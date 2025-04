Cuando el amor es sombra: Las señales que no debemos ignorar

Desde La Ventana De Mi Alma

El amor, cuando es genuino, ilumina. Nos da paz, nos expande, nos fortalece. Pero a veces nos encontramos en relaciones donde, en lugar de sentirnos plenos, vivimos en una incertidumbre que carcome la esencia de quienes somos. Nos aferramos a la idea de que con suficiente amor, paciencia o sacrificio, la otra persona cambiará. Sin embargo, el amor verdadero nunca debe ser una batalla constante contra la oscuridad.

Hay relaciones que, en lugar de impulsarnos hacia la luz, nos arrastran a laberintos de confusión, miedo y desesperanza. A veces, esa oscuridad no se muestra de inmediato. Se disfraza de misterio, de palabras bien calculadas, de una supuesta profundidad que nos hace creer que estamos ante un ser especial, incomprendido, que solo nosotros podemos salvar. Pero el amor no es un campo de rescate. Si alguien se niega a caminar hacia la luz, no es nuestra misión arriesgar nuestra propia alma para sacarlo de las sombras.

Existen señales que no debemos ignorar: la manipulación emocional disfrazada de espiritualidad, el desdén por la fe o los valores del otro, las contradicciones constantes, la falta de coherencia entre lo que dicen y hacen, el miedo que nos siembran con sus palabras. Cuando alguien nos hace sentir pequeños, confundidos, o nos aleja de la claridad de nuestra propia conciencia, es momento de detenernos y preguntarnos si ese es realmente el camino que queremos recorrer.

El amor no debe ser una jaula de incertidumbre. No debemos quedarnos en una relación solo porque una parte de nosotros cree que, sin esa persona, no hay sentido o futuro. La verdad es que cuando nos alejamos de lo que nos oscurece, descubrimos que la luz siempre estuvo en nosotros, esperando que tuviéramos el valor de elegirnos a nosotros mismos.

Hoy, después de haber transitado un camino de dolor y revelación, comprendo que Dios nos salva de lo que no nos atrevemos a soltar. A veces creemos que perder a alguien es una tragedia, cuando en realidad es una liberación. Aprendamos a leer las señales, a no traicionarnos por un amor que solo existe en nuestra mente. La luz es nuestro hogar, y nunca debemos aceptar menos de lo que nuestra alma merece.

