Es importante reflexionar sobre la formación docente en Guatemala porque aporta al desarrollo integral del país. Durante los últimos días se ha escuchado que el pueblo de Guatemala está frente a la escasez de docentes para tomar los puestos que está ofertando el Ministerio de Educación para la ampliación de cobertura en todos los niveles educativos. Más el hecho de jubilar a los docentes en servicio de edad avanzada y con muchos años de servicio, más los puestos docentes vacantes. En realidad, el país cuenta con miles de docentes titulados esperando alguna oportunidad. Revisar los requisitos actuales que requiere la convocatoria para captar a docentes, por ejemplo, los que no cuentan con ninguna constancia de experiencia docente debido a que no hay oportunidades donde ejercer la docencia.

Por los Acuerdos de Paz, vivimos con esperanzas los posibles efectos e impactos de la Reforma Educativa y más la continuidad de los cambios educativos de cada gobierno de ese tiempo para acá, pero en realidad, no hay cambios en los resultados de los aprendizajes de los estudiantes en niveles educativos preprimario, primario y medio. Tuvimos la oportunidad de cuestionar el rol y el producto de las Escuelas Normales y se dio el paso para la formación docente a nivel de educación superior. Este es el tiempo que desconocemos el impacto en la calidad de los contenidos, de los métodos, del estudio de la diversidad cultural y la aplicabilidad de los aprendizajes para la vida cotidiana. La anunciada Reforma Educativa no logró concretar más que en algunos documentos técnicos del Ministerio de Educación. El desarrollo curricular en los niveles educativos, está muy lejos de lograr la visión de Nación que aparece en la primera parte del Currículo Nacional Base que dice “Guatemala es un estado multiétnico, multicultural y multilingüe, que se está desarrollando como una nación justa, democrática, pluralista y pacifista” (Mineduc., 2008, p. 8).

Es necesario contar con Escuelas Normales, pero hay que modificar los roles que deberían de tener para la formación de los mejores docentes que necesita el país. El perfil de un docente para Guatemala debe tener entre otras: Habilidades para el fortalecimiento de uso de las lenguas maternas, el aprendizaje comunicativo de dos o más idiomas, dominio práctico de los sistemas matemáticos de los pueblos de Guatemala y otros que hay en el mundo, la planificación del uso de conocimientos locales y los conocimientos que llegan vía los programas oficiales, la tecnología para la producción según las regiones geográficas del país, procedimientos didácticos para la diversidad cultural, las habilidades para que el estudiantado alcance las mejores condiciones de vida y dinamizar el proceso de aprendizajes útiles y aplicables para la vida. También la formación del docente guatemalteco debe centrarse en la práctica de valores políticos y ciudadanos para formar a la juventud en el ejercicio de sus deberes y derechos individuales y colectivos.

No tiene sentido volver a crear Escuelas Normales que formen docentes para la repetición, la ignorancia, la sumisión, la desigualdad, la discriminación y el racismo. No hay que crear Escuelas Normales para formar docentes cuya labor se concrete en aumentar el porcentaje de población jornalera, que vende su fuerza de trabajo solamente porque necesita sobrevivir y que no tiene oportunidades para demandar democracia, justicia y los mejores servicios públicos de salud, educación, seguridad y la conservación del ambiente para alcanzar el desarrollo pleno del país. Continuará…

