Alicia Martínez una emprendedora que defiende la belleza como herramienta para empoderar a la mujer

Alicia Martínez, de Barcelona influencer de estilo de vida y emprendedora defiende la importancia para todas las mujeres de sentirse bellas y a gusto con belleza. Sus recomendaciones en tratamientos de belleza y cuidado corporal ayudan a diario a muchas mujeres a recuperar su autoestima y a sentirse como siempre habían deseado.

Hay personas que desde la más tierna edad tienen una clara y firme vocación mientras que otras llegan a ella por azar o circunstancias del destino. Alicia pertenece al segundo grupo, siempre tuvo claro que quería ser una mujer emprendedora y por cosas del destino, hace tiempo, le brindaron la oportunidad de llevarlo a cabo en el sector de la belleza, ayudando a otras personas a embellecer su vidas y a crear a la vez nuevas oportunidades.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en el mundo de la cosmética?

Mi inserción en el mundo de la cosmética fue algo casual. Es verdad que siempre me gustó el mundo de la imagen y el cuidado personal, pero hace unos años me brindaron la oportunidad de tener mi propio emprendimiento en el este sector y no lo pude rechazar, la propuesta era demasiado interesante como para desestimarla. Los mejores productos junto con una gran compañía, ¿quién puede resistirse a eso?

¿Siempre tuviste claro que querías emprender?

Desde siempre, ha sido una de mis máximas aspiraciones desde que tengo uso de razón, siempre me gusto el mundo de los negocios y el emprendimiento.

¿Cómo Influencer participas en la destacada Plataforma Elite Women, que destaca a las mujeres de cierta edad en una sociedad que parece ignorar, especialmente una vez superados los cuarenta años ¿Puedes hablarnos de tu experiencia con esa novedosa plataforma?

Esta plataforma es una gran iniciativa que nos ayuda a las mujeres de una cierta edad a seguir sintiéndonos bellas, nos enseña que la edad solo es un número, y que, igual que nosotros hay otras mujeres que se pueden sentir identificadas con nuestra imagen y con los productos que en ella se recomiendan, aunque también hay que decir que hay perfiles más jóvenes, aquí tenemos cabida todas, cada una de nosotras somos bellas en nuestra propia esencia.

De todas maneras, yo ya traía como experiencia los certámenes de belleza en los que participé años atrás, pero nunca dejamos de evolucionar y aprender en cada una de nuestras etapas.

¿De qué manera te sigues reciclando en la actualidad para estar al tanto de todas las novedades?

Por suerte la compañía con la que trabajo pone a nuestra disposición todas las herramientas para seguir aprendiendo día a día y que nuestro negocio crezca y evolucione como se merece.

Las RRSS, prensa digital, etc… también nos ayuda a estar informados de todo lo que se acontece en este sector

¿Cuáles son las tres cualidades que más te han ayudado en tu carrera?

Me considero una persona muy tenaz y perseverante y creo que eso me ha ayudado no solo en el mundo de la belleza sino en otros ámbitos a seguir luchando por mis propósitos y a conseguir mis objetivos.

Tienes la posibilidad de estar cerca del cliente, de fidelizar… ¿qué te gusta transmitir ?

En mi trato con el cliente, lo que más me gusta es la cercanía con la otra persona, es importante transmitir empatía, ponerte en su piel y entender que lo que a él le preocupa también pudo preocuparte alguna vez a ti, su bienestar es para mí, máxima prioridad.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?

Me encanta ver que los clientes obtienen sus resultados, no hay mejor medicina que verlos felices y que a las personas que deciden emprender conmigo en mi equipo consiguen sus objetivos y sus logros.

¿Crees que las mujeres lo tienen más complicado en el mundo del emprendimiento?

Si hablásemos de esto hace años te diría que sí, pero en la actualidad considero que afortunadamente las mujeres estamos logrando cada vez más abrirnos camino en el mundo del emprendimiento, sobre todo en lo que refiere al sector de la belleza que aquí tenemos gran parte del pastel.

¿Qué consejo darías a alguien que quiere emprender?

Que lo haga sin dudar, solo hay que escoger bien el sector y si es a través de un socio comercial estudiarlo a fondo, no todas las compañías son iguales ni ofrecen lo que podemos estar buscando.

Es importante también minimizar los riesgos y en este sentido los negocios multinivel ofrecen esta posibilidad de mínima inversión.

