollo de nuestro país la explotación minera constituye uno de los mayores avances de la humanidad y debemos en ese sentido de estar conscientes de lo que tenemos y de lo que podemos hacer con lo que tenemos.

Podemos llegar a algunas conclusiones en términos de la importancia de la geografía y la importancia de los recursos naturales que esta geografía nos facilita para sin duda avanzar en nuestros procesos de generación económica y de bienestar social, es sin duda, negativo el negarnos a este tipo de explotación cuando con ello podemos satisfacer muchos de nuestros requerimientos de orden social, amén, de los aportes que estos pueden dar al desarrollo de la tecnología y de las ciencia para beneficio de la humanidad y particularmente de nuestro país.

Se hace indispensable un conocimiento total de los recursos naturales de qué dispone nuestro país, en este caso Guatemala, para que podamos tener a ciencia cierta su conocimiento y sus posibilidades, sin duda, es necesario las pertinentes reformas a las leyes de explotación minera para que todo el pueblo guatemaltecos se mire beneficiadotanto de la explotación de los beneficios tecnológicos que estos materiales pueden aportar a la industria mundial.

Aislarse de la explotación minera, es erróneo y perjudicial .

Libre emisión del pensamiento.

