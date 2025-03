Propuesta de proyectos de salud mental y terapias

Relatividades Perspectivas

Quienes hayan leido mi redaccion acerca de creacion de modalidades de vida naturistas – Ayur Veda – Amish, recordaran la tematica de psicologia, la cual pretendo ampliar en esta ocasion.

Es lamentablemente comun en la sociedad, percibir casos de depresión, comportamientos nocivos y otras afecciones psicológicas para inmediatamente ignorarlas a pesar de demostrar compasion en manera verbal. Vecinos o personas con problemas psicologicos en areas, son olvidadas o evitadas cuando muchas de ellas podrian tener soluciones e incluso potenciales para generar auges – bondad – logica – asertividades – bienestar en otras personas o seres, mediante la superacion y referencia de sus experiencias.

Note que en Guatemala, existen entidades que ofrecen acompañamientos psicologicos o emocionales (para personas que han sufrido perdidas o experiencias negativas). Estas organizaciones instan a realizar donaciones con la finalidad de efectuar sesiones virtuales o presenciales de asistencia psicológica o emocional. Practican arte – terapia e incluso: terapia con animales.

Ya con las pruebas de posibilidad (porque las mayorias entre las poblaciones no creen que algo sea posible a excepcion de que ya se haya logrado («agradecimientos» hacia el sistema educativo en sistemas de politica de arreos (politica masiva, autoritaria e impositiva) que insta a acatar y repetir y creer que unicamente arrieros son capaces de lograr algo, en lugar de pensar y concluir con base en logica – asertividad mediante mentalidad activa, para luego accionar mediante iniciativa propia)), replico mi propuesta acerca de no ignorar o aislar casos en los que personas o animales requieran asistencias o acompañamientos. Vuelvo a instar a indagar para conocer todos los factores sin dejar a un lado alguno, analizar para identificar causalidades y soluciones reales (no, complacencias que generen continuidad de las problematicas o aparicion de nuevas problematicas) para finalmente poner en practica esas soluciones siempre teniendo el cuidado acerca de que las personas asistidas no perciban las ayudas como algo abrupto o minimizante que las haga rechazarlas.

Sugiero idear programas de «amistad con factores asistenciales integrados» para dirigir a personas que requieren asistencias, gradualmente / sutilmente hacia soluciones y bienestar.

Poseo conocimiento acerca de carencia de tiempo o recursos para realizar esta propuesta, pero considero que asi como creian que era imposible lograr animalismo, ambientalismo, conciencia, libertad en cuanto a sistemas de arreos politicos, mentalidad activa en lugar de arreos por amaestramientos, que mexicanos rechazaran productos estadounidenses, combate directo a delincuencia mediante formacion de escuadrones para proteccion, emprendimientos, construcciones de puentes y mas e incluso hidroelectricas, que existieran cambios para bien en el mundo no existe logica para creer que esto no seria posible (y cualquier otro proyecto benefico).

Obviamente, deberemos identificar cuando personas adopten tendencias agresivas o de rechazo, para evitar que causen conflictos y daños. En esos casos, habria que acudir a profesionales (buenos, con interes genuino para lograr soluciones reales, no los que ofrecen «analisis» superficiales y complacencias en lugar de soluciones, asegurando que no es posible lograr las asistencias – ayudas (debido a incapacidades o falta de interes real)).

Una entidad utiliza a animales para terapias, lo cual me dio mucho gusto pues significaria el inicio de adopciones o empleamientos de animales en situacion de calle, para asistencias emocionales (y ese es otro tema que se creia imposible).

Para finalizar, ofrezco mi opinion acerca de terapias superficiales como arte – terapia, acciones recreativas y acciones en esas indoles: son utiles para distraccion y bienestar pasajero (durante las actividades) pero no solucionan causalidades y problematicas en si. Todos somos capaces de percibir detalladamente, analizar con base en logica – bondad – asertividad, y concluir ideas y estrategias para lograr bienestar es solo que (una vez mas: «agradecimientos hacia el sistema educativo») nos han amaestrado para poseer mentalidades pasivas y no activas. Nos adoctrinaron para evitar riesgos potenciales y fracasos. Pero ante la inactividad por parte de psicologos, psiquiatras y demas personajes que unicamente ofrecen complacencias o soluciones aparentes o pasajeras (actividades, medicaciones y demas complacencias) considero que son mejores los fracasos que al menos ofrecen la pauta de interes en lugar de ignorar o evitar, y ofrecen la nocion de posibles soluciones o metodologias elegibles para lograr soluciones y bienestar que simplemente ignorar o evitar.

Y en caso en el que aun existan amaestrados para ser arreados, al punto en el que tras leer esto, diagan: «Hay que suplicarle a un arriero para que logre esto» o «solo arrieros o «profesionales» pueden lograr esto» les pregunto: ¿realmente lo logran? ¿Cuantos casos de depresion, ansiedad, frustracion, ira y otras afecciones, existen y no son tratados? cuantos casos si son tratados y continuan igual (debido a ausente indagacion profunda – interes real, analisis con base en logica – asertividad – bondad y acciones con base en conclusiones logicas – asertivas – bondadosas)?

Si conocen o poseen conocimiento acerca de personajes con afecciones psicologicas o mentales o espirituales por favor, no otorguen continuidad al abandono cultural de esos seres. Intenten lograr soluciones – bienestar siempre teniendo el debido cuidado en cuanto a capacidades y mejoramiento de estas, asertividad de las conclusiones, ideas, metodologias y estrategias de accion.

Nota: para quienes afirmen en modalidad de broma o modalidad veraz que un digno paciente psiquiatrico que redacta sobre teoria «filosofica – cientifica» mas fumada que la yerba de Bob Marley, no deberia sugerir propuestas acerca de salud mental, los invito a analizar la propuesta en lugar de analizar solamente al proyector (nota 2: por favor, no me comparen con el «otro payaso con conceptos rebuscados» Jimmy Morales («Hay que atacar al delito, no a la persona»: concepto que muchos no comprendieron y ridiculizaron)).

Libre emisión del pensamiento.

