Propuesta de creación de vida naturistas

Debido a la ya lograda (o al menos avanzada) intención – voluntad y acciones generales para lograr auge – bienestar – un mundo mejor ante la ya más que obvia muerte y sepulcro de los sistemas de arreos, decadentes y obsoletos, la nada – todo / todo – nada… todo – nada / nada – todo parece dirigir hacia la profundización en cuanto a los componentes sistémicos y / o vivenciales mediante mentalidad activa e iniciativa de acción.

Con base en mi propuesta de sistemas de políticas inversas y sectorización tecnocrática (https://www.qdyrx.org/yaxcheinvisumumbrarum/executionoffuture/executionoffuture.php) y con base en mi teoría filosófica – científica de balance conceptual (https://www.qdyrx.org/yaxcheinvisumumbrarum/ayx/ayx.php o existe resumen en audio en mi perfil de redes sociales en las que aparezco como «Spiritus Umbrarum» a menos de que ya me hayan eliminado el contenido o eliminado las cuentas debido a la hiper – sensibilidad por no decir «mariconería» de quienes dirigen esas redes), decidí expandir propuestas acerca de alimentación – salud, seguridad, emprendimiento (proyecto antiguo, resucitado en cuanto a secciones) todos con la modalidad de mi proyecto de conciencia «Percepción científica» – «Perspectiva científica»:

1. Percepción de «negatividad» – «positivismo» / «positivismo» – «negatividad»… «positivismo» – «negatividad» / «negatividad» – «positivismo».

2. Comprensión de «negatividad» – «positivismo» / «positivismo» – «negatividad»… «positivismo» – «negatividad» / «negatividad» – «positivismo».

3. Percepción de todos los factores, circunstancias, situaciones y contextos directos iniciales.

4. Percepción de todos los factores, circunstancias, situaciones y contextos indirectos iniciales.

5. Percepción de todas las posibilidades directas iniciales.

6. Percepción de todas las posibilidades indirectas iniciales.

7. Primeros análisis basados en lógica – asertividad – bondad real que causen desbalances / balances / rebalances (no basados en complacencias que causen desbalances / balances / rebalances).

8. Primeras conclusiones basadas en lógica – asertividad – bondad real que causen desbalances / balances / rebalances (no basadas en complacencias que causen desbalances / balances / rebalances).

9. Reinicio del proceso en una nueva cuantificación en la línea – secuencia – progresión temporal (replicación de percepciones, comprensiones, análisis y conclusiones según nuevos factores, circunstancias, situaciones, contextos y posibilidades con la finalidad de realizar verificaciones o actualizaciones):

Invito a conocedores pensantes de alimentación lógica – asertiva (incluí temática AyurVeda porque soy un total ignorante en cuanto a alimentación y ese tema fue el primero que se me presento (tengo ya enlistados: frutas, vegetales, granos, aceites, legumbres, lácteos, especias, endulzantes y semillas, pero no entiendo asignación de «Doshas» y demás conceptos) y su producción sin ocasionar daños a la naturaleza (cultivos, procesamientos (limpieza, etc.), almacenamiento y más procesos necesarios para la obtención de alimentos, que no requieran considerable espacio ni toma de áreas naturales – desplazamiento de especies de flora y fauna sin causar daños a la naturaleza o al menos: causando da√ños mínimos.

AyurVeda incluye salud desde la perspectiva espiritual sobre lo material, pero conocedores pensantes en naturopatía, medicina holística, y demás «ondas hippies» fundamentadas y con bases respaldándolas (no: new age y ondas demasiado «fumadas» y sin más respaldo o fundamento que la creencia por decisión por parte de hípsters) también serian bienvenidos a participar.

En tema de emprendimientos (creación de herramientas, maquinarias, transportes, construcciones (hogares o con otras finalidades)) sin causar daños a la naturaleza o al menos: causando daños mínimos, conocedores pensantes también serían muy apreciados.

Invito a conocedores pensantes de psicología para completar técnicas para identificar causalidades y soluciones específicas en temas como depresiones, frustraciones, iras, comportamientos errados o carentes de ética, etc. (PENSANTES, NO LOS TIPICOS QUE SOLAMENTE REPITEN LO QUE LES DIJERON O LEYERON Y POR CONSIGUIENTE, RESPONDAN COMO: «Hizo no se puede solucionar porque mi libro dice que son procesos comunes que se solucionan solos con el tiempo o con auto – conciencia que solo la «persona» puede iniciar.». Solamente mentes activas que PERCIBAN, COMPRENDAN, ANALICEN Y CONCLUYAN TODOS LOS FACTORES, CIRCUNSTANCIAS, SITUACIONES, CONTEXTOS Y POSIBILIDADES. Pensantes semejantes a criminalistas que, si toman la iniciativa y la intención inquisitiva de averiguar y resolver, nada de «psicólogos» de pacotilla).

Conocedores pensantes en temas como protección – restauración ambiental, protección – restauración animal («animalismo y veterinaria» para los cuates), sean bienvenidos.

Conocedores pensantes en meditación budista o AyurVeda u otra «onda hippie» espiritual sanadora fundamentada y con bases de respaldo (no: new age y ondas demasiado «fumadas» y sin más respaldo o fundamento que la creencia por decisión por parte de hípsters) que inste a apegarse a bondad – lógica – asertividad, dejando búsquedas de placeres, complacencias, frivolidades, decadencias y todos los alegres y bonitos factores que tienen tan llena de bienestar y hermosura a esta existencia (parafraseando al sabio e ilustre Homero Simpson para que no me ataquen debido a malentendidos: «por cierto: eso fue puro sarcasmo (en este caso: «alegres», «bonitos», «llena de bienestar y hermosura», en caso en que no hayan captado a que me refería con exactitud)», serian infinitamente apreciados, también.

Y obviamente: si alguien desea referir otras temáticas a tratar y otras técnicas o ideas, se le agradecerá su aporte siempre que este conste de asertividad – lógica – bondad («fundamentos y bases de respaldo», para los cuates).

Nota: para quienes piensen que las «ondas hippies» y conceptos basados en mi filosofía – teoría científica generan conflicto con mi utilización del término «lógica», mis puntuales y concisas respuestas son: 1: No, 2: Tampoco. Muchas gracias por proyectar sus consternaciones y por su amable atención hacia mis elaboradas explicaciones. Es broma, los invito a analizar si las contrapartes oficiales en los sistemas decadentes poseen asertividad – lógica – bondad (sobre todo, enfaticen «bondad»). Luego: analicen las «ondas hippies» y comparen, sobre todo: bondad – intenciones – intereses. Por último: los invito a leer mi teoría de balance conceptual.

Nota 2: si alguien conoce soluciones para las «agujeradas» (por no decir «huecos» + «personajes femeninos mitológicos alados con poderes mágicos») POR FAVOR, OBVIE TODAS LAS TEMATICAS ANTERIORES Y REVELENOS ESAS SOLUCIONES, PUES SON LAS QUE MAS NECESITA EL MUNDO. Es broma la parte de concentración – enfoque. La parte de urgencia es tristemente, totalmente real – verídica.

Tengan buen día. Y perdonen la aparición de mi fase troll (no denota informalidad o trivialidad, sino proyección de factores influyentes útiles en manera de comedia referente, en los intereses e intenciones («generar interés en otras indoles de personas), para los cuates.

