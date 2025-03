Las organizaciones políticas al servicio de todos

Tanmi Tnam

Nuestro país pasa por momentos inquietantes que afectan a la paz, la democracia, la justicia y al desarrollo. Hay conflictos por todas partes, la inseguridad que vivimos a diario, la pobreza y la extrema pobreza afectan a muchas familias, la emigración continúa, los servicios públicos esenciales tienen poca presencia en las áreas más lejanas, la discriminación está a la orden del día, la contaminación del ambiente está por todas partes. La corrupción tiene protagonistas que beneficia solamente a algunos que ocupan puestos de poder en cualquier nivel. En este contexto, las organizaciones políticas deben revisar sus principios y estrategias para recuperar el espíritu de servicio a los pueblos, a la democracia y al desarrollo de todos. No hay razón para contar con tantos partidos políticos que hablan, prometen y visitan a los pueblos solamente en época de campaña electoral.Un partido político debe estar presente con alternativas de solución a los problemas estructurales que viven los pueblos. Según datos del Tribunal Supremo Electoral, hay más de 25 partidos políticos registrados a enero de 2025.

Es reflejo del trabajo y postura de los partidos políticos lo sucedido en el Congreso de la República con el aumento de salario a los diputados que representan a dichas organizaciones. El aumento salarial es uno de los hechos que debe hacer reflexionar a los guatemaltecos para comprender el rol de los partidos políticos. Así como se observa, los partidos políticos son grupos de aprovechados, sinvergüenzas, sin pertenencia a los pueblos, sin ética y valores morales. Con el aumento salarial agradecen los diputados actuales a sus representados que viven en la pobreza. Con una pequeña y rápida revisión de las leyes emitidas durante esta legislatura, la conclusión es que no hay preocupaciones del Congreso por el bienestar de la población en general. La preocupación que muestran los actuales diputados es para su propio beneficio.

El silencio de los partidos políticos y su dirigencia actual hace ver que no están interesados en la gobernabilidad del país. Guatemala pasa por momentos críticos donde la justicia no tiene credibilidad, la corrupción continúa especialmente en muchas entidades del sector público, la ciudadanía no logra articular esfuerzos para contrarrestar los hechos que empeoran la situación del país. En momentos de crisis, dónde están los partidos políticos, dónde están los supuestos líderes políticos, dónde están las organizaciones de la sociedad civil y qué se hizo la resistencia de los pueblos.

La poca democracia que hay, permanece en crisis, pero cuáles son las propuestas de los partidos políticos y las organizaciones en general para unir respuestas a los problemas que hoy vivimos, siempre y cuando sea en nombre de los pueblos. Se considera que la ciudadanía se afilia a los partidos con la idea de que la agrupación debe ser el canal al alcance para hablar de los intereses y respuestas posibles a las necesidades y problemas que viven los afiliados. Dónde está el aporte de los partidos políticos para la gobernabilidad del país, dónde ha quedado la voz de los pueblos vía los partidos políticos para concretar las demandas de los que viven en la marginación.

Es tiempo que la sociedad civil lleve a la práctica estrategias que demanden a los poderes del Estado que asuman la responsabilidad de responder con acciones concretas a las necesidades de los pueblos y es tiempo que la ciudadanía tome interés por su formación política para ser parte de las grandes decisiones que necesita el desarrollo del país.

Libre emisión del pensamiento.

