No Hay Que Parecer, Sino Ser

En realidad, en política no hay nada escrito porque la política es de tiempos y no de intenciones o propósitos. Los propósitos, proyectos, ideas e intenciones se gestan previo a los momentos políticos, que son los que pasan a la historia como buenas o malas. Es por ello que las equivocaciones en política tienen un costo no solo moral sino que, en muchos casos, costos políticos que siguen a los gobernantes a lo largo de todo su ejercicio y muchas veces también tienen consecuencias judiciales.

Dicho lo anterior, me refiero a lo que ha causado revuelo en el país con la celebración del Baby Showermás mediático del momento. En realidad, no debería haber sido un problema que la esposa del Presidente Arévalo quisiera celebrarle un evento de tal naturaleza al futuro nieto presidencial y haber utilizado la casa que habita, es decir la casa presidencial para ello. El problema es que se haya utilizado una cantidad de dinero que por muy mínimo que sea, es dinero del pueblo y no de su propio bolsillo para agasajar a los invitados que, según el registro de SAAS previsiblemente fueron alrededor de unos 130. Así la señora esposa del Presidente Arévalo, Lucrecia Peinado no se ha hecho famosa por sus obras sociales ni por mediar en favor de las mujeres guatemaltecas, ni mucho menos por abanderar algún movimiento en la lucha contra la desnutrición infantil, sino que ha pasado a la historia con su primera “metida de pata”, es decir pensar que el Presidente y la Primera Dama son la monarquía guatemalteca y que el pueblo paga sus impuestos para que se los gasten en sus pequeños lujos.

El monto de lo utilizado no fue ni en asomo cantidades exageradas, sino una suma que no sobrepasa de los Q. 1,318.00 y que, luego de las explicaciones del Secretario de Comunicación de la Presidencia que no convencen a nadie, se anunció que el presidente devolverá esa suma de dinero y con esto se pretendió cerrar el asunto. Pero esto eso solo fue la punta de iceberg, ya que surgió por casualidad, porque en una citación del Secretario de la SAAS con los Diputados del Partido VOS, en dónde se procedió a solicitar información sobre los gastos que cargan los contribuyentes para “mantener” al Presidente de la República y a su familia apareció que entre esos datos se encontraba la famosa celebracion. Los datos son verdaderamente sorprendentes para un Presidente guatemalteco, que siendo candidato presidencial se promovió como un anticorrupción y un luchador contra todo aquello que significada malgasto de recursos públicos, puesto que el pueblo ya mucho había sufrido con mantener y hacer millonario al señor Giammattei.

La denuncia de los Diputados de VOS, sobre los gastos efectuados en 2024 para la alimentación de la familia presidencial y sus escoltas son verdaderamente deleznables. Suman una cantidad anual de más de 8 millones de quetzales al año, lo que se traduce en un gasto mensual de más de 687 mil quetzales mensuales y diariamente el señor Arévalo y su familia con escoltas incluido se gastan alrededor de mas de 22 mil quetzales. Es decir que el señor Bernardo Arevalo, la señora Lucrecia Peinado y familiares con escoltas consumen al día una media de 6 salarios mínimos. Me sorprende que diariamente se consuman seis salarios mínimos solo en alimentación del Presidente y su Esposa. Esto incluye, gastos como el Baby Shower que, por el revuelo causado, se tuvo que devolver, pero si no se hubiera hecho público, el presidente seguiría navegando con bandera de ignorante y todos contentos.

En realidad, no hay que parecer honesto, sino que hay que serlo, no hay que parecer ético, sino hay que serlo y no hay que parecer incorrupto, sino hay que serlo. Y con ello, hay que partir que en un país como Guatemala en dónde tenemos un sistema fiscal que oprime a la población con una recaudación que persigue al pequeño contribuyente, a lo que trabajan por cuenta propia y que busca, ahora sí perseguir a la economía sumergida pero sigue dándole grandes privilegios a los que más tiene e incluso no persiguiendo a aquellos que no solo corrompieron al Estado con contratos bajo coimas en el Ministerio de Comunicaciones sino que no declararon el IVA y que el Superintendente Díaz, ya acorralado porque fue un achichincle del señor Giammattei, denunció con años de atraso que la famosas sociedades evadían iva y muchas de ellas tenían un solo representante, en otras palabras la Superintendencia no hizo su trabajo, pero para bloquear el NIT a los ciudadanos de a pie, si se prestó.

Al final, el Gobierno de Arévalo ha caído en los mismos vicios que sus antecesores, no hay diferencia alguna, estamos igual o peor que con los demás. Un gobierno que prometía mucho y especialmente abanderó la lucha anticorrupción no es capaz ni de quitar la corrupción en su propia casa, si es que se le puede llamar así a la Casa Presidencial, porque al igual que Jimmy Morales y Alejandro Giammattei para citar los dos últimos gobernantes, se ha llenado de privilegios cual monarca en su palacio, en tanto el pueblo languidece de necesidades. Se entiende que el señor Arévalo no puede hacer nada en contra de la corrupción en el Poder Judicial, se entiende que no puede defenestrar a la Fiscal General, se entiende, aunque a medias verdades, que no puede hacer nada en el Congreso de la República. En realidad eso todos lo podemos comprender, pero que no pueda hacer nada en contra de la corrupción en los ministerios y que sus ministros sigan haciendo los negocios con la misma gente que hacía negocios pagando coimas o mordidas bajo la mesa en tiempos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, y que no sea capaz de cortar esos “privilegios” que tiene como presidente de vivir en Casa Presidencial a cuerpo de Rey con la familia real que se gastan del erario a manos llenas para sus alimentos y encima se gasten hasta para comprar fresas con chocolate para un baby shower, aunque sean 1 mil quetzales; demuestra que el Presidente Arévalo y su séquido son solo planta, solo venden humo y son unos verdaderos embusteros que engañaron a la población, incluso llegando a cerrar el país con bloqueos durante mas de quince días para presionar su toma de posesión y que ahora, son igualmente corruptos como sus antecesores. Señor Arévalo, no hay que parecer honesto e incorruptible, hay que serlo.

