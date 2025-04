Mensaje a Policías para Protección

Relatividades Perspectivas

San Vicente, Pacaya, Escuintla, Guatemala.

Ante el secuestro de una niña, las personas se organizaron para monitorear el área. Cerraron rutas y lograron atrapar a los secuestradores.

La secuestradora fue dejada intacta, mientras que al secuestrador lo colgaron de las patas (porque es cosa, no persona) y lo torturaron con objetos punzantes.

Lamentablemente, los policías acudieron y protegieron a la cosa. La tomaron en custodia. Las personas, ante este acto, se enfurecieron y accionaron. Un agente de policía resultó dañado y falleció en el hospital.

Las redes sociales en debates acerca de condenas hacia las personas por la muerte del policía y quema del Ministerio Público y patrullas.

Las personas están hartas de la delincuencia y la criminalidad que son generalmente absueltas en juicios. Los culpables de esa actitud, de las acciones cometidas y del infortunio del agente de policía, son los jueces y el sistema decadente. También son totalmente culpables, las basuras – porquerías denominadas «derechos humanos», quienes defienden a escorias y las protegen y benefician. Seres malévolos, seres que buscan sentirse bondadosos mediante complacencias en lugar de lógica – asertividad, y / o «psicólogos» que repiten amaestramientos de complacencias.

El punto es que las personas ya no permitirán maldades ni serán sumisas hacia ellas. Agentes policías y demás mediadores: cuando acudan a casos en los que personas hayan aprehendido a criminales o delincuentes pregunten o averigüen si estos fueron capturados con pruebas de las acciones que se les atribuyen. Conozcan los hechos y sucesos y como las personas llegaron a la conclusión de culpabilidad. No intervengan a favor de los aprehendidos, ni los protejan o custodien PUES LAS PERSONAS AUTOMATICAMENTE LOS PERCIBEN COMO COMPLICES DE DELINCUENCIA, CRIMINALIDAD Y MALDAD.

Eviten ser dañados, siendo ustedes bondadosos e inocentes. La labor que el sistema decadente les asigno deberá ser modificada. No sean herramientas o cómplices del sistema decadente y de personajes corrompidos o que absuelven maldad por ser carentes de interés.

Sugiero que las personas coordinen para en lugar de pagar impuestos para que el sistema decadente los robe o mal – destine, contraten a los policías y otros personajes bondadosos – lógicos – asertivos. En esa modalidad, todos serian beneficiados: los agentes conservarían fuente de ingresos gracias a adaptación hacia sistemas nuevos de bondad real, y las personas obtendrían seguridad mediante monitoreo, prevención, detenciones y condenas basadas en bondad – lógica – asertividad y no en burocracia, deficiencias y corrupciones sistémicas.

Un agente de policía recibió daño y muerte por realizar la labor que el sistema decadente le impuso. Eviten la réplica de este suceso. Eviten daños y muerte para agentes bondadosos – lógicos – asertivos libres de merecimiento de daños y fallecimiento.

Y por si acaso, es necesario decirlo: Quienes afirmen que la solución es apegarse a legalidades sistémicas, y continuar soñando y suplicando que el sistema mejore – deje de ser decadente y corrompido, los invito a continuar aplicando esa mentalidad en ustedes, sin afectar y pretender imponérsela a otros. Sufran ustedes, las consecuencias y efectos de su amaestramiento para ser sumisos hacia sistemas y hacia arrieros en ellos. Continúen soñando, romantizando la idea de que algún día si percibirán finalmente, cambios para bien en el sistema que les ha demostrado no poseer intenciones de cambios hacia bondad – lógica – asertividad, pero sufran únicamente ustedes, los efectos de esa decisión. No se atrevan a condenar actitudes y acciones por parte de personas pensantes que están cansadas de la decadencia y maldad y favorecer mediante apoyo, a causalidades sistémicas de malestar.

Y a quienes condenan la quema de instalaciones y patrullas, porque eso lo pagarán todos mediante impuestos, los invito a dejar de ser amaestrados para ser arreados – sumisos. Simplemente no paguen impuestos. No tributen. Implementen sistemas distintos y paralelos en los que inviertan recursos directamente en lo que lo requiera, en lugar de continuar acatando y obedeciendo lo que personajes decadentes les impusieron y tributar para el auge económico de ellos o para que ellos efectúen adulaciones que no son soluciones reales. Dejen de afirmar que el sistema es bueno y que las tributaciones son necesarias para el bienestar general, en ocasiones en las que el sistema y personajes en él, demuestran lo contrario. NO SEAN COMPLICES DE LO DECADENTE. NO DEMUESTREN COMPLICIDAD A TRAVES DE AMAESTRAMIENTO Y SUMISION HACIA LO QUE LES IMPUSIERON (el sistema «educativo» insta a acatar y repetir en lugar de pensar y accionar según conclusiones lógicas. Quien repite bien, obtiene calificación alta. Quien cuestiona o piensa por sí mismo, es reprobado) y comprendo que muchos necesitan sobrevivir mediante apego a imposiciones y amaestramientos, pero es ¿mejor realizar esa acción y poseer conciencia manchada debido a ser causante de malestar? ¿o es mejor luchar por cambios para el bien real?

Desde hace mucho tiempo, es sabido que existen coordinaciones entre personas e incluso escuadrones preparados, con la finalidad de erradicar a escorias que no muestran intención de dejar de ser malas. Pandilleros y criminales – delincuentes han sido eliminados. Advertencias han sido mostradas en carteles en las calles, conteniendo mensajes dirigidos hacia las escorias. Incluso dibujaban como los matarían si no se detenían en cuanto a acciones malas en contra de seres bondadosos – lógicos – asertivos.

Ante la proyección sin temor a ser mediática, ya no existe retorno. Las personas continuaran previniendo, deteniendo y condenando la maldad. Eviten la creación de guerras o batallas por mentalidades distintas. Definan sectores con «personas» afines a sus ideas en los que estas sean aplicadas, sin afectar o imponerlas a otros.

