Donald Trump y el Mundo (Edición Especial)

Recuerdo con tremenda agudez mis clases en la universidad sobre el realismo político por cierto impartidas por un gran amigo y gran docente Pancho Beltranena a quíen respeto muchísimo, hoy estamos presenciando esa determinación por parte del presidente Donald Trump y sus halcones sobre lo que debe de ser la real política en el mundo, Los medios le han llamado la guerra de aranceles, yo le diría es una batalla económica mundial para alcanzar objetivos claros definidos y contundentes.

Estados Unidos basa su política en tres grandes ejes el primero es su potencial MILITAR el segundo su potencial económico y el tercero su potencial político internacional, hoy, lo vemos con determinismo y con total apego a su visión mundial. Llama la atención en el término de qué es su visión mundial la entrevista con la presencia del primer ministro israelita Netanyahu fue contundente en la aplicación de esta trilogía de control mundial me parece que el nuevo orden ya llegó ya no tenemos que esperar más, me parece qué es Claro el planteamiento del gobierno republicano de Estados Unidos y debemos de entender esa visión por supuesto cada uno desde su particular enfoque y desde su particular orden de ideas, sin embargo, se hace meritorio el analizar los puntos sustanciales en los cuales han fijado su posición los estadounidenses, primero el canal de Panamá, segundo la anexión de Canadá por ser un no estado, tercero su presencia directa de apoyo hacia Israel como su gran frente de batalla contra el medio oriente y el oriente lejano, su insistencia en las negociaciones económicas con China a los cuales el día de hoy anunciaron que elevan su tasa arancelaria al 104% constituyendo un desafío total a la industria China y a todos aquellos que se pronunciaban anteriormente con que China iba a ser la potencia económica me parece que eso se va a terminar.

Interesante también su posición con Irán, en las declaraciones se manifestó rotundamente el presidente Trump en torno a su oposición al desarrollo armamentista de Irán, particularmente en el tema de armas nucleares afirmando que sus enviados iban con una propuesta y de no ser aceptada se tomarían las acciones pertinentes en todos los órdenes, dejando a mí entender bastante claro que lo hacen o lo hace. Para muchos esto suena a un proyecto mundialista de retoma del control desde la Segunda Guerra Mundial para hoy y creo que es así, Estados Unidos ha sido un benefactor para muchos de nuestros países comprando nuestros productos a mejores precios con cuotas razonables y nos ha sostenido a lo largo del tiempo, al día de hoy me parece que eso va a cambiar, los aranceles del 10% para Guatemala, creo que lo que deben de hacer es estimular nuestra eficiencia productiva y ahí es donde quisiéramos ver a un gobierno con principios y valores democráticos, pero también con una visión económica sustentada y valorada para lograr que nuestro país se acople a este nuevo escenario mundial.

Con singulares medios y propuestas lo que se está gestando Desde la Administracion es un nuevo orden económico al cual como país del mayor consumo y de la mayor economía mundial tienen todo el derecho y la potestad de proteger sus intereses económicos, territoriales y militares ojalá todos los países y todos nuestros gobernantes, tuviesen esa misma visión y no una entrevista al primero que viene a ofrecer algo, como es el caso de China en latinoamérica, que porque ha regalado sendas cantidades de dinero todos le rinden pleitesía, cuando realmente es una dictadura comunista que riñe pon nuestros intereses democráticos y nuestros intereses de libertad de respeto a la República y al Estado de derecho.

La postura se denota Fria y con la disposición de negociación bajo términos ya descritos, el mundo debe de entender que la supremacía económica y militar de Estados Unidos es latente, debemos sentirnos presionados tal como lo es, pero también motivados a mejorar nuestros sistemas administrativos, productivos y de gestión pública, para realmente encarar los desafíos que este nuevo orden social nos impone, situación que no es la primera vez que Guatemala la ha enfrentado con gallardía y arrestos en otras oportunidades, como cuando el presidente Carter B2 el apoyo militar en plena guerra contra los comunistas y Guatemala supo salir adelante y airoso ese es el gran ejemplo que debemos de seguir de una disposición nacional y de liderazgo a enfrentar con arrestos e ideas la problemática que se presenta a nivel mundial, sin dejar de pensar en ningún momento, que son grandes oportunidades de crecimiento de desarrollo y de prosperidad para nuestro pueblo. Viene a mi mente el general Jorge Ubico en su planteamiento ante la Segunda Guerra Mundial, en torno a la fragilidad económica que tenía Guatemala por sus escasas opciones de exportación y Estados Unidos respondió con valentía y con agradecimiento y logramos en ese entonces por el general Ubicó, un gobierno de gran crecimiento económico, llegamos a crecer al 15% anual al punto que cuando fue la supuesta revolución del 20 de octubre que no fue contra ubico, él dejó las arcas llenas, dejó reservas de oro y dejó cero deudas para nuestro país. Tristemente esto cambió con la famosa primavera que hoy se nos está volviendo un otoño, de Juan José Arevalo que en sus cinco años endeudó al país y no hizo nada, lástima que el accidente de Atitlán no fue lo que muchos guatemaltecos se esperaban.

En fin me congratulo por la Direccion de frenar los agravios en contra de nuestra civilización occidental, que se fundamenta en la familia, en el decoro, en el honor en la decencia y en el respeto a la ley, cosa que tristemente en nuestro país como decía un distinguido General fundador de Kaibil se lo pasan por el arco del triunfo. Vemos con desprecio las actitudes de nuestro congreso, del presidente de la República, y peor aún de la Corte Suprema y los tribunales corruptos que lo acompañan, incluyendo el tribunal electoral como realmente nos tienen de rodillas, por eso nos vamos a levantar yo confío en el pueblo de Guatemala y confío en la institución armada, que no nos va a abandonar, nos vamos a levantar y va a ser con fuerza porque Guatemala es la capital de Centroamérica y tenemos que recobrarla con orgullo con visión y con acciones.

Adelante con espíritu de vencedores.

Libre emisión del pensamiento.

