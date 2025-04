Participación Ciudadana

Tanmi Tnam

Una breve imagen de nuestro país indica que los servicios públicos esenciales tienen problemas de cobertura y calidad, la justicia es para favorecer a quienes hacen mal uso de los puestos públicos, los diputados del Congreso de la República no representan a quienes los eligen en cada departamento especialmente los más desposeídos, el Ejecutivo le falta efectividad para dinamizar las respuestas a las necesidades y problemas de todos los sectores de la población guatemalteca, el sector productivo depende muchas veces del Estado, los sindicatos trabajan por respuestas que necesitan sus intereses y nada de impacto para la población en general. Caminan sin rumbo por caminos poco claros las instituciones públicas creadas para atender algunas necesidades de los pueblos indígenas debido al pensamiento ajeno que aplican en identificar hechos que cuentan con otros significados y prácticas. En pocas palabras, los servicios públicos y los poderes del Estado están en crisis cuando se trata de ver la vinculación con los intereses y necesidades de los pueblos de Guatemala.

Esta triste y cruda realidad, es todo un plan de estudios desafiante para la formación ciudadana en nuestro país. Visto así, la parte práctica son las medidas que los distintos sectores asumen cuando no reciben respuesta de alguno de los poderes del Estado. Los empobrecidos tienen sus necesidades, los que padecen hambre piden comida, los desempleados quieren fuentes de trabajo, los que no conocen alguna presencia del Estado permanecen callados, las comunidades donde hay educación demandan argumentos y estrategias para transformar las condiciones actuales de vida y los que tienen algún excedente piden mercados para sus productos. Hay miles de guatemaltecos que trabajan solamente para la supervivencia y muy pocos disfrutan de algún trabajo en el sector público y quieren más sin tener presente el espíritu de servicio. Hay puestos públicos que tienen asignado mucho dinero para el salario mensual y no demuestran capacidad para atender los requerimientos del puesto si se toma en cuenta las aspiraciones de los pueblos de Guatemala.

Es de insistir en la formación ciudadana porque los argumentos de los expertos y algunas leyes dicen que el pueblo delega el poder en sus autoridades para atender las respuestas adecuadas a las necesidades y problemas que afectan a la cotidianidad de la vida. No hay que desconocer que los pueblos están en constante aprendizaje, cada experiencia política deja algo en el haber de todos, cada respuesta de alguno de los poderes del Estado abona para el despertar de toda la ciudadanía, alguna acción democrática queda en el recuerdo, hechos de dictadura sus efectos se viven y permanecen por lo intenso del dolor que causa, el silencio de algunos sectores poco a poco se interpreta. El tiempo pasa y el pueblo también está en constante preparación para su efectiva participación.

Con la participación ciudadana, el pueblo debe estar muy atento para apreciar la calidad y cobertura de los servicios públicos esenciales, así mismo solicitar aquellos servicios que todavía no están presentes en la comunidad o en la región como el caso de salud, educación y seguridad. Para la participación ciudadana hay que tener presente las asociaciones, las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales y los espacios de carácter oficial que permite la legislación específica. La participación ciudadana permite seguir el uso del presupuesto de todas las instituciones públicas, especialmente aquellas que funcionan en las comunidades y en las cabeceras municipales.

Continuará…

Libre emisión del pensamiento.

