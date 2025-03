Guatemala entre China y EE. UU.: Lecciones del Canal Funán Techo

Zoon Politikón

China está consolidando su presencia en Camboya con un megaproyecto de infraestructura que podría cambiar el equilibrio de poder en el sudeste asiático. La construcción del canal Funan Techo, financiado por Beijing, no es solo una obra de ingeniería; es una herramienta de influencia geopolítica en una región donde la competencia entre grandes potencias define el futuro económico y militar. El gobierno de Estados Unidos sigue con atención su desarrollo, mientras que Vietnam, un actor clave en la zona, enfrenta la posibilidad de perder el control sobre las rutas comerciales que atraviesan su territorio.

Con una inversión de 1,700 millones de dólares y una extensión de 180 kilómetros desde Phnom Penh hasta Kep, en la costa del Golfo de Tailandia, la obra representa una apuesta estratégica de China en su política de expansión regional.

Desde la perspectiva camboyana, el canal Funan Techo representa una oportunidad de desarrollo. El gobierno ha fijado la ambiciosa meta de convertir a Camboya en uno de los diez principales productores agrícolas del mundo para 2030, pero enfrenta serias limitaciones de infraestructura. Actualmente, el país solo cuenta con 2,400 kilómetros de carreteras pavimentadas, una cifra insuficiente para sostener un comercio terrestre eficiente. En este escenario, el transporte fluvial ha sido la alternativa principal, con el río Mekong desempeñando un papel vital en la economía del país.

La construcción del canal Funan Techo ha alterado el equilibrio de poder en el sudeste asiático, otorgando a China una ventaja estratégica en la región y reduciendo la influencia de Vietnam. Este proyecto no solo cambia la dinámica comercial, sino que también refuerza la presencia china en un país históricamente influenciado por sus vecinos. De manera similar, en Guatemala, la inversión extranjera en megaproyectos de infraestructura, como puertos, zonas francas y corredores logísticos, podría fortalecer la presencia de un solo país en la economía nacional. Si estas inversiones provienen mayoritariamente de una sola potencia, esa nación podría adquirir un mayor margen de influencia sobre las decisiones políticas y económicas del gobierno guatemalteco.

China está aumentando su participación en infraestructura en Centroamérica, especialmente en la modernización y gestión de puertos clave en el Atlántico y el Pacífico. Si consolida su control sobre estas rutas comerciales, Guatemala podría volverse dependiente, condicionando su comercio exterior a acuerdos con Beijing. Esto no solo afectaría su acceso a mercados globales, sino también su capacidad para tomar decisiones soberanas en política exterior.

El dominio chino sobre infraestructuras esenciales en la región ya ha tenido efectos en otros países, donde la inversión ha coincidido con cambios en la orientación diplomática y comercial.

Pero depender del Mekong también ha sido una desventaja. Camboya depende de Vietnam para el comercio fluvial. El canal Funan Techo busca reducir esta dependencia en un 90%, permitiendo el acceso directo a mercados internacionales.

La riqueza natural de un país puede ser una bendición o una fuente de dependencia si no se maneja con regulaciones adecuadas. En Camboya, la explotación de minerales estratégicos como hierro, cobre, oro y bauxita ha sido financiada en gran parte por China, lo que ha generado una relación de dependencia económica. China no solo extrae estos recursos, sino que también controla las rutas comerciales y la infraestructura necesaria para transportarlos, lo que otorga a Beijing un poder significativo sobre la economía camboyana.

Guatemala no tiene presencia militar extranjera, pero la inversión en sectores estratégicos podría aumentar la influencia externa. En América Latina, China ha fortalecido su presencia en seguridad y defensa, lo que puede comprometer la soberanía de los países que dependen de sus acuerdos.

El impacto del canal no se limita al comercio. Su diseño permitirá el tránsito de barcos de hasta 3,000 toneladas, con capacidad para transportar aproximadamente 150 contenedores grandes por embarcación. Este desarrollo también facilitará la explotación de los recursos naturales de Camboya. China, el mayor inversionista en el país, ha mostrado un interés particular en estos recursos y está financiando el canal a través de su empresa estatal China Road and Bridge Corporation.

La construcción del canal Funan Techo no solo ha tenido implicaciones económicas, sino también militares. La expansión de la base naval de Ream, financiada por China, ha generado preocupaciones sobre una posible pérdida de soberanía de Camboya, ya que la presencia china en instalaciones militares podría condicionar las decisiones de seguridad nacional del país. Esta situación ha alertado a Estados Unidos y a Vietnam, quienes ven con preocupación el fortalecimiento de la influencia china en el sudeste asiático.

En Guatemala, hasta ahora no se ha observado una presencia militar extranjera directa, pero el país debe analizar cómo la creciente inversión extranjera en sectores estratégicos podría dar paso a una mayor injerencia en sus asuntos internos. La historia reciente en América Latina muestra que China ha incrementado su presencia en seguridad y defensa, con acuerdos en países como Venezuela, Argentina y Bolivia. Estos acuerdos incluyen desde el suministro de equipamiento militar hasta la formación de personal, lo que ha generado un mayor grado de influencia de China en la política de seguridad de estos países. Guatemala debería evaluar qué tan beneficioso es depender de un solo país en sectores estratégicos, especialmente en materia de infraestructura crítica y defensa, para evitar una situación donde su soberanía se vea comprometida.

El caso de Camboya es un claro ejemplo de cómo un país puede convertirse en un punto de disputa entre grandes potencias. Mientras China fortalece su influencia a través de la infraestructura y la inversión, Vietnam y Estados Unidos buscan contrarrestar su expansión en la región. De manera similar, Guatemala podría encontrarse en una situación geopolítica compleja en el futuro, especialmente si se convierte en un punto clave en la competencia entre China y Estados.

Washington ve con preocupación la creciente influencia de China en Centroamérica. En Panamá y El Salvador, esto ya ha causado tensiones. Guatemala, como socio estratégico de EE. UU., podría enfrentar presiones para definir su postura.

La competencia entre China y Estados Unidos en Centroamérica es una realidad que Guatemala debe manejar con cautela. Si bien la inversión extranjera puede traer beneficios económicos, el país debe asegurarse de que estos proyectos no comprometan su autonomía ni lo coloquen en una posición vulnerable frente a presiones externas. Mantener una política de relaciones internacionales equilibrada y diversificada será clave para garantizar que Guatemala no quede atrapada en una disputa de poder entre actores globales.

