El Inicio Oficial de la Dominación Drástica

Relatividades Perspectivas

Hace años, redactaba acerca de que las elites que controlan al mundo realizarían cambios socio – político – económicos debido a los cambios en la era de la tecnología y la comunicación. Mencionaba que cambiarían al centro de control elegido y oficializado tras la segunda guerra mundial, por China como nueva potencia económica dominante, Rusia como dominador en cuestiones bélicas.

En aquella época, muchos coincidían mientras algunos nos llamaban «Conspiranoicos». He notado que con el pasar del tiempo, muchos olvidaron todas esas temáticas y se cuestionan las motivaciones de las acciones por parte de Trump.

Siempre he dicho que los arrieros políticos son solo peones de quienes realmente controlan al mundo: elites económicas. Lo recalque cuando Biden gano las elecciones de arrieros (entre opciones impuestas) contra toda creencia por parte de los apegados a reglas sistémicas (las elites crearon los sistemas de política masiva, autoritaria e impositiva para arrear eficientemente a las manadas, separándolas en corrales – potreros políticos (países, estados, pueblos – fronteras creadas – impuestas por las elites)).

Es interesante como algunos aun no comprenden, porque no desean comprender, que no son los arrieros visibles quienes realmente dirigen al mundo y deciden sus rumbos.

«Trump esta senil», «Trump posee estrategias que no percibimos», «Trump está loco», «Musk ingreso a política por intereses solamente económicos – comerciales».

La orden para culminar el relevo fue dada hace años. Trump, Musk y otros personajes intentaron resucitar la gloria de lo que recibió glorificación por parte de las elites económicas. Pero las posibilidades se esfumaron ante la victoria de grupos entre elites, sobre otros. Y talvez la geografía y otros factores también fueron influyentes.

El motivo para esta redacción: China toma control político – económico de Venezuela. La deuda de Venezuela con China era ya demasiado grande (la deuda que nació y creció para aparentar que los sistemas distributivos funcionan).

Me llama la atención la posible reacción por parte de Irán, pues hace años afirmaban que la «milagrosa recuperación» de Venezuela era falsa y que lo que ocurría en realidad, era que los iranies habían tomado control de los comercios.

Siempre advertí acerca de la dominación drástica e inescrupulosa por parte del dragón: dominación – control – arreos aún más fuertes y evidentes que los que muchas generaciones han experimentado en sistemas de dictaduras y en sistemas de política masiva, autoritaria e impositiva (arreos mediante ignorancia, incapacidades y dependencias inducidas por el sistema «educativo» que insta a acatar y repetir en lugar de pensar y accionar para lograr soluciones y bienestar reales).

Tenía la esperanza de que muchas personas en Venezuela vieran este suceso como una oportunidad para liberarse realmente: aprovechar conflictividad entre dominadores, para lograr que estos se aniquilen mientras un nuevo frente surge (siempre aconseje esa estrategia). Pero leo comentarios como: «Mejor China que USA,», «Mejor China que el chavismo», «Ahora, los chinos nos gobernaran».

Disfruten de la dominación – control aún más drástico que el que hasta ahora han experimentado. Mencionaba hasta el hartazgo, la selección y limpieza – erradicación las cuales deberían ser efectuadas por seres bondadosos – lógicos – asertivos, eliminar a lo que no posea intención de dejar de ser decadente y causante de malestar y daños) y no por arrieros económicos y sus peones políticos para intereses propios o de aliados.

Personas en Venezuela (seres pensantes, no amaestrados para ser arreados – sumisos hacia arrieros: aprovechen alzamientos de personas en Guatemala, España, Europa en general y más corrales – potreros políticos. Existen personas y grupos que están organizándose y coordinando para liberarse de un futuro de erradicación por no ser sumisos y / o útiles para los arrieros o un futuro de dominación – control virtualmente total carente de libertades para que poco pensantes se sientan libres a pesar de imposiciones, controles y arreos para intereses de arrieros, verdadera libertad, mentalidad activa e iniciativa propia de acción, no ponerse en cuatro patas para que otros arrieros los arreen.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...