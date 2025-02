Un año después y todo está peor

Amo Guatemala

Hace más de un año que por diferentes razones deje de escribir Amo Guatemala, viendo como grandes amigos se arrastraron a este gobierno del “cambio” y como otros amigos apoyaron incondicionalmente a los merlusos fanáticos de “derecha”, esto me llevo a pensar que el del problema era YO.

Pues desde que tuve el honor de escribir en este espacio, SIEMPRE me he caracterizado por decir la vedad sin importar ideología, pues le he dicho la vedad a zurdos asquerosos como Sandra Torres y a supuestos mentecatos de derecha como Giammattei y sus huestes, personajes que solo tienen una cosa en común y es que TODOS SON LADRONES.

Pero decir la verdad conlleva a críticas, amenazas físicas y de muerte y lo mas aberrante a perdida de amistades, esto me hizo pensar que, de repente el del problema era yo, por lo cual deje de escribir, pero no podía estar más equivocado.

Esta situación me llevó a desentenderme de la coyuntura nacional, pero para sorpresa mía, al volver a abrir los ojos me encuentro:

En nivel geopolítico un Israel que logró poner orden en Medio Oriente luego de una serie de bombardeos a los altaneros iranies, eso esta bien pues son el escudo en contra de los musulmanes fanáticos una religión muy agresiva y extremista que cataloga a todos los que no son musulmanes como impíos que deben de ser purgados.

Encuentro una Europa devastada no por la guerra rusa-ucraniana si no que, por sus políticas socialistas migratorias, que llevaron a que los musulmanes sean un porcentaje importante de la población, llevándolos a perder la paz, el orden y el respeto, mientras sus políticos de izquierda luchan por volver ley la cultura y tradiciones musulmanas violando y irrespetando la cultura local, sumergiendo a Europa en una ola de crimines nunca vistos en la región.

Mientras tanto LATAM como es clásico y por medio de fraudes electorales y manipulaciones provenientes de USAID manejada por los democRATAS pintaron la región de rojillos izquierdosos donde los únicos que se salvan es el libertario Javier Milei y el aprendiz de dictador Nayib Bukele quien ante todo pronostico logró demostrar que las practicas draconianas lograron estabilizar su país siendo uno de los más violentos a ser uno de los países más seguros del mundo, extraño no creen, horrible saber que se necesita autoritarismo para que la gente entienda.

Pero en este tiempo la más agradable sorpresa es la victoria del presidente Donald Trump, quien, desde el primer día en el cargo de presidente, mando al carajo las sucias políticas WOKE, LGTB+ y todas esas marranadas que están degenerando la sociedad, pero aún mejor, desarticuló la clica de delincuentes USAID que, con sus mafias y políticas intervencionistas, estaban desestabilizando el mundo entero para cumplir con una sucia agenda Progresista.

Lamentablemente esto también le pasó factura a miles de migrantes honestos que solo buscan trabajo, gracias a la mala imagen de unos cuantos que se han dedicado a delinquir en el país del norte o que migraron ahí para escapar de la justicia, tal cual es el caso de delincuentes como la Pancha Sandoval, Thelma la Kitty Aldana y la famosa Iguana Mascadora quien no pudo terminar ni segundo básico pero tiene toda una maestría en difamación, fafa, consumo de dogas y lavado de dinero.

Pero que ha pasado en el país durante todo este tiempo: en resumidas cuentas, estamos en la calle de la amargura con una letanía social que hace parecer que a los guatemaltecos les gusta ser estafados.

Pero abordemos un poco más el tema, la derecha en los últimos gobiernos desde el corrupto de Otto Pérez, pasando por Jimmy Morales que por ordenes de Todd Robinson llenó sus primeros años de gobierno su gabinete con ratas zurdas hasta el más hijo de puta Alejandro Giammattei todos nos han robado.

En el gobierno de Otto Pérez, nos robaron desde patrullas en el MINGOB, hasta el agüita mágica del lago de Amatitlán, con Jimmy Morales, sus ministros zurdos hicieron desfalcos millonarios, prueba de eso fue la gestión de Lucrecia Hernandez Mack que contrato una asesora carisma que era diseñadora grafica para el ministerio de salud, contrató más de 4 mil digitadores en el MSPAS sin computadora, lo que armó fue un netcenter que atacaba a Jimmy Morales, así sigue la lista, gracias a DIOS recapacito, los mando a la fregada, echo a la CICIG y a los operadores de justicia corruptos del país.

En el gobierno de Giammattei nos robaron con un falso seguro escolar y miles de millones más que el y su amante Miguelito están disfrutando, ya voy a creer yo que un patojo perdedor de Santa Lucia Cotzumalguapa que no le alcanzaba ni para comer, sin haber tenido un trabajo formal ahora es un empresario millonario.

Esto dio paso a que populistas como los semilleros se abrieran campo en la política con demagogia barata engañando a los guatemaltecos supuestamente “estudiados” pero no son otra cosa que monigotes adoctrinados, como lo vaticiné en mi columna titulada o nos unimos o nos vamos al carajo.

Dando el nacimiento a una nueva sepa de políticos ineptos y huevones que en su vida han tenido un trabajo serio tal cual lo es Samuel Pérez Alvarez, que ser diputado fue su primera chamba.

Incluso se da el lujo de pagar un AIRBN para llevar a sus amantes, emborracharse y hacer fiestas degeneradas que incluye estupefacientes como buena sanguijuela que mama de la teta del estado.

Pero no solo los políticos de derecha que han gobernado hicieron barrabasadas, también los activistas de derecha la están cantando, empezando que empiezan a crear otro montón de partidos políticos para dividir el voto buscando cada uno su micropoder, creando pequeños feudos, que en nada benefician al país.

También otros que se dicen llamar de derecha, pero no son más que oportunistas fantoches que crean medios de comunicación para tratar de amedrentar al gobierno y manipular la opinión. Tal es el caso de TVGT, que esta conformada por tres coches, pero no por gordos, esa es coincidencia, es coches por corruptos y manipuladores tanto el CEO de ese pseudo medio como Hoffman son dos partidarios de la UNE que tratan de engañar a todos que ahora son de derecha, no digamos el más corruptos de todos, su financista Allan Rodríguez que no necesito decir nada de él, ya todos sabemos la calaña de este personaje. La gordura y la corrupción es el común denominador de este trio de coches que crearon ese pseudomedio de comunicación.

Pero no se acaba ahí la historia, nunca había visto una derecha tan mediocre y arrastrada que hasta politokers de Donald Trump pararon siendo, y manifestando enfrente de Cayala con gorras de MAGA con la esperanza de que Donald Trump saque al ilegitimo Bernardo Arévalo. No hombre ese no es el camino, eso es un ridículo que nunca se vio en la derecha, hasta vergüenza me da a mi y eso que no tengo ninguna relación con ellos.

Se deberían de dar por bien servidos con la desaparición de USAID y ponerse a accionar en contra del fraude electoral y del gobierno de ineptos semilleros en vez de esperar que tata Trump haga todo el trabajo, a el no le importa quien sea el presidente de Guatemala mientras este se arrodille y cumpla sus demandas, como ya lo hizo Bernardo Arévalo cuando Marco Rubio lo visito.

Pero bueno dejaré la parte uno de esta columna hasta aquí, para no aburrirlos, en la parte dos vamos a analizar el gobierno del corrupto ilegitimo Bernardo Arévalo. Como lo hice con el de Jimmy Morales, Con el de Otto Pérez y con el de Giammattei, sin pelos en la lengua, la única diferencia es que con los ineptos semilleros pasé un año sin escribir mi columna diciéndoles sus verdades.

#AmoGuatemala Ya esta comprobado que la única forma de que Guatemala prospere es eliminar a los políticos corruptos y la única forma de eliminar a los políticos corruptos es que los buenos participemos en la política.

Libre emisión del pensamiento.

