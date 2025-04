Belice y Canadá

Del Escritorio del General

Cuando escucho las pretensiones del presidente de Estados Unidos Donald Trump en torno a una supuesta o real reclamación sobre Canadá y que esta debe de ser el estado número 51 de la unión americana, salta a mi vista los mismos motivos que nos mueven a los guatemaltecos en torno a nuestra reclamación por nuestro Departamento número 23 que es Belice y que abusivamente con prepotencia y con amenazas Inglaterra o el Reino Unido no los ha robado por más de 200 años.

Entiendo la reclamación del señor Tromp en torno al territorio de Canadá del cual como él muy bien menciona no es un país no es un estado es un territorio gobernado por el Reino Unido, al igual que Belice es gobernado por el Reino Unido. Ambos comparten un mismo destino un gobernador impuesto por el Reino Unido y que es quien realmente ejerce el poder en dichos territorios, agregándose sin lugar a duda los territorios de Australia, Nueva Zelanda y muchos más alrededor del mundo es esto realmente reconocer la soberanía de un pueblo, no.

Sin duda Gran Bretaña o el imperio Gales o como se le quiera llamar ha sido el mayor usurpador de los últimos 300 años de estados incluyendo los que hoy se dicen ser autónomos, aunque no lo son y para ajuste de penas eligen a uno de estos títeres como secretario general de la organización de estados americanos el de las Guyanas cuando esos son estados que no son estados y que son la falsa imperialista inglesa que nos ofusca a todos en el continente

Mi pregunta viene a ser, bueno si Estados Unidos demanda la adjudicación de esas propiedades por qué nosotros los guatemaltecos no podemos sumarnos a ese reclamo estadounidense para que nos devuelvan a nuestro 23 departamento, Belice que sin duda es una gran geografía para garantizar nuestro nuestra salida al mar Caribe.

Pero aún más importante me parece ridícula la declaración del supuesto primer ministro de Canadá indicando que Canadá nunca va a ser de Estados Unidos y que le tendrán que consultar a su gobernador británico para que él defina tal situación. Esto eleva a otro nivel nuestros reclamos en torno a esos territorios y ante todo evidencia la triste postura del reino de Inglaterra sobre esos territorios

Vamos a emprender una lucha en torno a las verdaderas claras potestades territoriales y Belice para nosotros los guatemaltecos es de nosotros es un departamento que fue robado bajo amenazas bajo promesas y aún más bajo el acecho indiscriminado de la potencia en su momento el Reino Unido o como bien quieran que se le llame porque vaya que tienen varias denominaciones, porque muchos de sus dominios están peleando por su libertad como Irlanda, Escocia y otras más alrededor del mundo, el Reino Unido es realmente un fantoche de dominio militar que tiene que acabar y que por ende nos tienen que devolver a nuestro Belice y al territorio de Canadá a Estados Unidos.

Es eso vivir en democracia o es vivir bajo el dominio y la amenaza permanente de esta supranacional que pretende mantenerse en un supuesto liderazgo mundial cuando realmente son los usurpadores los explotadores de India Turquía y bueno tantos otros estados a los cuales el Reino Unido ha explotado por siglos y siglos y siglos.

Recordemos que la guerra del opio la inició China contra el Reino Unido porque ellos le metían, introducían en China la amapola y el opio para embrutecer al pueblo, y a cambio extraían el té de hecho la historia relata las dos guerras del opio de China contra Inglaterra o el Reino Unido que los inundaban de drogas a cambio de té y de seda bueno esa es la gran estrategia de estos supuestos dominadores del mundo. Debemos determinar con eso y que nos devuelvan nuestras propiedades naturales y estratégicas de las cuales somos legítimamente dueños, Belice es nuestro, y sin duda Canadá debe de ser parte de Estados Unidos al igual que otros tantos estados que están usurpados por el poderío de Gran Bretaña y eso tiene que terminar.

Me parece que las leyes las hicieron los británicos y bajo esos criterios pretenden seguir dominándonos internacionalmente y eso no debe de ser así, belice es de Guatemala y la mayor población que tiene este departamento nuestro es Siebol es guatemalteco y son poquísimos los británicos y los árabes y otros asentamientos que se han ido produciendo en esa territorialidad, recalco que las pretensiones siguen siendo firmes y que Belice es de Guatemala y debemos continuar con la lucha porque los términos de cortes internacionales están dominadas por británicos y eso no nos lleva a ningún paradero, éxitos tenemos que tomar como se debe el territorio de de Belice y hacerlo nuestro.

La patria no se compromete ni se abandona y la integridad de nuestra patria sigue siendo una responsabilidad de todos los militares y de todo el pueblo de Guatemala.

Sumémonos a la petición estadounidense en términos de Canadá y volvamos con ahínco y arrestos a demandar que Belice es de Guatemala.

Libre emisión del pensamiento.

