Partiditis Aguda

Anális Corto

Padecemos hoy en nuestro país de una enfermedad que puede ser letal para nuestra endeble democracia. Esta es derivada de una infección de mediocres con acceso al poder que han llegado al gobierno por distintos medios. Unos por elección y otros por fraudulenta imposición. Los últimos dos gobiernos han sido ejemplos de estas bacterias infecciosas de mediocres empoderados. Ambos, creo yo, llegaron por medios ilícitos, pero ya había habido infecciones anteriores y nunca se puso el antibiótico adecuado.

Con esto dicho se da hoy que muchos creen, algunos con razón, que pueden hacer mejor papel que estos dos y que varios anteriores. Sin embargo, esto es un problema pues no es ir a ser menos mediocre lo que se necesita.

Ante lo delicado de la situación actual, ahora sí se necesita de un estadista con gran capacidad con conocimiento político y un buen equipo de trabajo profesional preparado honorable y honesto.

Hoy están en la palestra más de 30 partidos políticos y hay otros 10 en ciernes. De todos estos ninguno tiene una plataforma ideológica clara y congruente. Ninguno tiene una plataforma programática plausible bien fundada y con todos los elementos necesarios para ejecutarla. Obviamente esta plataforma tiene que ser ágil y estar en constante revisión pues los problemas del país son cambiantes y se empeoran día a día.

Además de estas plataformas se necesita del estudio financiero que las avale y de los cuadros operativos que las ejecute.

En nuestro mediocre país siempre se ha dejado esto hasta las elecciones y en casi todos los casos hasta después de ganadas estás. El partido ganador hizo un medio plan de gobierno no una plataforma programática congruente y soportada. Y para la guinda del pastel hasta allí busca sus cuadros operativos básicos. Como podemos ver hoy, esto los lleva reciclar políticos corruptos pues no encuentran personas de valía comprometidas ni con el partido y menos con el país.

Ya es hora de salir de esta vorágine de estupidez política y hacer las cosas bien. Espero que de estos micro partidos más de uno se tome esto en serio.

Necesitamos que los partidos hagan un trabajo limpio y completo.

Lo que he escuchado cuando los he visitado para conocer su estructura me encuentro que todos son electoreros y todos me dicen sus fórmulas para llegar a ganar las elecciones. Ninguno me ha dicho cómo van a resolver la problemática del país. Para esto se necesita armar los programas de gobierno posibles e integrarlos en una plataforma estructurada y soportada por los estudios financieros y los cuadros ejecutivos necesarios para su implementación. Así mismo se necesita el estudio de prioridades para ejecución de dichos programas la cual puede variar dependiendo de las circunstancias del momento.

Cuando mire equipos trabajando en esto creeré que llegamos a una madurez política. Para mientras seguiremos escogiendo al menos peor y seguiremos viendo cómo se hunde el barco.

Libre emisión del pensamiento.

