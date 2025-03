45-45: El Asesinato de Manuel Colom Argueta

Antropos

A mí me pueden matar a la vuelta de la esquina… pero lo que no puede morir: lo que debe crecer y debe perdurar es el espíritu de libertad de mi pueblo…

Manuel Colom Argueta.

Observo desde mi ventana como el viento mece las ramas y hojas de los árboles y en cada una de ellas, se cuelgan mis recuerdos de las calles de mi patria. De como desde una esquina salen los ojos furtivos y amenazantes. Con las manos sostienen fusiles y escuadras prestos a disparar contra sujetos que el único pecado es sentir el dolor de la pobreza de los pueblos y atreverse con su palabra a denunciar injusticias. Meme Colom batalló a favor de las libertades, inspirado en los escritos de Albert Camus quien dijo “la libertad es la posibilidad de ser mejores”, y esa fue la hermosa aspiración de este gran líder político que silenciaron los asesinos con balas de maldad.

Es el caso entonces de hablar de Meme Colom y de sus acompañantes acribillado por 45 balazos de un calibre 45. Un hombre que premonitoriamente vio con los ojos del alma y sin temor alguno, su propia muerte. De ahí las palabras contundentes que le dijo a la madre del mártir e intelectual guatemalteco Manuel Andrade Roca, vilmente asesinado por las batallas que dio a favor de la justicia y la libertad. Fue en el entierro un catorce de febrero en el cementerio cuando ella entre lágrimas y un profundo dolor ante la pérdida de un hijo, se arrojó al ataúd y ese fue el instante en el que Manuel Colom la sostuvo entre sus brazos y le susurró con dulzura según me lo relató su hermana Doctora Ingrid Andrade, “doña Betsy, no llore deje lágrimas para mí, después me toca” “y así fue, lo mataron en marzo”. Una expresión demoledora de un gran dirigente político lúcido y de una profunda sensibilidad humana.

En efecto, un jueves 22 de marzo de 1979, Meme Colom se dirigía a una sesión de trabajo al Centro de Estudios Urbanísticos de la Universidad de San Carlos. Fue una persona inteligente, creativo, apasionado, carismático, estudioso, dedicado a la docencia, a la investigación, al debate de ideas y esto, junto a su inmensa y profunda sensibilidad humana como un intelectual comprometido con su pueblo, se convirtieron en los puntos de partida para encaminar sus pasos a luchar por la libertad, a superar inequidades sociales y lograr justicia en todas sus dimensiones.

Después del asesinato de Manuel Colom Argueta, la sociedad nacional e internacional se conmovió a tal grado, que no sólo era impensable este hecho vil, sino a su vez, lleno de peligros por ese atrevimiento que tuvo el mejor alcalde de la ciudad de Guatemala y futuro presidente, de expresar y trabajar por el logro de una verdadera equidad. Fue un gran dirigente político que supo interpretar a través del estudio de la realidad nacional y de los recorridos que hizo por toda la geografía física y humana de Guatemala.

No hay duda qué todo lo atesorado en su conciencia y pensamiento, lo expuso con claridad como educador que fue durante toda su vida. Edgar Rosales, intelectual guatemalteco en su libro: MEME COLOM: líder de lideres, publicado el año de 2009, dice “Aún recuerdo su compromiso infatigable, su sonrisa amistosa, sus discursos ilustrativos, su carisma incomparable”.

Ciertamente Manuel Colom fue un educador de la política. Un educador que forjaba con su verbo lleno de energía, esperanza y cariño, una ciudadanía necesaria que pudiera alcanzar su propio reconocimiento en una sociedad violentada, discriminadora e injusta. Fue un educador porque contribuyó a formar en la conciencia de su pueblo, la grandeza de aspiraciones por la dignidad de las personas. Un educador qué con su palabra hablada y su palabra escrita, hizo tronar a las estrellas y por eso, la única manera de callarlo fue a través de las balas asesinas. Dice Factor Méndez, compañero de viaje de Colom “Eliminaron al último líder nacional revolucionario e impidieron la oportunidad de lograr cambios para favorecer el progreso del país, empujar el desarrollo humano, y disminuir las desigualdades, la discriminación, y racismo”.

El día del entierro, los claveles rojos se mecían por las calles de la ciudad. Adelante llevaba su pueblo, ataúdes, el de Meme, y sus acompañantes asesinados Hilario Hernández y Héctor Barillas. Corrían lágrimas e indignación. Tristeza y esperanza. Dolor y energía. Fue esta como la muerte de otros grandes líderes: Oliverio Castañeda, Santiago Aguilar, Fito Mijangos, Fuentes Mohr, Mario López Larrave, Manuel Andrade Roca, Rita Navarro, Guadalupe Navas, Hugo Rolando Melgar, Marco Antonio Cacao, Luis Felipe Mendizabal, Carlos Figueroa y Edna Ibarra, Robin García, Alejandro Coti, Héctor Interiano, Luis Colindres, Amílcar Farfán, Oscar Barillas, Luis de Lión, poeta y novelista, Flavio Quezada director del CEUR, de la USAC, y cientos de campesinos, obreros, estudiantes que derramaron la sangre por una patria libre y sin temor al miedo. Fue el ingrato día en el que un luchador que trabajó noche y día con ideas claras, aunque sea por “un breve sueño de libertad”, para reunir a la diversidad de corrientes políticas comprometidas con su pueblo y con un solo ideal, lograr la justicia y equidad en Guatemala.

Ese día aciago en el que su pueblo lo lloraba, fue dice Edgar Rosales, el momento en el que “así decía adiós el pueblo a uno de los más firmes y verticales hombres que ha parido esta patria. Al más grande de los dirigentes políticos. Al mejor de todos: al líder de lideres”.

Con las balas asesinas acabaron con su cuerpo, pero hoy, en medio de tantos torbellinos políticos nacionales e internacionales, Meme Colom, se convierte a decir de Edgar Rosales, en una “figura referencial de nuestra historia política. Y lo es, porque su desenvolvimiento como político marca una diferencia esencial con respecto a cualquier dirigente de los que conocemos en estos albores del siglo XXI. Hablamos de un político que no ejerció su liderazgo a cambio de prebendas…” más claro no se puede decir, precisamente hoy que la sociedad está frente a un aparato político descarrilado, sin orientación para resolver los problemas profundos, pero enraizada en la corrupción, el descuido y desgano.

Tiene razón Factor Méndez, Edgar Rosales y otros compañeros de lucha de Manuel Colom, que hoy más que nunca, hacen falta muchos Manuel Colom que inunden las calles, los caminos, los campos y todos los senderos con energía y dignidad en donde se tracen los hilos de la vida por la vida misma. Porque como dijo también premonitoriamente el líder estudiantil frente a miles de personas, desde la concha acústica, antes de ser asesinado: Ellos pueden matar a nuestros dirigentes, pero mientras haya pueblo, habrá revolución.

Emergen nuestros mártires inspiradoramente en cada conciencia ciudadana por una patria en donde todos podamos vivir con dignidad y sobre todo con respeto, tolerancia y armonía con la diversidad étnico-cultural y la diversidad de nuestro entorno natural.

