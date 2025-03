¡Nunca Olvidemos a Nuestros Héroes! (Quinta Parte)

La masacre de Salacuím

Testimonio del señor Evelio Prado con colaboración de Bernardo Prado

Este documento es un homenaje a las 22 personas que ofrendaron sus vidas por la tierra que nuestros padres nos heredaron. Y paraque las nuevas generaciones conozcan los pormenores de una tragedia que alteró significativamente la vida de los habitantes, dejandosecuelas que hasta hoy día son visibles.

La aldea Salacuím, donde nací, está ubicada a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de Cobán A.V. Empiezo el relato de unsuceso traumático que ha estado en mi cabeza sin que nada pueda atenuarlo: La masacre ocurrida el 10 de mayo de 1982, en mialdea fue realizada por los subversivos del Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP. Esta masacre, fue el clímax “del terror quedurante muchos años nos causó el EGP”. Para que mi relato sea más claro, trataré de ir en orden cronológico, o sea según hayanocurrido los hechos.

En mi aldea, desde que era niño empecé a escuchar noticias y comentarios acerca de este grupo armado, y a medida que fuicreciendo también lo fue el acoso de ellos porque se sabía que llegaban a las comunidades vecinas, que eran vistos por aquí y porallá, que eran enemigos acérrimos de los ricos, y que se enfrentaban al ejército, etc., etc. Según recuerdo más o menos en el año1979, este grupo armado hizo su aparición por la región que está al sur de Salacuím. Es una región de unos 70 a 80 kilómetroscuadrados, poblada de comunidades y caseríos en donde muchas personas tenían sus fincas.

Su primer paso fue utilizar espías y algunos religiosos, para que fueran trabajando las mentes de las personas hacia su ideología yreclutarlas para sus perversos propósitos. Mi tío Cipriano Prado cayó en esa trampa, él vivía en la comunidad llamada “El Baldío” y todos los de su casa fueron convencidos por esa falsa enseñanza fatal. La presencia de este grupo armado fuera más notoria entrelas comunidades y caseríos de esa región entre fines del año 1980 y el primer semestre de 1981.

Pero repentinamente se presentaron tal cual eran, mostraron sus armas, se declararon defensores de los pobres y motivaron a loshabitantes de esas comunidades a que reclamaran las tierras ajenas, como propias. Un gran porcentaje de campesinos no los apoyó ypagaron con sus vidas por eso. Mientras los inducían a la confrontación con los dueños de las tierras los organizaban para iniciar la guerra. Inmediatamente empezó la persecución y muerte de los dueños de fincas y de los que no simpatizaban con el EGP.

A lo largo y ancho de esa región fueron en busca de sus víctimas. Los guías era la gente que ellos ya habían adoctrinado. Lasprimeras muertes ocurrieron en septiembre de 1981. En una sola noche mataron en diferentes lugares a cinco personas. En la fincaCopalá mataron a mi tío Salomón Prado, a su yerno Javier García y a otra persona de nombre Fernando. La misma noche, en lafinca las Mercedes mataron a Don Rodrigo González y a su hijo Arturo González.

La cacería continuó, y en los días siguientes mataron en la comunidad Jacoc, a don Agustín Paau y a otro señor de nombre Félix. Luegoen San Luis Palo Grande, dieron muerte a don Gilberto Leal. En la finca Esperanza Leal, mataron a don Mario Leal y a don MiguelChamam. Don Samuel Chub huyó de ellos, pero a los pocos días lo localizaron en otra comunidad y lo mataron cruelmente. “Paraentonces toda esa región ya estaba bajo el control del EGP”.

Después del asesinato de los dueños de fincas lo que siguió fue “el éxodo de los habitantes de esa región”. Los que pudieron huir lohicieron dejando todo lo que poseían: Casas, animales domésticos, ganado, cultivos, etc. Muchos no pudieron huir, “fueron retenidospor los guerrilleros y obligados a integrar sus filas”. Un territorio despoblado y bajo control subversivo favoreció construir campamentosdonde ubicar a la gente que quedó con ellos. Nombres como Río Chiquito, Bethania, Peñas Blancas, fueron dados a loscampamentos construidos para alojar a sus milicianos, y ubicados estratégicamente en lugares accidentados e inaccesibles y eranliderados por gente de confianza del EGP.

De un momento a otro una multitud de gente en busca de refugio arribó a Salacuím triplicando así el número de habitantes. Lo peorestaba por suceder. El EGP sabiendo que el territorio al sur estaba bajo su control puso en marcha el plan para conquistar Salacuím.Ellos anteriormente habían infiltrado a un par de familias que les informaban y posteriormente en la casa de estas familias seencontraron buzones con alimentos y pertrechos pertenecientes al EGP.

Resueltos a llevar a cabo su plan, hicieron su primera incursión. Llegaron de noche buscando a los que según ellos era gentepudiente, gente que consideraban enemigos de su causa y también “gente afín al ejército de Guatemala”. No he podido olvidar esasnoches de zozobra. Un ruidoso tropel rompía el silencio de la noche, los perros ladraban incesantemente y los caballos relinchaban yhacían con su nariz sonidos extraños ante lo que veían. Era frecuente que el EGP llegara por las noches y tocara puertas en busca desus víctimas. La tienda de la cooperativa Peyán Las Palmas, fue visitada más de una vez por estos subversivos preguntando porpersonas a quienes querían eliminar.

Las personas que eran buscadas se escondían, se organizaban en grupitos y salían de sus casas para dormir en el monte o dondefuera. Las mujeres se reunían para dormir juntas y darse valor. En una noche fatal dieron con dos de sus víctimas, don Pablo Tut ydon Ismael Medina fueron asesinados, esto sucedió en el año 1981. Los días 19 y 20 de noviembre de 1981, sucedió en Salacuímalgo insólito, algo que no es común y que sólo El Todopoderoso puede hacer. No sabíamos cuándo podía ser nuestro final, parecíaque no nos salvaríamos de las agresiones del EGP pero oportunamente ese día, tropa del Ejército de Guatemala procedente de PlayaGrande arribó a Salacuím a eso de las tres de la tarde.

Todos los habitantes asistimos a la reunión convocada en donde se pidió que todos tuviéramos calma, que fuéramos a dormirtemprano y nadie saliera de su casa. Nadie se imaginó lo que sucedería. Al amanecer unos 300 integrantes del EGP ingresaron porla calle principal de nuestra aldea, justo donde nosotros vivíamos. Con sus armas terciadas sobre su pecho entraron al corredor denuestra casa y se identificaron como el ejército guerrillero de los pobres, preguntando si se encontraba en la aldea alguna tropa militar,mi mamá respondió que no.

Don Albino Morales, que vivía en la entrada a la aldea, acababa de dar la misma respuesta. Entonces, dijeron, vamos al centroqueremos hablar con todos, el que no vaya es enemigo, y continuaron por la calle principal hacia el centro de la aldea. Algunaspersonas que habían madrugado hacia su trabajo fueron obligadas a regresar para que asistieran a la reunión que los guerrillerosdeseaban tener con todos los habitantes. Don Cándido Medina y los hermanos Botzoc eran algunos de los que fueronregresados e iban entre la fila de los guerrilleros.

También vimos personas cargando grandes bultos repletos de enseres y a varias mujeres integrando la fila guerrillera. A medida queavanzaban iban preguntando por el Ejército y la respuesta de todos era No, aun sabiendo que la tropa del ejército estaba instalada enlos corredores del mercado en el centro de la aldea. Los guerrilleros venían dispuestos a invadir Salacuím, su intención era instalarse y traían todos los utensilios de cocina necesarios para vivir. Todo indicaba que “pretendían integrarnos a sus filas y usarnos en su luchacontra el Ejército”, pero Gloria a Dios confiados de la respuesta de los vecinos de que el Ejército no se encontraba en Salacuím lacolumna guerrillera se dirigió al centro de la aldea, nosotros intuyendo el encuentro que tendrían con la tropa militar nos ocultarnos enun pequeño zanjón ubicado en las cercanías de nuestra casa, exactamente donde vive actualmente don Héctor Ruiz.

Luego escuchamos varios disparos, sentimos mucho miedo, mi mamá oraba, sollozaba como si estuvieran a punto de matarnos. Perodespués de una media hora salimos de nuestro escondite y fuimos al centro de la aldea para enterarnos de lo ocurrido. Yo escuchélos comentarios que los militares hacían de lo sucedido. El guerrillero que iba encabezando la fila ingresó al área del mercado yestuvo a escasos cinco metros de un soldado que acomodaba su equipaje, pegó un grito hacia atrás advirtiendo a sus compañeros dela presencia militar y retrocedieron estrepitosamente.

El soldado abrió fuego, sus disparos no fueron certeros, ningún guerrillero fue alcanzado, todos lograron escapar. Era invierno yhabía estado lloviendo, los caminos estaban llenos de lodo y en esas condiciones los guerrilleros se tiraron al suelo y se arrastraroncomo manada de coches para huir. Pude constatar el enorme rastro que dejaron a su paso. Ollas, sartenes, diversos objetos yalgunas mantas quedaron tiradas por donde pasaron. Actualmente me sigo preguntando ¿Quién puso esa respuesta en boca de todos,de que ese día no estaba el ejército? ¿Qué reacción hubiera tenido el EGP si tan sólo una persona hubiera confirmado la presenciade la tropa militar ese día? ¿Qué suerte habríamos tenido sin la presencia militar ese día? Y ¿Cuánto hubiera cambiado lasituación de como ocurrió? Lo cierto es ese día la presencia del Ejército de Guatemala nos libró de lo que sufrimosposteriormente. “El EGP entendió de una buena vez que nunca seríamos sus adeptos y jamás iba a invadir nuestro territorio como lohizo en la región sur”. El bochornoso fracaso que sufrió ese día y la forma humillante como fue hecho volver por donde vino, lo hizoplanificar nuestra aniquilación en los meses siguientes. El aparente plan de invasión fracasó pero desde ese día el asedio a nuestroterritorio se hizo más frecuente…

