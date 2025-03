Iniciativa 5770 «Ley de Escuelas Normales Superiores»

Reflexiones

Con fecha tres de septiembre de dos mil veinte, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen, la iniciativa identificada con el Registro Número 5770, que dispone aprobar la «Ley de Escuelas Normales Superiores».

En retrospectiva, en la carrera de magisterio antes del año dos mil trece, se graduaban cerca de veinticinco mil estudiantes y aunque no todos eran absorbidos por el Sistema Educativo, se desempeñaban en otros trabajos, ya que los empleadores los preferían frente a otros egresados de otras carreras del nivel medio. En el caso de la carrera de Magisterio, el Ministerio de Educación (2013) decidió transformar la formación inicial docente en el sector público y privado, elevándola al nivel universitario con el propósito de mejorar la formación académica de los futuros docentes.

La carrera de magisterio de primaria, educación para el hogar, formación musical y educación física, se sustituyó por la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación, un hibrido que a todas luces no respondía a la demanda por mejorar la calidad educativa ni se presentaba atractiva para la población estudiantil. La carrera de magisterio de tres años se convirtió en dos años de bachillerato más tres en la universidad para obtener el título de Profesor de Educación Primaria o en alguna de las especialidades como la de Productividad y Desarrollo.

En cuanto a la matrícula de la carrera se puede observar que de los ciento veintitrés mil setecientos setenta y siete (123,777) inscritos en las carreras de Magisterio durante el año 2013, paso al año 2020 a once mil seiscientos treinta y tres (11,633), es decir la demanda de la carrera disminuyó en un 91%. De continuar esta tendencia en el dos mil treinta, habrá iniciado la crisis por el déficit de maestros en el sector público y privado.

Datos del Departamento de Registro y Estadística de la USAC señalan que en la Facultad de Humanidades Sede Central reportan que en el Profesorado en Productividad y Desarrollo se inscribió una estudiante y en el Profesorado en Educación Primaria Intercultural se inscribieron 27 hombres y 107 mujeres teniendo un total de 134 estudiantes. Al año 2022 había un total de 4,245 egresados a nivel nacional del Programa de Formación Inicial Docente y el Ministerio de Educación ha erogado en cinco cohortes la cantidad de Q.70,387,470.00. Se debe observar que el MINEDUC no ha contratado a la fecha a ningún egresado del FID debido a que el Profesorado en Educación Primaria (título expedido por la universidad), no se encuentra contemplado en la Catalogación del Decreto 1485 (estatuto docente).

Podemos colegir que la decisión poco informada que asumió el gobierno del General Otto Pérez Molina(2013) trajo como consecuencias: a) el fracaso del Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación, b) la implementación de otras carreras de diversificado en los edificios de las Escuelas Normales debido a la poca matrícula del BCLL con Orientación en Educación, c) la distribución de asignaturas de la carrera de BCLL y otras carreras a docentes preparados para laborar en la carrera de magisterio, con lo cual no se tuvo certeza del mejoramiento de la calidad educativa.

Dentro de la omisiones cometidas a) no se realizaron evaluaciones institucionales a las escuelas normales que permitieran conocer la realidad de estas comunidades educativas tanto públicas como privadas, b) conocer aspectos curriculares, legales, de docencia (especialidades), infraestructura, mobiliario, equipo, materiales educativos y prácticas pedagógicas.

No se tenía claridad en cuanto al perfil del docente que se quería formar, porque entre otras cosas no se tenía el diseño curricular, prueba de ello es que hasta el 24 de noviembre de 2017 se emite el Acuerdo Ministerial No. 3454-2017 por medio del cual se autoriza el Currículo Nacional Base para la Carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación.

No se tuvo claridad en cuanto quienes serían en la universidad los formadores de los nuevos formadores. No se tuvo el cuidado de tener un perfil integral, la universidad no preparó a sus docentes como formadores de formadores y contrató en la mayoría de los casos a profesionales sin conocimiento y experiencia en el trabajo de una escuela normal. El sistema debía contemplar el contexto y el ideario pedagógico de las normales para que efectivamente el cambio incidiera para mejorar la calidad educativa. Pero lo que obtuvimos fue una reforma a las escuelas normales incompleta y con muchos puntos débiles que no garantizaron su éxito.

La propuesta FID al final fue inconsistente respecto a la formación pedagógica en relación a las áreas básicas que todo docente debe dominar, entre ellas es importante destacar que no abordó el problema de la Comunicación y Lenguaje, en el caso específico de la lectura: la decodificación, la fluidez, el vocabulario y la comprensión que afecta a la mayor parte de estudiantes, siendo igualmente preocupante que no se incluyera una adecuada formación en el área de matemáticas. Ambas disciplinas que los futuros docentes deben enseñar. Por el contrario, la dispersión disciplinar agudizó el problema.

La iniciativa 5770 retoma la propuesta de volver a formar maestros de educación primaria, de música y física por parte del ente rector de la educación en Guatemala, el Ministerio de Educación, bajo la modalidad de “Normal Superior”.

