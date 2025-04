Entrevista a Blanca Rigau

De las Canchas y la Industria Farmacéutica al Diseño, Una Historia de Superación y Elegancia.

Hay historias que merecen ser contadas porque inspiran, porque tocan el corazón y porque demuestran que la pasión y la perseverancia pueden llevarnos a lugares inimaginables. Blanca Rigau es una de esas personas. Desde sus inicios en la industria farmacéutica y el baloncesto hasta convertirse en una de las diseñadoras más prestigiosas del momento, su trayectoria es un ejemplo de esfuerzo, talento y compromiso social. Este año, su brillante carrera la ha llevado a ser reconocida con uno de los Premios Europa, que se otorgarán el 11 de abril en Madrid. Hoy hablamos con ella sobre su camino, su marca y su inquebrantable compromiso con quienes más lo necesitan.

Blanca, vienes de dos mundos muy distintos al de la moda, la industria farmacéutica y el baloncesto. ¿Cómo fue esa transición?

La transición de la industria farmacéutica y el baloncesto a la moda ha sido un proceso desafiante, pero muy enriquecedor. La industria farmacéutica me ha brindado una base sólida de conocimientos sobre metodologías lean, estandarización y organización en el trabajo, herramientas esenciales para estructurar y consolidar cualquier empresa, incluida una empresa de moda. El baloncesto, por su parte, me enseñó la disciplina, la resistencia y el valor del trabajo en equipo.

La moda siempre ha sido mi pasión, y cuando decidí adentrarme en este mundo, entendí que, aunque el escenario era distinto, los principios que había aprendido en mis anteriores experiencias seguían siendo los mismos. Al dejar el deporte, sentí que era el momento adecuado para transformar esa visión en algo tangible. La transición no fue fácil, pero me reinventé con la misma determinación con la que jugaba cada partido, aplicando lo aprendido y enfrentando nuevos retos con la misma mentalidad.

Tu formación académica también ha sido clave en tu desarrollo. ¿Cuál fue el papel de la educación en tu carrera?

La educación ha jugado un papel fundamental en mi carrera. Comencé mi formación académica con un Grado en Biotecnología y un Máster en Farmacología y Neuropsicología, áreas que me brindaron una sólida base científica. Sin embargo, mi verdadera pasión siempre ha sido la moda, algo que llevo dentro y que ha sido parte de mi esencia desde siempre. Aunque mi formación inicial fue en otro campo, decidí seguir mi vocación y estudié de forma autodidacta, complementando mis conocimientos con un curso de moda de Diane von Furstenberg y aprendiendo de manera práctica con el artista con el que colaboramos. Además, completé el programa de alto rendimiento de Reimagine Textile en TecnoCampus Mataró, que me permitió profundizar en la innovación dentro de la industria textil.

La educación fue el cimiento que me permitió desarrollar mis habilidades de diseño y comprender la industria desde dentro. Aprendí que el diseño no es solo estética, sino también una forma de comunicación y expresión. Cada prenda que creo cuenta una historia, y mi objetivo es que mis creaciones transmitan empoderamiento, sofisticación y autoconfianza. Sin duda, la educación ha sido clave para perfeccionar mi técnica y visión creativa, ayudándome a aportar una perspectiva única al mundo de la moda.

Has trabajado con diseñadores de renombre antes de lanzar tu propia firma, Blanca Rigau. ¿Qué aprendiste de esa etapa?

Trabajar con diseñadores de renombre fue una etapa mágica en mi carrera. Aprendí que todo es posible con determinación y constancia y aprendí a transformar mis ideas de diseños en realidad. Descubrí que los límites los ponemos nosotros mismos, y fue allí donde pude profundizar en mi lado más creativo dentro del mundo de la moda. También comprendí que la moda es un campo vertiginoso en el que la creatividad debe ir de la mano con una estrategia sólida. El trabajar al lado de grandes nombres me enseñó la importancia de construir una identidad de marca fuerte, la necesidad de innovar constantemente y, sobre todo, de mantener siempre la esencia intacta. Cada una de esas experiencias fue un peldaño más hacia encontrar mi propia voz como diseñadora.

Hablemos de Blanca Rigau, tu firma de moda. ¿Qué la hace especial?

Blanca Rigau es mucho más que una firma, es un movimiento. Combino la elegancia atemporal con la vanguardia, apostando por materiales sostenibles y un diseño que realce la esencia y el poder interior de cada persona. Me apasiona crear piezas personalizadas que expresen la identidad de cada individuo, manteniendo siempre la premisa de vestirse de forma exclusiva siendo totalmente inclusivos a todas las tallas, edades o etnias. Mi moda no solo viste, sino que empodera. Cada colección tiene una historia que contar y busca conectar con aquellos que, como yo, desafían límites y se reinventan constantemente.

Este año recibirás uno de los Premios Europa en Madrid 2025. ¿Qué significa para ti este reconocimiento?

Es un sueño hecho realidad y una prueba de que el esfuerzo y la pasión encuentran su recompensa. Recibir este premio no solo es un honor, sino un compromiso para seguir innovando y aportando a la industria. Es un impulso para llevar mi marca a un nivel internacional y demostrar que la moda puede ser un vehículo de cambio.

Recibí la noticia con una emoción indescriptible. Es un reconocimiento no solo a mi trabajo, sino a cada persona que ha creído en mí. Es un impulso para seguir apostando por la excelencia, la creatividad y el impacto positivo en la sociedad.

Y hablando de compromiso social, has estado muy involucrada en la lucha contra el bullying. ¿Por qué esta causa es tan importante para ti?

Esta causa es muy importante para mí porque yo misma viví esa situación cuando era pequeña, y se crean muchas inseguridades que marcan el camino de muchas personas. Mi objetivo es inspirar a los niños que están atravesando situaciones de acoso escolar a que sigan adelante y crean en sí mismos, dándoles las herramientas que yo no encontré en su momento. Con mi historia, quiero transmitirles que no deben dejarse afectar por los malos comentarios. Los animo a centrarse en cultivar buenos valores y en cultivar sus sueños porque al final van a recoger sus frutos. Al fin y cabo, el físico siempre cambia, no obstante, lo que no cambia es el interior.

En mi caso, crecer con inseguridades y sentir que no encajás fue desgarrador, pero el deporte y la moda me ayudaron a recuperar mi confianza. Ahora, quiero que mi plataforma sea un espacio para inspirar y apoyar a quienes están pasando por lo mismo. La belleza real está en la autenticidad, y ese es el mensaje que quiero transmitir al mundo.

También fuiste coronada como Miss Girona 2024 y Universal Woman Cataluña 2025. ¿Cómo influyó este título en tu vida y en tu carrera?

Para mí, ser coronada como Miss Girona 2024 y Universal Woman Cataluña 2025 fue un sueño hecho realidad y, sobre todo, un reto personal. Estos títulos representan más que un logro de belleza externa; son un reconocimiento a toda la lucha que he enfrentado contra el acoso escolar desde pequeña. En el caso de Miss Girona, fue la primera vez que me presentaba a un certamen de este tipo, y se convirtió en una superación de todos los miedos y limitaciones que me había impuesto desde pequeña. Además, fue una oportunidad para expresar mi historia y inspirar a otros niños que atraviesan situaciones similares.

Este momento fue clave, no por el título en sí, sino por lo que representó para mí. Me demostró que la imagen es una herramienta poderosa, pero solo cuando se utiliza con autenticidad. Fue un trampolín para desarrollar mi confianza y abrirme paso en la industria de la moda desde una perspectiva más genuina y consciente.

Para cerrar, ¿cuáles son tus sueños a futuro?

Mis sueños a futuro incluyen expandir mi marca a nivel internacional, seguir trabajando e innovando dentro del sector de la moda y revolucionar el concepto de moda sostenible. Además, quiero continuar dirigiendo la delegación de Girona de A.E.P.A.E. (Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar), apoyando a los jóvenes que han sufrido acoso y sensibilizando a más escuelas de la provincia de Girona sobre esta problemática.

Mi objetivo es que ‘Blanca Rigau’ sea sinónimo de elegancia con conciencia, de lujo con propósito. Sueño con ver mis diseños en personas de todo el mundo, sin importar su talla ni edad, y que al usarlos se sientan seguras, poderosas y auténticas.

