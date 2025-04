Guatemala, Taiwán y La Brújula Geopolítica: Cómo Posicionarse en la Nueva Guerra Silenciosa del Pacífico

Zoon Politikón

En el marco del creciente conflicto entre China y Taiwán, Guatemala —uno de los pocos países que aún reconoce diplomáticamente a Taipéi— se encuentra ante una encrucijada geopolítica de gran complejidad. La tensión en el estrecho de Taiwán no es un conflicto lejano e irrelevante para los intereses nacionales; por el contrario, su evolución tendrá implicaciones concretas en nuestra política exterior, en nuestra relación con Estados Unidos y en el balance de poder global que afecta incluso a países pequeños como el nuestro.

En primer lugar, Guatemala ha mantenido históricamente una relación estrecha con Taiwán basada en cooperación bilateral, asistencia técnica, inversión y solidaridad política. Esta alianza no solo ha significado apoyo financiero para proyectos sociales y de infraestructura, sino también una voz de respaldo mutuo en foros internacionales. Renunciar a ese vínculo, bajo presión china, equivaldría no solo a un cambio diplomático, sino a una redefinición de nuestra política exterior, con consecuencias que podrían ser más profundas de lo que a primera vista parece.

Sin embargo, no puede ignorarse la magnitud del poder económico y estratégico de China. Su presencia en América Latina se ha incrementado exponencialmente en la última década. En países vecinos como El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, su inversión en infraestructura, energía, tecnología y comercio ha transformado las relaciones bilaterales con el gigante asiático. El mensaje es claro: China no solo es una potencia asiática, es un actor hemisférico. Y su interés por aislar a Taiwán incluye presionar, directa o indirectamente, a los pocos países que aún la reconocen, como Guatemala.

El dilema se agudiza cuando se considera el papel central de Estados Unidos. Como principal socio comercial, político y de seguridad de Guatemala, la relación con Washington debe ser el eje rector de cualquier posicionamiento internacional. Estados Unidos ha reiterado su respaldo a Taiwán y ha advertido sobre las consecuencias globales de una agresión china en el estrecho. En ese sentido, alinearse con Taiwán no es solo una cuestión de lealtad histórica, sino de coherencia estratégica frente al bloque democrático occidental al que Guatemala pertenece cultural y económicamente.

A nivel comercial, más del 35% de las exportaciones guatemaltecas tienen como destino el mercado estadounidense. Asimismo, el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. (CAFTA-DR) y los flujos de remesas provenientes de migrantes guatemaltecos que residen en ese país constituyen pilares fundamentales de nuestra economía. Una alineación errática o equívoca respecto a los intereses geoestratégicos de Washington podría tener efectos adversos directos sobre nuestra estabilidad económica.

La política exterior guatemalteca debe, por tanto, articularse sobre tres pilares: principios, pragmatismo y previsión.

En cuanto a los principios, la defensa del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y el rechazo a las formas de coerción deben guiar nuestras decisiones. Guatemala, como país que ha sufrido injerencias externas en su historia, no puede avalar acciones de presión encubierta como los bloqueos no declarados o las amenazas militares sobre Estados soberanos. En este sentido, sostener el reconocimiento a Taiwán representa también una postura ética y política a favor del orden internacional basado en normas.

Desde el pragmatismo, es necesario reconocer que el costo de romper con Taiwán y alinearse con China no solo sería económico (en términos de pérdida de cooperación), sino también simbólico y estratégico. A corto plazo, podríamos obtener promesas de inversión, pero a largo plazo, pondríamos en riesgo nuestra relación con Estados Unidos, así como nuestra credibilidad como socio confiable en la región.

Además, la experiencia de otros países centroamericanos que cambiaron su reconocimiento diplomático hacia China muestra que los beneficios prometidos muchas veces no se concretan en la magnitud ni en los tiempos esperados. En algunos casos, las condiciones impuestas por Beijing han generado dependencia y pérdida de autonomía en decisiones económicas clave. Guatemala debe evitar caer en una lógica de clientelismo diplomático.

Y desde la previsión, es vital comprender que este no es un episodio aislado. La tensión en el estrecho de Taiwán puede ser el preludio de una reconfiguración del orden global. En ese escenario, los países que hayan mostrado claridad, consistencia y firmeza serán los que gocen de mayor respaldo internacional y estabilidad interna. Guatemala debe apostar por un multilateralismo inteligente, por el fortalecimiento de alianzas estratégicas y por la defensa de un mundo basado en reglas, no en amenazas.

Una estrategia adecuada debe considerar también la posibilidad de que el conflicto escale. Si el estrecho de Taiwán se convierte en un punto de fricción abierto entre potencias, Guatemala deberá tomar decisiones rápidas sobre alineamientos, acceso a insumos estratégicos, gestión de relaciones multilaterales y hasta posicionamiento en foros como la ONU o la OEA. Para ello, el país necesita una cancillería preparada, una visión de largo plazo, y un diálogo permanente con sus principales socios internacionales.

Asimismo, es fundamental que el tema sea internalizado en la agenda nacional. No puede quedar reducido a una discusión entre diplomáticos. El Congreso, los partidos políticos, los empresarios y la sociedad civil deben comprender que lo que está en juego es mucho más que un vínculo bilateral. Es el lugar de Guatemala en un mundo en transformación.

No se trata de adoptar posturas beligerantes. Guatemala no tiene capacidad militar ni intereses directos en el Pacífico. Pero sí tiene dignidad diplomática, autonomía soberana y una posición moral que puede y debe sostener. El camino no es doblegarse ante la presión de una potencia emergente, sino actuar con visión y sentido de Estado. La diplomacia no consiste en escoger entre gigantes, sino en sostener con equilibrio y valentía los valores que dan sentido a la comunidad internacional.

En este nuevo tablero global, donde las guerras pueden librarse sin disparos, la posición de países pequeños como Guatemala puede ser más influyente de lo que parece. Con una política exterior coherente, serena y decidida, podemos navegar sobre nuestra propia vulnerabilidad, manteniendo la dignidad intacta. Al final del día, la verdadera fortaleza de Guatemala radica en su capacidad para ser un actor responsable en un mundo complejo y en constante cambio, donde las decisiones que tomemos hoy, afectarán nuestro futuro y el de las generaciones venideras. En este contexto, ser un aliado de Taiwán puede ser más que una elección diplomática, convertirse en una afirmación de nuestros intereses y de nuestro compromiso con un sistema internacional estable y predecible, que fomenta la cooperación y el respeto mutuo entre naciones.

