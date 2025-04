El Caso de la Desviada Sexual Asesina

Relatividades Perspectivas

Hace tiempo redacte acerca del cuidado de la salud mental.

Una vez más, el sistema protege y ampara a la victimaria en lugar de a la víctima. Pero no conocemos todos los factores:

1. Podría ser que la asesinada hubiera hostigado a su asesina, realizando comentarios y continuando, realizándolos a pesar de las solicitudes para no hacerlo y advertencias acerca de las consecuencias. Si no fue así, y la asesina simplemente accionó ante rumores o ante comentarios comprobados o casuales, significa una conducta violenta y psicótica.

2. Si la victima ejerció hostigamientos de otra indole, tales como satirizaciones, burlas, y acciones en contra de la victimaria, la victimaria tendría un punto a su favor, pues existen muchos casos de hostigamientos perpetuos que al no ser detenidos, culminan en acciones drásticas. Si no fue el caso, y la víctima únicamente cometió el error de realizar comentarios en una ocasión o dos sin ánimos de desencadenar conflictividades, la victimaria presenta síntomas de carencia de control de emociones posiblemente originada por otros factores intelectuales y / o emocionales acumulados, no resueltos.

Hace poco tiempo, tras mi redacción, tuve contacto con entidades que «cuidan la salud mental» pero lamentablemente descubrí inmediatamente, que son básicamente payasadas para poco pensantes.

«Solucione sus traumas – problemas – conflictos internos, etc. mediante arte – terapia» («Dibuje florecitas y cosas así para expresarse positivamente y así sanar todo en su esencia», «Respire y piense en cosas a su alrededor. Elija cosas que pueda ver, cosas que pueda oler, cosas que pueda escuchar y así calmara ansiedad – estrés – depresión»).

Es increíble que nunca traten causalidades. Solamente ofrecen ejercicios abstractos que funcionan en casos sin drasticidades, o en «personas» carentes de potencia en cuanto a intelecto y espiritualidad – emociones.

En una de mis redacciones invitaba a entidades relacionadas a salud mental, para la creación de una red de concientizaciones. Especifique que no invitaba a «psicólogos de pacotilla» que tratan en manera superficial y que afirman que las problemáticas no pueden resolverse en otra manera que mediante decisión inicial por parte del paciente. Ejemplifique mi idea, a través de la mención de criminalistas que si poseen interés, determinación y disposición para averiguar, analizar y resolver desde causalidades hasta situaciones, circunstancias, factores influyentes y contextos.

El caso de la desviada sexual asesina encaja en mi percepción como solucionarían la desviación sexual (redacte hace mucho tiempo acerca de ese tema: el sexo es para reproducción. El bombardeo mediático – comercial confunde a muchos que en lugar de definir amistades, optan por sexualidades), casi irrefutable psicopatía (sus actitudes y maneras de expresarse demuestran aires de sentimiento de superioridad y grandeza y carencia de empatía y arrepentimiento), carencia de control emocional producto de tendencias psicópatas o acomodamientos mentales – emocionales (premeditaciones) poniéndola a dibujar (iba a escribir «Hue&/%&», pero como es desviada sexual, no aplica la minimización), poniéndola a cantar canciones alegres, asignándole ejercicios con nivel para niños de 4 años.

Re-proyecto mi idea de que el cuidado de la salud mental debe coincidir con la drasticidad del estado mental de «personas». Es ilógico, por ejemplo, pretender que una persona con depresión aguda, al decirle que sea positiva y sea feliz repentinamente (idiota, diría yo) se torne feliz y alegre y positiva, etc.

Dejen las hue$%/ – payasadas en relación con tratamiento de salud mental. Muchas entidades comercian con «personas» poco pensantes, asignándoles terapias de nivel de kindergarten. Las invito a intentar realizar soluciones reales en realidades o situaciones, en lugar de únicamente en contextos o burbujas y situaciones utópicas.

Frustración, depresión, ira, ansiedad, estrés y toda afección no es resuelta realmente, si no se resuelven las causalidades. Si se ofrecen estimulaciones para calmar – minimizar temporalmente, las causalidades no solucionadas, siempre las reactivaran y empeoraran exponencialmente mediante agresividad en cuanto a reapariciones.

La asesina desviada sexual presenta gestos de defensa – ataque, pero en una manera – estilo carente de empatía. Les presento el reto de solucionar su situación realmente. ¿Como lo harían? Con canciones, pintura, ¿charlas y demás tácticas que parecen sacadas de clínica psicológica para niños? (Nota: medicaciones psiquiátricas, no valen: también son solamente estimulaciones temporales que no solucionan causalidades ni efectos, realmente).

Para terminar: tema de medicación psiquiátrica: aquí surge la mayor $%/%& en mi opinión, pues los psiquiatras medican a pacientes y los dejan a su suerte y decisiones. Algunos viven solos o sin monitoreos y toman sus medicaciones en exceso o deciden no tomarlas más y sé que no es culpa de los psiquiatras, sino de la manera sistémica en la que la psiquiatría es aplicada. Quienes no ven fallas en ese sistema, o las ignoren por carencia de criterio no sean (mejor ahí dejo el mensaje, para evitar censuras).

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...