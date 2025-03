Sin Justicia No Hay Paz

Una Guatemala Diferente Es Posible

La justicia es considerada la base de la democracia porque garantiza el respeto por la dignidad, los derechos y las libertades fundamentales de todas las personas, asegurando que las leyes se apliquen de manera equitativa y sin discriminación, para lo cual se necesita de forma esencial de un sistema judicial sólido, fuerte, altamente profesional, que haga funcional el Estado de derecho, ya que al lograrlo se frenan los abusos de poder, se combate la corrupción y se refuerza la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, además de que la justicia protege los derechos políticos, como la libertad de expresión y el derecho al voto, permitiendo que los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones y asegurando que sus voces sean escuchadas sin temor a represalias, de igual manera, es un mecanismo clave para la resolución pacifica de los conflictos, evitando la violencia y garantizando que las diferencias sean tratadas dentro de un marco legal imparcial, objetivo y transparente; sin justicia la democracia se vería debilitada, ya que no habría garantías de igualdad ni mecanismos efectivos para hacer valer los derechos de los ciudadanos, siendo la justicia la base sobre la cual se sostiene verdaderamente una democracia.

Pero cuando el sistema de justicia de un país es débil, ineficiente y corrupto, la democracia se convierte en un sistema frágil e inoperante ya que, la falta de una aplicación justa e imparcial de la ley permite que la impunidad, la corrupción y el abuso de poder se extiendan por la sociedad y de la misma manera, cuando jueces, fiscales y demás operadores del sistema de justicia pueden ser sobornados o influenciados por el poder económico o político, la legalidad se distorsiona y las decisiones judiciales dejan de responder a la búsqueda de la justicia para convertirse en herramientas de control y enriquecimiento ilícito; en estas condiciones quienes cometen delitos graves, desde corrupción gubernamental hasta crimines violentos, logran evadir las consecuencias legales, generándose mayor impunidad, mientras que, la población pierde la confianza en las instituciones de justicia y se desmotiva a los ciudadanos a denunciar delitos o a participar en procesos democráticos, generándose un círculo vicioso donde la impunidad alimenta aún mas la corrupción.

Además, un sistema de justicia ineficaz también afecta directamente la seguridad y la estabilidad social, cuando los criminales saben que las instituciones encargadas de impartir justicia son incapaces de hacer cumplir la ley, la criminalidad se incrementa, lo que genera un ambiente de inseguridad y violencia muy grande y como resultado en muchos países con sistemas judiciales débiles, el crimen organizado y las mafias terminan suplantando la función del Estado, imponiendo su propia justicia a través de la violencia y la intimidación, esto no solo socava el orden social, sino que también erosiona la credibilidad del Estado, facilitando el surgimiento de estructuras criminales violentas o la consolidación de regímenes autoritarios que justifican su poder en la necesidad de imponer el orden. Por otro lado, la debilidad de la justicia no solo afecta a nivel interno, sino que también impacta en la imagen y la economía del país a nivel internacional, un país con un sistema de justicia corrupto y poco confiable ahuyenta la inversión extranjera, ya que los empresarios no tienen garantías de que sus derechos serán protegidos en caso de conflictos comerciales o problemas legales, lo que repercute en el desarrollo económico y en la generación de empleo, sumiendo a la sociedad en un estado de estancamiento o incluso de retroceso.

La ausencia de un sistema de justicia sólido, objetivo, transparente, profesional y confiable tiene consecuencias devastadoras para un país, no solo pone en riesgo la seguridad, la estabilidad y la igualdad, sino que además erosiona la confianza en las instituciones democráticas y abre la puerta a regímenes autoritarios o a permanentes crisis políticas o sociales, por ello fortalecer la justicia debe de ser una prioridad en cualquier Nación que aspire a un desarrollo democrático estable, ya que sin justicia no hay paz, y la democracia como sistema político y de vida se convierte simplemente en una ilusión sin sustancia real.

