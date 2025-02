La Aporía del Regalo y la Generosidad Divina

Zoon Politikón

En el Sermón del Llano, encontramos la versión de Lucas del Sermón de la Montaña de Mateo. Esta es la enseñanza esencial de Jesús, lo cual implica que es necesario escuchar con gran detenimiento, ya que no se limita a hablar sobre nuestra vida moral; está comunicando algo profundamente significativo acerca de Dios.

«Aporía» es una sofisticada palabra griega que designa la dificultad, e incluso la imposibilidad, de ofrecer un regalo genuino. Surge la pregunta: ¿es realmente posible dar un regalo verdadero? Ilustremos este concepto con un ejemplo.

Imaginemos a un jefe tribal que ofrece un banquete a su rival. Este acto es desmesurado; gasta una fortuna en comida y entretenimiento. Ante tal generosidad, el rival, sintiéndose en desventaja, decide organizar un banquete aún más opulento. A partir de este momento, ambos jefes se enredan en un ciclo de rivalidad que los lleva a la ruina. Este desenlace nos muestra que su competencia en el acto de regalar resulta destructiva.

La cuestión que se plantea es: ¿existe la posibilidad de ofrecer algo que sea un verdadero regalo, es decir, sin esperar nada a cambio? ¿Podemos dar libremente, sin la expectativa de recibir algo en retorno? ¿O estamos condenados a permanecer atrapados en un ciclo de intercambios recíprocos? Pensemos, incluso, en un gesto sencillo como una nota de agradecimiento. Cuando recibimos un regalo, es común expresar: «Qué obsequio tan maravilloso». Sin embargo, ¿no se siente uno obligado a escribir unas líneas de gratitud?

Seamos sinceros: la persona que hace el regalo, ¿se encuentra satisfecha si no recibe un reconocimiento? Es probable que experimente resentimiento si no se le devuelve una nota de agradecimiento. He aquí dos ejemplos: el de los jefes tribales, a gran escala, y el de la nota de agradecimiento, a menor escala. Ambos ejemplifican la misma dinámica: la aporía del regalo. Pareciera que es imposible hacer un verdadero regalo, ya que siempre estamos inmersos en este ciclo de intercambio y expectativa.

Ahora bien, ¿existe una salida a esta aporía? Afortunadamente, la respuesta es afirmativa, pues hay una excepción notable a esta tendencia, y esta radica en la forma en que Dios otorga. Reflexionemos sobre los dones divinos, un tema fundamental en la Sagrada Escritura. Dios regala la existencia al mundo; Él es el creador. Dios otorga su ley y establece una alianza con su pueblo. Además, nos regala a su Hijo unigénito. El Espíritu Santo, de hecho, es conocido como el «Donum Dei», el regalo de Dios.

Es pertinente cuestionarnos: ¿qué busca Dios obtener a través de estos regalos? A diferencia de nosotros, que con frecuencia damos esperando algo a cambio, Dios, en su perfección, no necesita nada. Él no busca ninguna ventaja en lo que otorga. Por lo tanto, solo Dios, en su naturaleza, puede ofrecer un regalo verdadero.

Avancemos un paso más. ¿Cómo se define un cristiano? Algunos dirán que es una persona amable, moralmente recta; otros, que es alguien con un corazón de oro. Sin embargo, el cristianismo es un llamado a una radicalidad mucho mayor. San Pablo nos dice: “Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí”. Los padres de la Iglesia expresaron repetidamente: “Deus fit homo ut homo fieret Deus”, lo que significa que «Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse Dios», es decir, partícipe de la naturaleza divina. Así, comprendemos que el cristiano debe incorporar a Cristo en su vida, actuando no meramente como un imitador de un modelo moral del pasado, sino como alguien en quien Cristo vive, permitiéndonos así vivir como Él vive.

Recordemos que, en la versión de Mateo del Sermón, se nos exhorta: “Sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto”. Si Cristo habita en nosotros, es un hecho extraordinario a considerar: ahora tenemos la capacidad de actuar como Dios actúa, dando de manera gratuita y sin esperar nada a cambio. Amando auténticamente. Tomás de Aquino afirmaba: “Amar es desear el bien del otro”. Esto nos libera del intercambio apremiante; no actuamos por interés, sino que amamos, deseando lo mejor para el otro.

Todo lo expuesto sirve de preludio para adentrarnos en el gran texto del Evangelio. Les invito a consultar Lucas, capítulo seis, y a escuchar las palabras de Jesús: “Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman”. En esencia, se nos invita a ofrecer nuestro amor a quienes no esperamos retribución. Aquellos que nos odian no nos darán nada a cambio; incluso aquellos que nos maldicen no nos bendecirán como respuesta. Sin embargo, se nos llama a bendecirlos de todos modos y a orar por quienes nos maltratan.

Continúa diciendo: “Al que te pida, dale; y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames”. Esta instrucción nos lleva a un espacio espiritual completamente nuevo. Con todo lo que hemos reflexionado, Jesús nos plantea: “Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores”. Al mencionar a los pecadores, Jesús nos desafía a salir de esta mentalidad de intercambio constante, que es la norma en la vida cotidiana.

Así, nos recuerda que no somos simplemente versiones mejoradas de nuestro antiguo yo. Hemos sido transformados de manera sobrenatural a través de nuestra incorporación en Cristo. No vivimos de manera pecaminosa; hemos sido llamados a una existencia distinta. El Señor, en su sabiduría, entiende que debemos despojarnos de esta vieja conciencia, que tiende a regresar a patrones de comportamiento conocidos. “Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después”.

Se nos invita a trascender ese viejo patrón natural. ¿Cómo se nos pide que amemos? Como el Señor Dios, que hace brillar su sol sobre buenos y malos por igual, y hace caer su lluvia refrescante sobre justos e injustos. No se trata de un juego de cálculo, de dar y recibir. Dios es como el sol; brilla tanto sobre la Madre Teresa como sobre el peor de los pecadores.

Así es como debemos amar. Tanto en Mateo como en Lucas, se presenta el punto culminante del Sermón: “Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán, escuchen bien, “hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos”. Todos aquellos que están bautizados, recuerden que Cristo vive en ustedes. Sean conscientes de esta verdad, ya sea que la reconozcan o no. Están preparados, por lo tanto, para amar de esta manera divina. Esto es vivir en un mundo nuevo. Esto es vivir como una persona completamente nueva.

