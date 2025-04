Los 7 Pecados Capitales de un Jefe

Liderazgo

Decepcionarse de alguien a quien admirábamos duele y frustra. ¿Y si hoy se da el permiso de hacer una pausa honesta, como jefe o colega, y se cuestiona si está cayendo en algunos de esos “pecados” que desilusionan a su equipo? ¿Cuántas “X” marcaría?

Incoherencia. Sus decisiones y acciones no siempre honran sus palabras. ( ) La imagen que proyecta fuera de la organización no se parece a la que vive a lo interno. ( ) Cuida lo que ven sus jefes, pero sus contradicciones restan credibilidad ante su equipo. ( ) Señala los errores de otros y esconde o manipula los propios. ( )

Inconstancia. No termina lo que inicia, deja asuntos a medias. ( ) No trata a todos con la misma medida, sus favoritismos afectan relaciones en el equipo. ( ) Es impredecible en prioridades y decisiones, generando confusión. ( ) Revuelve, pero no resuelve temas. ( )

Soberbia. Subestima opiniones ajenas. ( ) Arremete contra quien le contradiga. ( ) No se disculpa cuando ofende, omite datos o causa daño. ( ) Maquilla su inseguridad con cierta prepotencia. ( ) Busca constantemente aplausos, reconocimientos o fama. ( ) Mueve piezas con habilidad política, pero por ambición de poder, no por visión. ( )

Indiferencia. No actúa ante injusticias evidentes contra alguien en la organización. ( ) Da la impresión de que las personas son secundarias ante el logro de sus metas. ( ) Muestra insensibilidad frente a hechos que afectan la calidad de vida individual y el clima laboral. ( )

Microgerencia. Controla casi todas las decisiones. ( ) Se convierte en cuello de botella, generando burocracia. ( ) No promueve creatividad, criterio, pertenencia confianza ni empoderamiento. ( ) En reuniones monopoliza la palabra, escucha poco o nada. ( )

Resistencia al cambio. Evade el uso de mejores tecnologías para agilizar su labor. ( ) Exhibe prácticas gerenciales desactualizadas en la conducción de equipos. ( ) Colabora poco con colegas de otras áreas para elevar la calidad de la experiencia de los clientes. ( )

Apagón emocional. No inspira conexión con los valores corporativos. ( ) Carece de hábitos para reconocer méritos, esfuerzos y resultados de otros. ( ) Se desentiende del desarrollo de los colaboradores. ( ) Olvida que dirige personas con sentimientos y motivaciones. ( )

Las personas siguen a quien se preocupa por ellas, las respeta y las trata con dignidad. Seguramente usted marcó pocas “X” porque es más que un jefe: es un líder.

