Annita Yes: de Asturias a Reina de los Beats

Desde Asturias hasta conquistar los escenarios más grandes del planeta. Annita Yes no solo ha hecho historia como DJ, actriz y presentadora, sino que ha convertido su nombre en sinónimo de éxito. Su talento y versatilidad la han llevado a ser la DJ oficial de eventos de talla mundial, desde Rock in Rio Madrid hasta la UEFA Champions League con el Real Madrid. Ahora, y el día 11 de abril con su Premio Europa 2025 en su vitrina, nos cuenta su historia, su presente y lo que viene.

Pocas figuras en el mundo del espectáculo pueden presumir de haber conquistado tantos escenarios, pantallas y corazones como Annita Yes. Desde su natal Asturias hasta lo más alto del estrellato internacional, esta DJ, actriz, presentadora y comunicadora ha roto barreras y marcado historia en la industria.

Debutó con fuerza en Rock in Rio Madrid 2011, se convirtió en la DJ oficial de la selección española en el Mundial FIFA 2014 y ha hecho vibrar Oporto como la DJ oficial del Real Madrid en la UEFA Champions League. Pero su talento no se detiene en la música: ha sido reconocida con prestigiosos premios como The Reel Awards (Las Vegas), llevándose títulos como Best Newshound y Rising Star, y ha dejado su huella en programas icónicos como La Noria, ¿Dónde Estás Corazón? y Despierta América.

Este 2025, su trayectoria sigue en ascenso, sumando a su colección el Premio Europa, reafirmando su estatus de estrella global.

Hoy, en una entrevista sin filtros, descubrimos la historia, los desafíos y los secretos detrás de Annita Yes, la mujer que conquistó medio mundo con su talento y carisma. ¿Listos para conocer la esencia de una leyenda?

Bienvenida, Annita. Eres una artista con una carrera impresionante. Si tuvieras que describir tu viaje en una frase, ¿cuál sería?

Momentos únicos y memorables en cada pista.

Tu debut en Rock in Rio Madrid 2011 fue un gran hito. ¿Cómo recuerdas ese momento?

Sin duda uno de los días más bonitos de mi vida que nunca olvidaré, los nervios ,la adrenalina ,ver al público vibrar con mi música y sin duda la mayor sorpresa fue que mis ídolos Red Hot Chilli Peppers actuaban allí también cuando de repente apareció en backstage Flea su bajista montado en bicicleta y me dijo ¿Pamela Anderson? todos se pensaron era ella y se formó tal revuelo que vino todo su equipo y me invitaron a subir con ellos al escenario mientras actuaban y luego me invitaron a cenar con ellos en su camerino mientras Anhtony Kiedis tocaba la guitarra española fue un momento único.

Además de la música, has triunfado en televisión y cine. Has trabajado en programas icónicos como La Noria, ¿Dónde Estás Corazón? y Despierta América. ¿Qué te atrajo del mundo audiovisual?

Lo cierto es que nunca lo he buscado, todo fue de casualidad. Fui a un casting para un reality de la Sexta para Globomedia y me dijeron que me parecía muchísimo a la actriz del momento Pamela Anderson y no me cogieron en ese casting pero me llamaron para hacer de Pamela en el programa del momento SE LO QUE HICISTEIS presentado por Patricia Conde, donde yo hacía parodias emulando a la actriz ,de ahí empezò todo fui al programa de Jaime Cantizano DONDE ESTAS CORAZON y ya me ficharon las mejores agencias de dobles del mundo.

Has ganado premios como The Reel Awards en Las Vegas y ahora el Premio Europa 2025. ¿Qué significan estos reconocimientos para ti?

Es una experiencia muy bonita, dobles ahí muchos pero ganadores de premios y reconocidos oficialmente pocos, han ganado títulos como mejor doble mundial, best actress, newshound and Rising Stars, es algo tan bonito que cuando subes al escenario te llenas de lágrimas de la emoción, es un momento único

¿Cómo empezó en el mundo de la música?

Todo comenzó en la escuela INTED (Djs y producción musical ) en Madrid de la mano de su director José Ignacio Simón y Cristian Varela con los cuales estuve estudiando y aprendiendo hasta llegar a debutar con ellos en Rock in Rio en 2011

¿Quiénes son sus referentes musicales?

Cristian Varela, Carl Cox, Deborah de Luca

Usted ha trabajado y colaborado con grandes artistas de la música ¿Podría hablarnos de su experiencia? ¿Con cuál de ellos ha trabajado mejor? ¿Con quién querría hacer algún proyecto nuevamente?

Son muchos tengo muy buenos recuerdos de todos trabajé mucho tiempo haciendo giras con Soraya Arnelas con Pignoise y la hija de Juan Pardo Lyz y decir que son mavillosos al igual que Antonio Orozco en las fiestas de la Selección Española, a nivel divertido con Dj Adoni en el pueblo de las míticas brujas de Salem (Boston) o con Medina Azahara encerrados en una iglesia abandonada de un cementerio de Ávila jaja

Usted es una persona muy solidaria, ¿Qué proyectos ha realizado o realizará respecto a este tema?

Intento ayudar siempre en todo lo que puedo, colaborando en varios partidos benéficos para el Alzheimer, el cáncer, síndrome de Down, llevar juguetes a niños de hospicios el día de reyes, campañas de violencia de género, campañas de recogidas de sangre para hospitales etc.

Como productora musical ¿Qué proyectos futuros tiene en cartera? Si se pueden contar.

Pronto anunciaré algo muy grande, mientras contar que estoy produciendo unos temas de techno flamenco junto a mi socia y cantante Susana Villegas y el bailaor argentino Rumano Lucaz Molina preparando gira por Rumania y Japón entre otros sitios y destacando que vamos a grabar el videoclip de una saeta electrónica en el mismísimo castillo de Vlad Tepes (El Conde Drácula ) en los Cárpatos (Transilvania.)Destacar que en abril sale a la venta en todas las plataformas digitales el tema que he producido junto a High Density y Susana Villegas ALARM SOUND bajo el sello SYMBIOTIC MOVEMENTS cuyo pre estreno este sábado 22 de marzo ha sido todo un éxito en el RESERT CLUB ZARAGOZA

Por último, si tuvieras que elegir una canción que represente tu vida en este momento, ¿cuál sería?

Around the world (Red hot Chilli Peppers).

