La Mitología el gobierno de la venganza

La mitología explica el origen de un rito o una polis, y se aplica al de cualquier grupo, costumbre, creencia, filosofía, disciplina, idea o nación, gobierno.

Siendo relatos hechos mitos, e ideados, imaginados desde los laberintos recovecos de la mente, son basados en algo no verdadero, con apariencia de verdad, son sofismas argumentados, en la tradición y en la leyenda, y sobre manera creados para explicar el universo, el origen del mundo, con mirada telescópica en los fenómenos naturales, y cualquier cosa, para la que no hay una explicación simple, pero nunca real, ficticia si, la mitologías (as) es un invento, pero funcional para el hombre. La mayoría de los mitos, están relacionados con una fuerza natural o deidad, muchos son simplemente historias y leyendas que se han ido transmitiendo oralmente de generación en generación y posteriormente se escribieron.

Lo mágico de cualquier mitología, es sofistica, es decir, tiene apariencia de verdad aunque sea todo falso, es no más una creación para recrear la mente, y en parte otorgar asideros a la cotidianidad. Ejemplo, existen la mitología Griega, Africana, asiática, y etc. Nada de ello es verdad, es puro invento del hombre, simplemente muchos hombres y mujeres la azuzan como punta de lanza para derrotar gobiernos, imperios. De tal suerte, como la (s) mitologías están en categorías de cuentos, relatos, mentiras, chismes no verdaderos, entonces por un chisme derrumbas montañas contra inocentes sociales y gobernantes.

Esencialmente, es un canon que viene a ayudar a las culturas de cada pueblo donde fue inventada dicha mitología. Aunque normalmente mucha gente relaciona a la mitología con culturas antiguas o religiones pero no siempre es así. Por ejemplo, series de televisión, libros e historietas, y juegos de rol entre otros, que logran formar un universo ficticio propio; adquieren componentes mitológicos muy importantes que incluso a veces pueden llegar a dar lugar a profundos y complicados sistemas filosóficos.

Ejemplo, de este tipo de mitología es la desarrollada en el Señor de los Anillos, entre otros escritos, a la que él denominó legendarium. Otros ejemplos que se pueden mencionar son los mundos ficticios creados por las novelas de Dragonlance, la serie Star Trek, las películas de Star Wars, el manga Saint Seiya, la serie Lost o Avatar, la leyenda de Aang. En fin, existen infinidades de relatos mitológicos mágicos que deleitan al que los ve, los lee, pero nunca es verdad, todo es ficticio disfrutable culturalmente, y por supuesto que conlleve asidero ideológico. Políticos, filosóficos, social cultural adaptados, de tenor muy complicado y sospechoso, que muchos escritores, artistas lo utilizan con sentido para azuzar a los pueblos diplomáticamente o solapadamente.

Es importante todo lo relacionado a esta Mitología Comparada, al usarla como bandera de punta de lanza. Eso si es astucia. Esta parte sustancialmente de la comparación de los pueblos, pero no desde el punto de vista de las lenguas, sino de su estructura social y política. Es evidente que, se observa que en estos textos pervive una estructura ideológica constante. Hay una concepción general de la sociedad en tres grupos, cada uno con una función propia e independiente. Un grupo es el constituido por el sacerdote-líder, con soberanía mágica y jurídica, otro grupo es el guerrero, que tiene la fuerza física, y por último el trabajador al que pertenece la fecundidad y la laboriosidad. Y el grupo de los gobernantes de la época y del territorio, entre otros cánones a saber. Los mitos de los pueblos reflejan esta estructura jerárquica, tiene muchos seguidores.

El mito esencialmente revela significados en su estructura profunda que se repiten en muchas ocasiones. El análisis destaca 4 aspectos: 1) El reconocimiento de la utilidad de datos históricos específicos. 2) la investigación sistemática de los temas míticos y su lugar en la cultura, el pensamiento. 3) la ideología. 4) y la confrontación entre mito, ritual, realidad, en discordia por gobernar.

En resumen, lo característico del mito es su ejemplificación, el pertenecer al mundo de los recuerdos, el ser algo que se cuenta y se acepta colectivamente y está en las tradiciones del pueblo. La distancia frente al logos es la marca de estos relatos. En fin, existen infinidades de criterios más al respecto, pero eso si las mitologías son un gobierno veraz en su mundo, es por eso que tienen ideología, política, económico y lo social por antonomasia.

POR TANTO: Grandes imperios han sigo destronados desde enfoques mitológicos. Un trozo de silencio habría bastado. Ese trozo furtivo no basta es lo que se esconde como asidero del mal, no basta solamente añora la eternidad o lo que pasó o pasará. Trozo seguirás siendo, a lo mejor será, temamos que enloquece al tiempo y sus metáforas o sus sofismas vertiginosos corriendo y corriendo empampas hasta llegar a las profundidades del mar y encontrar un no se qué, que es un qué. La mitología va en busca de libertad vengativa, y gobernanza.

