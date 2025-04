Del escritorio del General

Acrónimo usualmente utilizado para la evaluación del escenario estratégico que se presenta, como tal representa las diferentes causales o prospectivas o potencializados que influyen directamente en el escenario de las relaciones internacionales o bien de un hecho específico que se analiza en torno al devenir estratégico de una propuesta o de una acción. En torno a esto hay mucha literatura ya que se concibe como la base fundamental de la evaluación estratégica de cualquier situación que se produce o se da, tanto esta impulsada por las circunstancias o promovida por las acciones, siendo sin lugar a duda un planteamiento que permite a los analistas el referenciar qué es lo que está pasando y cómo está pasando y por qué está pasando. Puede considerarse como las palabras claves del análisis estratégico y de la generación de prospectivas estratégicas y geopolíticas que pueden influenciar cualquier tema del cual estamos discutiendo.

VUCA nos lleva a un primer estadio de evaluación entorno a algo que queremos interpretar o bien a algo que queremos desarrollar como plataforma del pensamiento estratégico, esto se deriva en varias líneas de acción que pretenden objetivos predefinidos o bien acciones en proceso de definición, en el mundo o en el que hacer político estratégico esto representa la principal forma de análisis existencial del concepto dado. Aplicable a todos los ámbitos del poder la economía, la política, la sociología, y el estamento militar por supuesto este proceso de análisis fundamentado es el que permite ahir en forma clara cuál es la perspectiva que podemos inducir o deducir de un proceso dado en las circunstancias actuales.

Sin duda el análisis Estrategico entra en tremenda reflexión hoy día cuando vemos a la primera potencia mundial aplicando toda una estrategia bien planificada y congruente a sus intereses y con la valorización aún más del poderío que representa Estados Unidos, ante un mundo irresoluto y perplejo ante estas condiciones dadas, sin duda no nos toma por sorpresa a muchos pero a la gran mayoría los tiene desestabilizados inciertos confusos y dubitativos ante la firmeza de las decisiones que se están tomando, elaboradas no casuísticamente al contrario con un profundo análisis y discernimiento de las consecuencias y los beneficios que todas estas acciones van a implicar para el mundo, no nos debe de asustar, al contrario nos presenta uno de los mayores desafíos en el siglo XXI para evaluar todas las acciones que se están tomando y las respuestas que debemos dar con sensatez no con orgullo no con venganza sino por el contrario en un proceso de aceptación no sumisa pero si consecuente irracional en términos de las propuestas de la visión estadounidense y del gobierno republicano dirigido por el señor Donald Trump.

Meritorio desde mi punto de vista es que firmeza se están planteando una nueva visión para Estados Unidos y que de una u otra forma afecta a todo el orbe, no podemos abstenernos de la importancia económica militar y política que Estados Unidos representa para el mundo para lo cual nuestra respuesta no debe ser ni sumisa ni torpe por el contrario debe de ser de hidalguía y de acción crítica Pero consecuente y evaluativa en torno a esos desafíos, ya que el futuro depende de esas acciones que se tomen en este momento obviamente la permeabilidad de estas acciones la durabilidad y la percepción es totalmente desigual.

Me parece que nuestro objetivo debe de ser evaluar todas las acciones que está tomando Estados Unidos del gobierno de Donald Trump, deben ser evaluadas una una e interpretar cuál es el fin y cuáles son los objetivos que se persiguen para con ello en la medida de nuestra apreciación local poder hacerle frente con determinismo pero también con inteligencia a cada uno de los requerimientos que se están planteando, porque no debemos de olvidar en el caso nuestro de Guatemala que Estados Unidos es nuestro principal cliente y que toda la vida nos ha pagado nuestros productos con precios benefactores y que hoy llegó el punto en que se dice o ellos dicen ya paramos de toda esa bondad y nos vamos a referir a un realismo político económico mundial.

Como todo buen inicio de siglo se esperaba cuál iba a ser el orden mundial para el siglo XXI, me parece que hoy Estados Unidos y el presidente Donald Trump atinadamente está referenciando el nuevo orden mundial, favorablemente en términos de que sus ímpetus y su prioridad son los procesos económicos y la competencia libre de mercados, la industrialización, los productos estratégicos para el desarrollo de la tecnología moderna, los desarrollos en términos de inteligencia artificial y los sistemas de manejo de información tremendamente sofisticados, así como uno de los temas más discutibles que es la generación eléctrica, la industrialización de materias y productos industriales todos ellos que por supuesto favorecen a Estados Unidos pero que también tenemos que encontrar en los vínculos apropiados para que nos favorezcan a todos en su conjunto, me parece que la propuesta no es excluyente es un cambio de paradigma mundial en términos de la cooperación y la asistencia estadounidense hacia todos los países del mundo, en donde lo que se nos dice es señores ya basta tenemos que retrotraernos y empezar a pensar en que Estados Unidos es el gran benefactor el gran consumidor el gran productor y que todos los países deben de alinearse en términos económicos a esa oferta y demanda que se plantea.

Podríamos pensar en alternativas, nuevos mercados, nuevos productos de consumo, nuevos desarrollos tecnológicos, pero al final todo eso ya está incluido en el paquete me parece que debemos de voltear a ver a nuestro interior a nuestras regiones y consolidar procesos de crecimiento económico que permitan enfrentar esos desafíos y considerar que la nueva visión de Estados Unidos sin dejar de ser asistencialista pero pasa a ser mucho más pragmática.

Para nosotros los guatemaltecos eso no es nuevo ya que en 1977 el presidente estadounidense Jimmy Carter, bloqueó la asistencia para Guatemala dejándonos a la deriva en medio de un conflicto armado contra el comunismo y Guatemala supo salir avante, se hizo una autoevaluación y se tomaron las decisiones acertadas en su momento se construyeron carros blindados para las operaciones militares, se construyeron armas de tácticas, se construyó municiones y se hizo un sin número de Trabajos mecánicos y tecnológicos para desarrollar nuestras capacidades militares y por supuesto nuestras capacidades de Defensa y de prosperidad nacional creo que Guatemala no está alejada de estos retos, al contrario tenemos basta experiencia en cómo reconstituir de nuestra raíces nuestro futuro porque esa es la consigna eso es nuestro deber como guatemaltecos y como amantes de nuestro país. Esto constituye un mensaje no de conformidad, al contrario todos los obstáculos todas las vicisitudes, las debemos de convertir en grandes oportunidades y la creatividad guatemalteca nunca se ha quedado atrás. Hoy más que nunca necesitamos la unificación de la ciudadanía guatemalteca para enfrentar estos desafíos y con ello no hablo del gobierno porque con esto no se puede contar.

Termino exaltando al pueblo guatemalteco para qué en medio de estas dificultades y vicisitud tenemos que encontrar el camino sin lugar a dudas para salir avantes mejorando nuestra producción agrícola mejorando nuestras condiciones de maquilas mejorando nuestra producción eléctrica mejorando nuestro sistema de explotación minera con nuevas leyes y beneficios poblacionales y ante todo mejorando nuestro ánimo de pueblo vencedor y de pueblo exitoso.

Adelante con espíritu de vencedores.

Libre emisión del pensamiento.

