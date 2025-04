Bernardo Arévalo: Crónica de un Gobierno Dividido y Marcado por el Cinismo

Barataria

La polémica por la rebaja frustrada del salario de la Vicepresidenta Karin Herrera y que fue denunciada públicamente hasta por el Ministro de Finanzas Públicas denota el grave deterioro que ha sufrido el Gobierno de la República en poco menos de dos años. El ofrecimiento formal del Presidente Arévalo fue una rebaja del binomio presidencial unos 33 mil quetzales y que se harían efectivos desde el primer mes de la toma de posesión, es decir desde enero de 2024. La Vicepresidenta argumentando razones técnicas y de tipo legal, manifestó que la rebaja sería ilegal puesto que el salario se asigna al cargo y no a la persona, argucias jurídicas hay muchas. En este gobierno ha abundado una nueva forma de leer la ley, interpretar la ley y aplicar la ley. No se sabe a ciencia cierta si los noveles abogados que sirven de asesores o son un tanto ignorantes del saber jurídico y por lo tanto tienen el pensamiento un tanto güizachezco, o lo que buscan es desviar agua para su molino y por lo tanto sacar provecho de su posición para hacer caer vez tras vez en graves errores a las autoridades.

Así embobaron al señor Arévalo con la “genial” idea de que podría despedir a la Fiscal General para garantizarse que ya no existiera una persecución penal contra el Partido Semilla, lo que le ha llevado un desgaste innecesario que duró todo el año pasado hasta que, al final de cuentas entendió que, la misma reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público que algunos de los ilustres abogados que ahora le asesoran plantearon en su momento para “proteger” a Telma Aldana, es la que ahora protege a Consuelo Porras. Así embobaron al presidente con la idea de que interviniera activamente en la elección de magistrados a Corte Suprema y Corte de Apelaciones y sus diputados en el Congreso alardearon de que eligieron una corte integra, ya pocos meses después se han dado cuenta que el Poder Judicial responde a otros intereses que no van por el lado de dejar vivo al partido Semilla. Estos mismos asesores, embobaron al Presidente a negociar presupuestos que quizá no se vayan a ejecutar como supuso su Ministro de Finanzas que siempre alegó la necesidad de un abultado presupuesto y manos libres para gastar, ahora lo tiene, pero no lo ejecuta eficientemente. El ultimo hito de la larga lista de asesorías resulta que el Gobierno del señor Arévalo “quiere retomar el control” de la USAC, y ya tiene el Colegio de Abogados, porque espera que el próximo año pueda cambiar a la Fiscal General y nombrar un Fiscal General a su medida, que continúe ninguna persecución al partido semilla y a los delitos presuntamente cometidos.

La crisis dentro de los integrantes del partido gobernante, el partido Semilla ha llegado a ser tal, que se ha encumbrado en lo mas profundo del gobierno, en el propio binomio presidencial. El Presidente se distanció de su la vicepresidenta argumentando que no revisa nóminas, y su Ministro de Finanzas dejó mas dudas que certezas no aclarando la situación. El desgaste gubernamental es tal que aunque ha llegado hasta el binomio presidencial lo cual denota que probablemente de aquí hasta el final del periodo de gobierno no se reparará esta situación. Algo que ya vimos en la presidencia de Alejandro Gimmattei y su vicepresidente que fue un cero a la izquierda, sin embargo Giammattei no estaba en riesgo de ser procesado por falsificación de firmas de su partido político y el señor Arévalo no lo está pero el riesgo de imputación es alto.

Pero lo más grave y que plantea un mayor desgaste en la esfera gubernamental es el cinismo con que actúa el Presidente Arévalo en relación al uso del dinero público. En efecto, el colmo del cinismo es que hace unos días se descubrió cómo se utilizaba dinero público en casa presidencial para hacer un baby shower por la esposa del Presidente y allí no hay mayor autocrítica, el año pasado la anterior Ministra de Cultura utilizaba vehículos y seguridad del ministerio para “cuidar” a su hija y fue tímidamente amonestada por el Presidente. Los mismos diputados del partido Semilla promovieron aumento salarial en el Congreso y hasta lo defendieron en diversas entrevistas y el Presidente no expresó reprimenda a los dignatarios de la nación.

En fin, entre el cinismo, la desvergüenza y un gobierno dividido cada día parece menos fuerte la presidencia de la república y el señor Arévalo va quedándose solo, tanto así, que su gobierno viene en declive, sin que se inmute para corregir el rumbo.

Libre emisión del pensamiento.

