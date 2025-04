Petardo

Los derechos económicos, sociales y culturales incluyen los derechos a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, y al trabajo.

¿Cuáles son los derechos sociales en Guatemala?

Entre ellos figuran no sólo el derecho a la libertad de expresión y a no sufrir torturas ni malos tratos, sino también el derecho a la educación y a una vivienda adecuada, Los derechos culturales: Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión.

¿Cuáles son los derechos culturales en Guatemala?

Artículo 57: ”Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar libremente de la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación”. Son derechos humanos socioeconómicos, -que se diferencian de los derechos civiles y políticos- y se incluyen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 -DUDH-; buscan garantizar el bienestar económico, de tal forma que asegure el desarrollo integral de los seres humanos y de los pueblos.

¿Qué es el derecho a pertenecer a un grupo social?

La libertad de asociación es el derecho que tenemos todas las personas a organizar reuniones pacíficas y/o a crear organizaciones con otras personas, o integrarnos a las ya existentes, para trabajar en favor de nuestros intereses y el ejercicio de nuestros derechos.

¿Cuáles son los derechos humanos sociales en Guatemala?

Se han identificado derechos específicos como, salud, seguridad social, alimentación, trabajo, libertad de expresión, participación y acceso a la justicia. Los deberes sociales son las responsabilidades que tenemos como miembros de una sociedad. Estos deberes incluyen respetar los derechos de los demás, cumplir con la ley, y contribuir al bienestar de la comunidad. “La clasificación más utilizada de derechos humanos los agrupa bajo las siguientes categorías: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos, del medio ambiente, de los pueblos, del desarrollo y de la paz”. Los derechos y deberes que compartimos todas las personas nos permiten vivir de manera justa y segura. Esto, porque a través de los derechos, se le reconocen a las personas libertades y condiciones de vida que garantizan su dignidad como seres humanos. Los derechos económicos, sociales y culturales incluyen los derechos a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, y al trabajo.

¿Cuál es la diferencia entre los derechos humanos y los derechos sociales?

A diferencia de los derechos humanos tradicionales, que especifican el principio de libertad, los derechos económicos y sociales desarrollan las exigencias de la igualdad.

Desafortunadamente algunos del Organismo Legislativo no cumplen con sus obligaciones, de actualizar nuestra ley para apoyar a la sociedad guatemalteca y no difunden sus derechos y obligaciones, para que no se les reclame al respecto.

Libre emisión del pensamiento.

